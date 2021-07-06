Đường ai nấy đi với Đạt G, 'mỹ nhân bánh mì không' cực chất với tạo hình siêu ngầu, ai nhìn cũng mê

Sau hậu chia tay bạn trai đầy lùm xùm, Du Uyên vẫn phô diễn đường cong cơ thể "chuẩn không cần chỉnh" của mình thông qua loạt ảnh diện bikini "hở bạo" và đồ ôm sát cực tôn dáng.
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Du Uyên sinh năm 1993, là một trong những ca sĩ trẻ của làng giải trí Việt. Cô nàng bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm khi "song kiếm hợp bích" cùng tình cũ Đạt G. Với bài hát "Bánh mỳ không" nổi đình nổi đám với gần 100 triệu lượt xem, nữ ca sĩ được công chúng ưu ái dành cho biệt danh đáng yêu là "mỹ nhân bánh mỳ". Song, chuyện tình cảm giữa Đạt G và Du Uyên đã chia tay và "đường ai nấy đi" sau gần 3 năm gắn bó.
Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cá tính, cô nàng còn khiến nhiều người hâm mộ cảm thán nhờ hình thể cân đối và gợi cảm. Đồng thời, cô nàng còn sở hữu phong cách thời trang cá tính, đầy phá cách với những hình xăm "chất chơi" trên cơ thể. Cô thường xuyên khoe khéo hình ảnh với cơ thể săn chắc, eo "con kiến", hông nở nang trên trang cá nhân.
Được biết, mẹ của nữ ca sĩ là giáo viên dạy yoga. Vậy nên, việc "đúc" dáng chuẩn đẹp và rèn luyện sức khỏe của cô nàng không mấy gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, cô nàng cũng kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và duy trì sức khỏe của mình.
Du Uyên hiện đang là một nữ ca sĩ trẻ đầy tài năng và triển vọng trong ngành giải trí Việt Nam. Trong khoảng thời gian chống dịch tại nhà, cô nàng cũng thường đăng tải những video hát của mình lên trang cá nhân, nhận được nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ của giới trẻ.