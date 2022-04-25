Nam ca sĩ hy vọng những ai đưa tin về mình, hãy đưa tin đến cho khán giả một cách chính xác nhất và đừng đưa những thông tin sai lệch khiến mọi người bị ảnh hưởng.

Hiện nay, nhiều kênh youtube vì muốn kiếm ''view'', nên đã đăng đàn thông tin sai sự thật và đối tượng mà những kênh này thường nhắm đến là các sao Việt. Mới đây, Nguyên Vũ chính là nạn nhân mới nhất , khi bị đưa thông tin sai sự thật về việc nam ca sĩ đã qua đời ở tuổi 46.

Nam ca sĩ Nguyên Vũ - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên trang MXH cá nhân của mình, Nguyên Vũ cũng đã chụp lại màn hình ít nhất là 5 kênh YouTube ngang nhiên đưa tin sai sự thật về chuyện nam ca sĩ đã mất.

Bài đăng của nam ca sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Chia sẻ trên bài viết, Nguyên Vũ nói như sau: "Xin thưa, nhờ ơn trên Vũ vẫn bình an và khoẻ mạnh nên đừng đưa thông tin không đúng, không có ta.i nạn gì hết tội nghiệp Vũ mà hu hu. Làm hoang mang lo lắng cho fan của Vũ, những người yêu thương và cả người thân của Vũ à".

Nhiều người hâm mộ đã bức xúc để lại bình luận dưới bài đăng của Nguyên Vũ:

CĐM bức xúc trước hành vi của những kênh youtube này - Ảnh: chụp màn hình

Trước Nguyên Vũ nhiều sao Việt như Hoài Linh, Việt Hương, Trấn Thành, Đại Nghĩa, Cát Phượng... cũng từng bị đồn như đột quy, không qua khỏi...Nhiều người cũng cảm thấy bất bình trước việc làm của các nhóm youtuber trên. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa ra cách giải quyết tốt nhất, để chấm dứt vấn nạn phát tán tin đồn sai sự thật này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lien-tiep-bi-don-thoi-da-qua-doi-nguyen-vu-buc-xuc-len-tieng-xin-thua-nho-on-tren-vu-van-binh-an-va-khoe-manh-464380.html