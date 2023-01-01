Hồng Quang trong "Hoa hồng trên ngực trái": Gã chồng xấu tính nhất trên phim và cuộc sống bình yên bên người vợ "đanh đá" nhất màn ảnh Việt

Là gương mặt nam diễn viên được yêu thích ở cả sân khấu lẫn truyền hình, nam diễn viên Ngọc Quỳnh từng đảm nhiệm nhiều vai ấn tượng trong “Hoa cỏ may”, “Tin vào điều không thể”, “Tình yêu không hẹn trước”, “Hoa hồng trên ngực trái” hay vai tú ông trong series phim “Gái ngàn đô”.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nam diễn viên còn có tổ ấm hạnh phúc viên mãn bên vợ và 3 nhóc tỳ đáng yêu. Cùng lắng nghe nam diễn viên Ngọc Quỳnh chia sẻ về cuộc sống thường ngày của anh khi vừa đảm đương công việc chu toàn vừa dành nhiều thời gian cùng vợ nuôi dạy 3 con.

Nam diễn viên Ngọc Quỳnh bị khán giả "ném đá" bởi diễn xuất quá thành công với vai Thái trong "Hoa hồng trên ngực trái"

Sau thành công từ vai Thái trong bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái" - người chồng được cho là “hãm nhất vịnh Bắc Bộ”, cuộc sống của anh đã thay đổi như thế nào?

Sau phim "Hoa hồng trên ngực trái", cuộc sống của Quỳnh cũng có đôi chút thay đổi. Mình được các anh chị em trong nghề đánh giá tốt hơn, cũng như được các đạo diễn tin tưởng và giao phó đóng nhiều vai diễn hơn.

Khi vai Thái phản diện quá ấn tượng với khán giả, anh có sợ mình bị "đóng đinh" với dạng nhân vật này?

Là một diễn viên, Quỳnh thấy hạnh phúc khi vai diễn thành công. Với Quỳnh, khi bộ mặt phản diện đã "đóng đinh" trong lòng khán giả thì mình sẽ trở lại bằng những vai chính diện. Một diễn viên có thể đóng đa dạng vai diện và được khán giả công nhận là một thành công trên cả tuyệt vời.

Mấy năm qua do đóng vai diễn phản diện nên chính bạn bè trong nghề cũng định hình Quỳnh chuyên phản diện. Hàng xóm cũng trêu suốt. Tuy nhiên với mình đây cũng là niềm hạnh phúc khi làm diễn viên. Sắp tới Quỳnh sẽ có dự án trở lại làm một nhân vật chính diện, "hiền lành tử tế, đàng hoàng hết sức" (cười).

Các con có xem và đưa ra nhận xét về những bộ phim bố tham gia không?

Do các con còn quá bé nên chưa hiểu để phân biệt, nhận xét hay yêu thích vai diễn của bố. Nhưng các con hay nói với bố rằng, dù bố có thế nào, con vẫn yêu quý bố.

Bên cạnh nghề diễn, anh còn kinh doanh thêm nên chắc hẳn rất bận rộn. Anh sắp xếp thời gian dành cho gia đình nhỏ ra sao?

Trước đây mình có kinh doanh thêm nhưng sau dịch, mình chuyên tâm làm nghề chứ không kinh doanh nữa nên dành thời gian cho gia đình được nhiều hơn.

Thu nhập từ công việc diễn viên có đủ để anh chị nuôi 3 con đang tuổi ăn tuổi lớn?

Thực tế, để nuôi gia đình mà làm nghề diễn viên quả là khó khăn và vất vả. Hai vợ chồng Quỳnh cũng phải lăn lộn, cố gắng rất nhiều để các con và gia đình có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, với Quỳnh, nghệ thuật mãi là cái nghiệp mà Quỳnh muốn gắn bó. Được cống hiến cho khán giả là hạnh phúc lớn lao rồi!

Trong gia đình, anh hay bà xã là người thường xuyên vào vai ác để dạy bảo các con?

Trong gia đình, đương nhiên mẹ các bé đóng vai ác rồi (cười). Vì tính chất công việc, Quỳnh thường xuyên đi diễn nên việc trông con nhờ cậy hết cả vào bà xã. Dẫu vậy, không có nghĩa là mẹ lúc nào cũng bị các con sợ hay xa lánh.

Có bố là diễn viên, các con anh anh có thừa hưởng và thể hiện những năng khiếu nghệ thuật?

Trong số các bạn nhỏ của Quỳnh, bé Quỳnh Anh (ở nhà hay gọi là bé Gà) - có thiên hướng nghệ thuật tương đối rõ ràng, cậu cả chưa thấy, cậu út thì vẫn còn nhỏ quá. Tuy nhiên Quỳnh luôn ủng hộ việc con phát triển toàn diện, đúng với sở thích và niềm đam mê của mình. Con làm gì, học gì cũng được miễn là con vui!

Anh chị định hướng về nghề nghiệp tương lai của con ra sao, thưa anh?

Về tương lai của các con, Quỳnh định hướng theo khả năng và sở thích của con chứ không áp đặt theo chiều hướng của mình. Chẳng riêng gì trẻ nhỏ mà cả người lớn chúng ta cũng vậy, yêu thích điều gì nhất thì mới phát huy được hết khả năng. Vậy nên khi các con còn nhỏ, Quỳnh chỉ để ý xem thiên hướng của các con là gì thôi.