Mai Thu Huyền: Lấy chồng đại gia, tiền tiêu cả đời không thiếu vẫn 'lăn xả' đóng phim vì 'không muốn nói trước ngày mai'

Mai Thu Huyền là một người mẫu, diễn viên điện ảnh, nhà sản xuất nổi tiếng, cô từng khiến khán giả ngưỡng mộ vì tình cảm hạnh phúc cùng người chồng là doanh nhân thành đạt. Ông xã Mai Thu Huyền luôn ủng hộ cô "lăn xả" hoạt động nghệ thuật dù tiền tiêu cả đời không thiếu.

Mai Thu Huyền được biết đến là một diễn viên nổi tiếng, một nhà sản xuất phim tài năng, ngày mới bắt đầu sự nghiệp, cô ghi dấu với khán giả qua vai diễn trong bộ phim "Những ngọn nến trong đêm" (2002) và nhận được nhiều lời khen ngợi. Mai Thu Huyền được biết đến là một diễn viên nổi tiếng, một nhà sản xuất phim tài năng - Ảnh: FBNV Mặc dù lấy chồng đại gia, giàu có nhưng Mai Thu Huyền vẫn lăn xả đóng phim và làm đạo diễn cho nhiều bộ phim điện ảnh - Ảnh: FBNV Sau khi Nam tiến, nữ diễn viên kết hôn cùng chồng là một đại gia hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Được biết, chồng Mai Thu Huyền lớn hơn cô 7 tuổi, cả hai tiến tới hôn nhân sau 4 năm tìm hiểu. Trong một lần chia sẻ về ông xã, Mai Thu Huyền từng nói: "Anh ấy là 1 người ít nói, hiểu biết, độ lượng và hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào vợ".

Mặc dù lấy chồng đại gia, giàu có, "tiền tiêu thả ga" nhưng Mai Thu Huyền vẫn lăn xả đóng phim và làm đạo diện cho nhiều bộ phim điện ảnh. Cô từng chia sẻ về việc vẫn làm nghệ thuật ngay khi chồng có thể chu cấp cho cô và các con một cuộc sống sung túc, thoải mái: "Sau tất cả, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại! Tôi luôn trân trọng, tận hưởng hạnh phúc nhưng cũng đủ tỉnh táo để đón nhận thực tế rằng: cuộc sống hôm nay khó nói trước ngày mai". Là một người phụ nữ hiện đại, Mai Thu Huyền vẫn muốn tự tay mình làm ra tiền để có một cuộc sống sung túc cho chính mình - Ảnh: FBNV Chồng cô là một người vô cùng tâm lý, luôn ủng hộ mọi quyết định của vợ, nhất là trong việc hoạt động nghệ thuật - Ảnh: FBNV Là một người phụ nữ hiện đại, Mai Thu Huyền vẫn muốn tự tay làm ra tiền để có một cuộc sống sung túc cho chính mình, với cô tự mình hưởng thụ thành quả mình làm ra mới là viên mãn. Rất may mắn vì chồng cô cũng là một người vô cùng tâm lý, anh luôn ủng hộ mọi quyết định của vợ, nhất là trong việc hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ: "Tôi vẫn tham gia đóng phim đơn giản là vì niềm đam mê. Tôi thích được hoá thân vào nhiều số phận khác nhau, thử sống cuộc đời của người khác mà nếu không phải là diễn viên sẽ không có cơ hội được trải nghiệm những cảm giác rất thú vị này. Với tôi, một khi được làm công việc mình đam mê và yêu thích nó luôn tạo ra một năng lượng tích cực khiến cho tôi cảm thấy yêu đời và có thêm nhiều động lực để sáng tạo". Cuộc sống sung túc bên chồng đại gia nhưng nữ diễn viên vẫn không 'lơ là' làm nghệ thuật - Ảnh: FBNV Ở tuổi 40 Mai Thu Huyền vẫn xinh đẹp rạng ngời và có cuộc sống viên mãn bên chồng và 2 con - Ảnh: FBNV Ở thời điểm hiện tại "cô Trúc" của 'Những ngọn nến trong đêm' dù đã ngoài 40 nhưng vẫn khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ bởi vóc dáng mảnh mai, nhan sắc trẻ trung. Mặc dù trải qua 2 lần sinh nở, nhưng sắc vóc của Mai Thanh Huyền vẫn là một "ẩn số" vì cô luôn biết cách khiến mình trở nên xinh đẹp và rạng ngời hơn từng ngày. Có thể nói, ngay tại thời điểm này Mai Thu Huyền là một mẫu hình phụ nữ hiện đại. Cô thành công trong sự nghiệp, sở hữu công ty riêng, chuyện gia đình đời tư "sạch sẽ", có chồng tâm lý, yêu vợ, con cái ngoan ngoãn, chăm học.

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