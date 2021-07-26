Hoa hậu H'Hen Niê xung phong làm shipper mùa dịch, cư dân mạng chỉ 'chăm chăm' nhìn bộ đồ thun cùng đôi dép lê giản dị

Sao Việt 26/07/2021 19:17

Cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho hành động ý nghĩa của H'Hen Niê khi chạy xe máy giao hàng hỗ trợ bà con trong giai đoạn giãn cách.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền lan truyền hình ảnh Hoa hậu H'Hen Niê làm tình nguyện viên trong mùa dịch. Đáng chú ý, hình ảnh nàng hoa hậu lộng lẫy trên sàn diễn đã rũ bỏ mà thay vào đó là cô khoác lên mình bộ đồ áo thun, quần kaki giản dị, chạy xe máy để đi ship hàng cho người dân. Hành động này đã lan toả năng lượng tích cực đến mọi người trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp

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Nàng hoa hậu xung phong ra đường để tình nguyện ship hàng cho bà con trong mùa dịch - Ảnh: Internet

Trao đổi với truyền thông về hoạt động tình nguyện này, hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ cảm thấy rất vui khi được tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ bà con: "Khán giả và những người yêu thương tôi khi biết tôi đi làm tình nguyện viên rất vui và ủng hộ nhiệt tình. Các bạn còn gửi lời chúc sức khỏe cũng như dặn dò đủ thứ để tôi có thể luôn an toàn trong những ngày đi làm tình nguyện. Cảm giác mọi người nhắn gửi như người nhà mình dặn dò vậy đó, rất là ấm áp. Tôi cầu mong Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch để người dân quay lại cuộc sống bình thường".

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Hoa hậu H'Hen Niê mặc đồ giản dị và không ngần ngại khi chụp hình lưu niệm cùng mọi người - Ảnh: Internet

Dưới bài viết được chia sẻ, nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú và dành nhiều khen ngợi cho tinh thần xung phong tình nguyện của nàng hoa hậu. Đa số ý kiến đều nhận xét người đẹp vô cùng thân thiện và gần gũi hỗ trợ mọi người hết mình. Một số bình luận của cư dân mạng để lại: "Đây mới đúng là hoa hậu của các hoa hậu nè!", "Từ lúc Sài Gòn dịch hầu như ngày nào chị cũng đi tình nguyện, hôm thì đi điều phối lấy mẫu, đi phát cơm,đi mua thực phẩm dùm người dân, đi bốc hàng cứu trợ. Đây phải gọi là hoa hậu của các hoa hậu này!", "1 hành động nhỏ được cả xã hội ghi nhận", "Đây là cô hoa hậu mà tui quý nhất. Cảm thấy gần gũi nhất, không cầu kì".

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