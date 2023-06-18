Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh ngày càng thăng hạng nhan sắc, được người này tặng cả căn biệt thự tiền tỷ

Sao Việt 18/06/2023 08:46

Diệp Lâm Anh có những thay đổi tích cực trong cuộc sống, cố gắng tạo điều kiện để 2 con thường xuyên được gặp gỡ, vui chơi cùng nhau.

Diệp Lâm Anh nhận được quyền nuôi bé gái sau phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tranh chấp ly hôn diễn ra vào tháng 12/2022 còn chồng cũ nuôi bé trai. Kết quả này khiến cô suy sụp, thất vọng vì không thể gần gũi con trai.

Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh ngày càng thăng hạng nhan sắc, được người này tặng cả căn biệt thự tiền tỷ - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh cùng hai thiên thần nhỏ 

Mặc dù vậy, người đẹp nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống để chăm sóc chu toàn cho con gái lớn Boorin. Diệp Lâm Anh cho biết con gái ban đầu thường xuyên thắc mắc về sự vắng mặt của em trai. Tuy nhiên, hiện tại Boorin đã ít hỏi hơn vì đã thích nghi được cuộc sống mới.

Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh ngày càng thăng hạng nhan sắc, được người này tặng cả căn biệt thự tiền tỷ - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh luôn cố gắng tạo điều kiện để các con được gần gũi nhau nhiều nhất có thể

Dù 2 con không sống chung nhưng Diệp Lâm Anh luôn cố gắng tạo điều kiện để các con được gần gũi nhau nhiều nhất có thể. Cả 3 mẹ con vừa có chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cùng nhau tại Nha Trang. Chia sẻ với truyền thông gần đây, cựu người mẫu cho biết mối quan hệ hiện tại giữa cô và chồng cũ đã đỡ căng thẳng so với trước. Đôi bên đang tạo điều kiện để các con gần được nhau, không chịu nhiều mất mát.

Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh ngày càng thăng hạng nhan sắc, được người này tặng cả căn biệt thự tiền tỷ - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh có chuyến du lịch cùng hai con 
Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh ngày càng thăng hạng nhan sắc, được người này tặng cả căn biệt thự tiền tỷ - Ảnh 4
Diệp Lâm Anh hạnh phúc bên cạnh hai con 

Về cuộc sống của Diệp Lâm Anh sau khi chia tay, Diệp Lâm Anh cho biết, sau khi rời nhà hào môn, cô và hai con ở trong một căn nhà thuê tại TP. HCM, mẹ và một bà vú hỗ trợ cô chăm sóc con cái, nhà cửa. Đầu năm nay, Diệp Lâm Anh từng tiết lộ về việc được bố mẹ tặng cho một căn nhà mới tại TP Thủ Đức để ổn định cuộc sống. Căn nhà có thiết kế sang trọng, rộng rãi với đầy đủ tiện nghi. 

Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh ngày càng thăng hạng nhan sắc, được người này tặng cả căn biệt thự tiền tỷ - Ảnh 5
Diệp Lâm Anh tiết lộ được bố mẹ tặng cho một căn nhà mới tại TP Thủ Đức để ổn định cuộc sống

Cùng với đó, nhìn vào thành công trong sự nghiệp và tài năng kinh doanh, có thể thấy cô vẫn có thể tự lập, có được cuộc sống đủ đầy, sang chảnh không thua kém bất cứ mỹ nhân đình đám nào.

Lấy chồng giàu nhưng Diệp Lâm Anh không mang tiếng dựa hơi chồng. Nữ người mẫu từng làm đủ mọi nghề: Vũ công, diễn viên, ca sĩ, người mẫu, MC… Ngoài hoạt động nghệ thuật, vợ cũ Nghiêm Đức rất thành công khi kinh doanh. Nhìn lại khối tài sản mà nữ người mẫu đang sở hữu, quả không hổ danh là mỹ nhân hội nhà giàu.

Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh ngày càng thăng hạng nhan sắc, được người này tặng cả căn biệt thự tiền tỷ - Ảnh 6
Nhan sắc gợi cảm của Diệp Lâm Anh hậu ly hôn khiến nhiều người xuýt xoa 
Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh ngày càng thăng hạng nhan sắc, được người này tặng cả căn biệt thự tiền tỷ - Ảnh 7
Thu nhập từ kinh doanh giúp Diệp Lâm Anh có cuộc sống thoải mái, không phụ thuộc vào ai 

Xuất thân là người mẫu, thế nhưng Diệp Lâm Anh lại không mấy mặn mà với hoạt động nghệ thuật. Bù lại, vợ cũ Nghiêm Đức lại rất thành công khi lấn sân sang kinh doanh. Bằng chứng là mẹ bỉm 2 con sở hữu một chuỗi cửa hàng trà sữa nổi tiếng trên toàn quốc. Gần đây, cô xây dựng thêm thương hiệu thời trang và cửa hàng sữa chua. Thu nhập từ kinh doanh giúp Diệp Lâm Anh có cuộc sống thoải mái, không phụ thuộc vào ai.

Hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh ngày càng thăng hạng nhan sắc, được người này tặng cả căn biệt thự tiền tỷ - Ảnh 8
Hiện tại, cô ngày càng xinh đẹp và thăng hoa trong sự nghiệp

Hiện tại, ngoài có cuộc sống vật chất đầy đủ, tạo lập cho bản thân một sự nghiệp riêng chuẩn bị tốt cho con cái mọi thứ, tinh thần của Diệp Lâm Anh cũng rất tốt. Hiện tại, cô ngày càng xinh đẹp và thăng hoa trong sự nghiệp.

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