Kim Tuyến ở tuổi 36: Diện bikini khoe body cực hút, ngưng hoạt động nghệ thuật vì biến cố gia đình

Sao Việt 27/05/2023 14:29

Mỹ nhân Mộng phù hoa khoe thân hình quyến rũ, cuốn hút ở tuổi 36 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Kim Tuyến sinh năm 1987. Năm 2006, cô đoạt giải nhì cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Vai Ngọc Yến trong phim Chuyện tình đảo ngọc từng giúp Kim Tuyến giành giải 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' của giải Cánh diều vàng 2009. Ngoài ra, cô gây chú ý khi đóng các phim: Cỏ đuôi gà, Truy tìm dấu vết, Sắc đẹp và danh vọng, Vợ tôi là số 1, Bến vắng, Ranh giới mong manh, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa...

Kim Tuyến ở tuổi 36: Diện bikini khoe body cực hút, ngưng hoạt động nghệ thuật vì biến cố gia đình - Ảnh 1
Kim Tuyến khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 36. 
Kim Tuyến ở tuổi 36: Diện bikini khoe body cực hút, ngưng hoạt động nghệ thuật vì biến cố gia đình - Ảnh 2
Đây là lần hiếm hoi cô nàng diện bikini gợi cảm. 

Ở tuổi ngoài 30, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, gợi cảm. Cô nói mình không vội tìm kiếm tình yêu vì đó là việc tùy duyên. Ngoài thời gian dành cho công việc và gia đình, Kim Tuyến thích du lịch đó đây. Cô thường khiến các fan trầm trồ khi mặc phóng khoáng, khoe vóc dáng thon thả, nhan sắc cuốn hút của 'gái một con'.

Kim Tuyến ở tuổi 36: Diện bikini khoe body cực hút, ngưng hoạt động nghệ thuật vì biến cố gia đình - Ảnh 3
Trước khi chụp ảnh, cô cho biết đã miệt mài tập luyện suốt 7 ngày trong tuần. 
Kim Tuyến ở tuổi 36: Diện bikini khoe body cực hút, ngưng hoạt động nghệ thuật vì biến cố gia đình - Ảnh 4
 “Bà mẹ một con” được khán giả đánh giá cao bởi nhan sắc và gu thời trang ngày càng thăng hạng dù đã hoạt động nghệ thuật liên tục gần hai thập kỷ.

Sau vai nữ chính trong bộ phim Bí mật hai thế giới, Kim Tuyến chưa tham gia thêm dự án nghệ thuật mới. Suốt thời gian qua nữ diễn viên đã gặp nhiều biến cố, người thân gặp vấn đề về sức khỏe khiến cô quyết định tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Là mẹ đơn thân, Kim Tuyến cũng muốn dành nhiều thời gian cho cô con gái đang đến tuổi trưởng thành.

Kim Tuyến ở tuổi 36: Diện bikini khoe body cực hút, ngưng hoạt động nghệ thuật vì biến cố gia đình - Ảnh 5
Nhan sắc nữ diễn viên Mộng phù hoa khiến nhiều người trầm trồ.
Kim Tuyến ở tuổi 36: Diện bikini khoe body cực hút, ngưng hoạt động nghệ thuật vì biến cố gia đình - Ảnh 6
Cô cao 1m73, thân hình được nhận xét tự nhiên, mềm mại.
Kim Tuyến ở tuổi 36: Diện bikini khoe body cực hút, ngưng hoạt động nghệ thuật vì biến cố gia đình - Ảnh 7
Mẫu bikini một mảnh với thiết kế cắt xẻ vừa phải, giúp nữ diễn viên khoe khéo vóc dáng khoẻ khoắn với 3 vòng chuẩn chỉnh đáng mơ ước. 

 Kim Tuyến kết hôn năm 19 tuổi và có một cô con gái. Năm 21 tuổi, người đẹp ly hôn và quyết định làm mẹ đơn thân cho tới hiện tại. Ở tuổi 36, nữ diễn viên ngày càng mặn mà về nhan sắc.

Kim Tuyến ở tuổi 36: Diện bikini khoe body cực hút, ngưng hoạt động nghệ thuật vì biến cố gia đình - Ảnh 8
Thay vì miệt mài đi đóng phim như những năm trước, Kim Tuyến lựa chọn việc mở quán cà phê phục vụ những khán giả yêu thích điện ảnh, truyền hình.

 

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Từ khóa:   sao Viet Diễn viên Kim Tuyến Mộng Phù Hoa

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