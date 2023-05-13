Hồ Việt Trung 7 năm 'gà trống nuôi con', chi nửa tỷ mừng sinh nhật con gái và chưa có ý định lấy vợ

Sao Việt 13/05/2023 16:45

Ông bố đơn thân không ngần ngại chi nửa tỷ làm MV tặng con gái nhân ngày sinh nhật.

Sau đổ vỡ, Hồ Việt Trung chọn cuộc sống độc thân để dành thời gian chăm sóc cho con gái và phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Nam ca sĩ tiết lộ bé Xí Muội là người năng động, thân thiện và dễ hòa nhập với môi trường xung quanh. Bé được giọng ca 8X cho tham gia các môn nghệ thuật để phát triển năng khiếu.

Hồ Việt Trung 7 năm 'gà trống nuôi con', chi nửa tỷ mừng sinh nhật con gái và chưa có ý định lấy vợ - Ảnh 1
Con gái Hồ Việt Trung năm nay vừa tròn 8 tuổi

Mới đây, nam ca sĩ bỏ ra gần 500 triệu đồng để thực hiện MV Bức thư gửi con dành tặng con gái Xí Muội nhân dịp bé lên 8 tuổi. Ca khúc được nhạc sĩ Long Họ Huỳnh viết riêng cho Hồ Việt Trung để anh mừng con gái tròn 8 tuổi. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ được chăm chút như một lời thủ thỉ của cha. 

Hồ Việt Trung 7 năm 'gà trống nuôi con', chi nửa tỷ mừng sinh nhật con gái và chưa có ý định lấy vợ - Ảnh 2
MV Bức thư gửi con là món quà mà anh muốn nhắn nhủ đến con gái 

Nói về MV lần này, nam ca sĩ tâm sự: “Khi hát ca khúc này, tôi bồi hồi nhớ về khoảng thời gian 7 năm qua mình đã một mình nuôi con, che chở con trong vòng tay của mình. Có lúc khó khăn, có lúc buồn tủi nhưng nhìn nụ cười của con lại làm động lực cho tôi bước tiếp”.

Hồ Việt Trung 7 năm 'gà trống nuôi con', chi nửa tỷ mừng sinh nhật con gái và chưa có ý định lấy vợ - Ảnh 3
Hồ Việt Trung cũng gặp những áp lực khi làm bố đơn thân

Thực tế, sau khi chia tay bạn gái cũ - mẹ bé Xí Muội - cuối năm 2017, Hồ Việt Trung một mình nuôi con gái. Nam ca sĩ không ít áp lực khi làm bố đơn thân, vừa lo kinh tế, lại vừa phải bên cạnh chăm sóc con nhỏ. 

"Tôi hiểu rằng có những điều một người cha không thể nào nói với con gái của mình. Tôi trăn trở về điều đó mỗi ngày và chưa biết giải quyết bằng cách nào", ca sĩ tâm sự. Nam ca sĩ quyết định thực hiện MV, vừa là món quà tặng con gái, đồng thời thay lời thổ lộ tình cảm của mình đến con. 

Hồ Việt Trung 7 năm 'gà trống nuôi con', chi nửa tỷ mừng sinh nhật con gái và chưa có ý định lấy vợ - Ảnh 4
MV là một cách giúp anh bày tỏ nỗi lòng qua âm nhạc. 

Nam ca sĩ tiết lộ dù bỏ ra gần nửa tỷ đồng để đầu tư cho MV này, tuy nhiên anh không quan trọng vấn đề này vì đây là món quà ý nghĩa dành tặng con gái. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ dạt dào tình yêu thương như một lời tâm tình, thủ thỉ của người cha dành cho đứa con yêu. 

Hồ Việt Trung 7 năm 'gà trống nuôi con', chi nửa tỷ mừng sinh nhật con gái và chưa có ý định lấy vợ - Ảnh 5
Anh mong rằng sản phẩm lần này sẽ được khán giả yêu thương và đón nhận

Ở tuổi 40, Hồ Việt Trung chưa có ý định lập gia đình. Anh từng chia sẻ việc sợ lấy phải người không hợp, rồi làm khổ con gái. Anh cố gắng tập trung công việc, chạy show để tạo nền tảng tài chính vững chắc sau này.

Hồ Việt Trung 7 năm 'gà trống nuôi con', chi nửa tỷ mừng sinh nhật con gái và chưa có ý định lấy vợ - Ảnh 6
Con gái Hồ Việt Trung tham gia diễn xuất trong MV 

Hồ Việt Trung thừa nhận việc con lớn lên mỗi ngày vô tình hình thành khoảng cách của cả hai. “Tôi hiểu rằng có những điều một người cha không thể nào nói với con gái của mình được. Tôi trăn trở về điều đó mỗi ngày và chưa biết giải quyết bằng cách nào”, nam ca sĩ chia sẻ thêm. 

 

Cuộc sống "gà trống nuôi con" của Hồ Việt Trung giờ ra sao?

Cuộc sống "gà trống nuôi con" của Hồ Việt Trung giờ ra sao?

"Tôi bệnh nhiều lắm. Tôi cảm nhận rõ là sức khỏe của mình yếu hơn trước. Xưa hát hơn chục bài nhưng giờ hát 7, 8 bài là mệt rồi", Hồ Việt Trung chia sẻ.

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