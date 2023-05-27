Kim Tuyến ở tuổi 36: Diện bikini khoe body cực hút, ngưng hoạt động nghệ thuật vì biến cố gia đình

Kim Tuyến sinh năm 1987. Năm 2006, cô đoạt giải nhì cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Vai Ngọc Yến trong phim Chuyện tình đảo ngọc từng giúp Kim Tuyến giành giải 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' của giải Cánh diều vàng 2009. Ngoài ra, cô gây chú ý khi đóng các phim: Cỏ đuôi gà, Truy tìm dấu vết, Sắc đẹp và danh vọng, Vợ tôi là số 1, Bến vắng, Ranh giới mong manh, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa...

Kim Tuyến khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 36.

Đây là lần hiếm hoi cô nàng diện bikini gợi cảm.

Ở tuổi ngoài 30, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, gợi cảm. Cô nói mình không vội tìm kiếm tình yêu vì đó là việc tùy duyên. Ngoài thời gian dành cho công việc và gia đình, Kim Tuyến thích du lịch đó đây. Cô thường khiến các fan trầm trồ khi mặc phóng khoáng, khoe vóc dáng thon thả, nhan sắc cuốn hút của 'gái một con'.