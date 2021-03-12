Hé lộ loạt ảnh hiếm trước khi mất chỉ vài tiếng của NS Chí Tài, ai nhìn cũng xúc động

Sau hơn 3 tháng NS Chí Tài qua đời, những hình ảnh và khoảnh khắc về anh vẫn khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi nhìn lại.

Ngày 9/12/2020, cả showbiz Việt chấn động trước tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ. Sự ra đi của nam danh hài khiến công chúng vô cùng đau xót. Cho đến nay, đã hơn 3 tháng NS Chí Tài qua đời nhưng bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vẫn không khỏi tiếc thương.

NS Chí Tài hưởng thọ 62 tuổi - Ảnh: FB

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện clip và những hình ảnh hiếm hoi ghi lại khoảnh khắc nghệ sĩ Chí Tài trước lúc mất chỉ vài tiếng.

Hình ảnh cố nghệ sĩ trước khi qua đời chỉ vài tiếng - Ảnh: FB

Nam danh hài cùng đồng nghiệp cúng tổ nghề - Ảnh: FB

Có thể thấy, cố nghệ sĩ ăn mặc rất lịch sự, tóc vuốt keo chỉnh tề để chuẩn bị cúng khai máy cùng một số đồng nghiệp. Điều này chứng tỏ trước khi qua đời, sức khỏe cũng như tinh thần của NS Chí Tài rất thoải mái và không hề có dấu hiệu gì bất thường. Thậm chí, trước lúc cúng, ông xã Phương Loan còn nhắc nghệ sĩ Phương Dung đeo khẩu trang: “Mình phải làm theo đúng luật quốc tế chứ em”.

Chí Tài trò chuyện vui vẻ cùng các nghệ sĩ và anh em trong đoàn phim – Ảnh: FB

Anh không ngừng pha trò, truyền năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh - Ảnh: FB

Nhìn lại loạt khoảnh khắc này, nhiều người không cầm được nước mắt vì chẳng ai nghĩ rằng một người đang khỏe mạnh với gương mặt rạng rỡ như vậy lại sớm rời xa cõi đời.

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