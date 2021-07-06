Đường ai nấy đi với Đạt G, 'mỹ nhân bánh mì không' cực chất với tạo hình siêu ngầu, ai nhìn cũng mê

Du Uyên sinh năm 1993, là một trong những ca sĩ trẻ của làng giải trí Việt. Cô nàng bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm khi "song kiếm hợp bích" cùng tình cũ Đạt G. Với bài hát "Bánh mỳ không" nổi đình nổi đám với gần 100 triệu lượt xem, nữ ca sĩ được công chúng ưu ái dành cho biệt danh đáng yêu là "mỹ nhân bánh mỳ". Song, chuyện tình cảm giữa Đạt G và Du Uyên đã chia tay và "đường ai nấy đi" sau gần 3 năm gắn bó.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cá tính, cô nàng còn khiến nhiều người hâm mộ cảm thán nhờ hình thể cân đối và gợi cảm. Đồng thời, cô nàng còn sở hữu phong cách thời trang cá tính, đầy phá cách với những hình xăm "chất chơi" trên cơ thể. Cô thường xuyên khoe khéo hình ảnh với cơ thể săn chắc, eo "con kiến", hông nở nang trên trang cá nhân.