Là rich kid thứ thiệt, sở thích "quý tộc" của con trai Lệ Quyên không phải là điều mà nhiều đứa trẻ khác mơ ước

Biết con trai đam mê siêu xe, Lệ Quyên sẵn sàng chiều con hết mực.

Cuộc sống hậu ly hôn của nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên được nhiều người chú ý và khen ngợi bởi không chỉ xoay quanh công việc hay người tình kém tuổi Lâm Bảo Châu mà cô luôn có một quỹ thời gian nhất định dành cho con trai Bo. Điều đó cho thấy mặc dù để con cho chồng cũ - đại gia Đức Huy nuôi dưỡng và giáo dục nhưng Lệ Quyên chưa bao giờ quên trách nhiệm của một người mẹ và luôn quan tâm đến mọi sở thích của con trai. Dù đã "đường ai nấy đi" với chồng cũ, nhưng Lệ Quyên chưa bao giờ quên trách nhiệm làm mẹ của mình. Mới đây, Lệ Quyên đã bớt chút thời gian đưa bé Bo đi thăm triển lãm xe hơi, tại đó toàn là những siêu xe sang chảnh, đắt tiền và đẹp mắt. Hai mẹ con trực tiếp trải nghiệm trên những chiếc siêu xe và Bo có phần vô cùng thích thú. Nhìn những biểu cảm đó của con trai, Lệ Quyên cảm thấy hạnh phúc.

Khoảnh khắc hạnh phúc của 2 mẹ con Lệ Quyên khi check in sang chảnh trên chiếc xe hơi mới ra mắt. Bà mẹ cũng tiết lộ, siêu xe chính là niềm đam mê, thú vui của con trai. "Hotboy toàn mê mấy siêu xe" - Lệ Quyên viết. Chia sẻ của bà mẹ khiến không ít người xuýt xoa khen ngợi, quả thực quý tử nhà đại gia cũng có những sở thích mà nhiều đứa trẻ chẳng bao giờ dám mơ tới.

Là một rich kid thứ thiệt, nên sở thích của bé Bo cũng không phải dạng vừa Được biết, Lệ Quyên và đại gia Đức Huy trước đó cũng từng nhiều lần biến giấc mơ, sở thích của con trai thành hiện thực khi dành tặng cho cậu nhóc những chiếc xe đời thực vô cùng giá trị, đẹp mắt và chỉ chờ Bo đủ tuổi là trao chìa khóa cho cậu nhóc trực tiếp quản lý và sử dụng. Dù không sống cùng với cả cha và mẹ, nhưng cậu bé vẫn luôn nhận được tình yêu thương to lớn từ cả hai. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, quý tử nhà Lệ Quyên còn được khen ngợi hết lời vì sở hữu nhiều tài lẻ như đàn hát, thể thao. Với sự đầu tư và dạy dỗ của nữ ca sĩ, chắc hẳn trong tương lai không xa cậu bé sẽ trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô nàng. Không chỉ điển trai, ngoại hình cao ráo, mà bé Bo còn có nhiều tài lẻ khác khiến ai nấy đều phải nể phục Nhờ được bố mẹ đầu tư cho mọi thứ từ học tập đến nhu cầu thường ngày nên cậu nhóc Kỳ Anh nhanh chóng trở thành một trong những nhóc tì quyền lực nhất showbiz Việt. Được hưởng cuộc sống của một richkids thứ thiệt. Từ đó có thể thấy mặc dù sinh trưởng trong một gia đình kém may mắn hơn, bố mẹ ly hôn nhưng Bo vẫn nhận được sự quan tâm, chăm sóc và giáo dục đủ đầy của cả gia đình.

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