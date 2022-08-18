Lộ hình ảnh Hiền Hồ luyện thanh, rục rịch trở lại showbiz sau scandal “Anh em nương tựa”

Sao Việt 18/08/2022 10:12

Hiền Hồ say sưa luyện thanh phải chăng là đang chuẩn bị cho việc tái xuất showbiz trong một tương lai gần?

Thời gian qua, Hiền Hồ vướng phải scandal có quan hệ tình cảm với đại gia U60. Sau thời gian ở ẩn, nữ ca sĩ cũng đã gửi lời xin lỗi và lên tiếng giải thích những vẫn khiến khán giả khó chấp nhận.

Hiền Hồ khi sự nghiệp thăng hoa nhưng không biết giữ

Mới đây, một nữ giảng viên thanh nhạc đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nữ ca sĩ đang chăm chỉ luyện thanh khiến mạng xã hội xôn xao. Dù hình ảnh nhân vật chính được che bằng quả dứa nhưng nghe giọng cũng như dáng vẻ bề ngoài và cách buộc tóc quen thuộc, dân tình đều đồng loạt cho rằng đó chính là ca sĩ Hiền Hồ.

Lộ hình ảnh Hiền Hồ luyện thanh, rục rịch trở lại showbiz sau scandal “Anh em nương tựa” - Ảnh 2
 Giọng hát quen thuộc và mái tóc ngắn cột gọn phía sau rất giống phong cách thường thấy của Hiền Hồ (Ảnh: Ảnh cắt ra từ clip)
Lộ hình ảnh Hiền Hồ luyện thanh, rục rịch trở lại showbiz sau scandal “Anh em nương tựa” - Ảnh 3
Cách cột tóc yêu thích của Hiền Hồ. (Ảnh: FC Hiền Hồ)

Ca sĩ Hiền Hồ là ai? - 2sao

Mọi suy đoán của khán giả dường chắc nịch hơn bởi đây là được biết là giáo viên thanh nhạc gắn bó với Hiền Hồ suốt một thời gian dài. Hơn thế nữa, vào tối ngày 2/8, Hiền Hồ có động thái đầu tiên sau scandal, nữ ca sĩ khi đăng tải đoạn clip trình diễn Yêu Lại Từ ĐầuNgười Yêu Cũ và Chiếc Lá Mùa Đông lên kênh YouTube cá nhân. Cô cũng đồng thời mở khóa phần bình luận dù nhận về nhiều chỉ trích.

Lộ hình ảnh Hiền Hồ luyện thanh, rục rịch trở lại showbiz sau scandal “Anh em nương tựa” - Ảnh 5
Tin đồn Hiền Hồ hẹn hò cùng đại gia 60 tuổi. (Ảnh: Bí mật showbiz)

 Có thể nói, từ sau scandal "anh em nương tựa" gây ầm ĩ làng showbiz Việt, Hiền Hồ dường như "bốc hơi" không dấu vết. Người đẹp sinh năm 1997 không xuất hiện trên truyền thông cũng như mạng xã hội. Vì thế, việc Hiền Hồ luyện thanh khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn phải chăng đây Hiền Hồ đang chuẩn bị cho việc tái xuất showbiz trong một tương lai gần?

Hiền Hồ có động thái muốn trở lại showbiz sau scandal làm tiểu tam?

Hiền Hồ có động thái muốn trở lại showbiz sau scandal làm tiểu tam?

Sau một thời gian dài vắng bóng trong showbiz sau loạt ồn ào xoay quanh việc cô nàng chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác, thì mới đây Hiền Hồ đã chính thức có động thái mới ngầm thông báo sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa?

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