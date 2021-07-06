Đường ai nấy đi với Đạt G, 'mỹ nhân bánh mì không' cực chất với tạo hình siêu ngầu, ai nhìn cũng mê

Sao Việt 06/07/2021 10:00

Sau hậu chia tay bạn trai đầy lùm xùm, Du Uyên vẫn phô diễn đường cong cơ thể "chuẩn không cần chỉnh" của mình thông qua loạt ảnh diện bikini "hở bạo" và đồ ôm sát cực tôn dáng.

Du Uyên sinh năm 1993, là một trong những ca sĩ trẻ của làng giải trí Việt. Cô nàng bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm khi "song kiếm hợp bích" cùng tình cũ Đạt G. Với bài hát "Bánh mỳ không" nổi đình nổi đám với gần 100 triệu lượt xem, nữ ca sĩ được công chúng ưu ái dành cho biệt danh đáng yêu là "mỹ nhân bánh mỳ". Song, chuyện tình cảm giữa Đạt G và Du Uyên đã chia tay và "đường ai nấy đi" sau gần 3 năm gắn bó.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cá tính, cô nàng còn khiến nhiều người hâm mộ cảm thán nhờ hình thể cân đối và gợi cảm. Đồng thời, cô nàng còn sở hữu phong cách thời trang cá tính, đầy phá cách với những hình xăm "chất chơi" trên cơ thể. Cô thường xuyên khoe khéo hình ảnh với cơ thể săn chắc, eo "con kiến", hông nở nang trên trang cá nhân. 

du uyenĐường ai nấy đi với Đạt G, 'mỹ nhân bánh mì không' cực chất với tạo hình siêu ngầu, ai nhìn cũng mê - Ảnh 2Đường ai nấy đi với Đạt G, 'mỹ nhân bánh mì không' cực chất với tạo hình siêu ngầu, ai nhìn cũng mê - Ảnh 3
Loạt ảnh khoe dáng đầy cá tính và táo bạo của nữ ca sĩ - Ảnh: IGNV

Được biết, mẹ của nữ ca sĩ là giáo viên dạy yoga. Vậy nên, việc "đúc" dáng chuẩn đẹp và rèn luyện sức khỏe của cô nàng không mấy gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, cô nàng cũng kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và duy trì sức khỏe của mình. 

du uyen 1
Những 'bộ cánh' cực chất cũng được cô nàng diện khi dạo phố - Ảnh: FBNV
du uyen 2
Người đẹp thường xuyên khoe ảnh sexy với các bộ trang phục 'kiệm vải' - Ảnh: FBNV
du uyen 3
Sự táo bạo trong khoản khoe dáng của nữ ca sĩ khiến không ít người 'lác mắt' - Ảnh: FBNV
du uyen 4
Thân hình 'vòng nào ra vòng nấy' của cô nàng khiến hội chị em cũng phải phát mê - Ảnh: FBNV

Du Uyên hiện đang là một nữ ca sĩ trẻ đầy tài năng và triển vọng trong ngành giải trí Việt Nam. Trong khoảng thời gian chống dịch tại nhà, cô nàng cũng thường đăng tải những video hát của mình lên trang cá nhân, nhận được nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ của giới trẻ.

Nữ diễn viên Hà Thành 'hóa' kiều nữ khoe đường cong 'ngồn ngộn', khiến dân tình một phen 'ná thở'

Nữ diễn viên Hà Thành 'hóa' kiều nữ khoe đường cong 'ngồn ngộn', khiến dân tình một phen 'ná thở'

Khác xa với nhân vật nữ chính trong bộ phim "Hương vị tình thân", nữ diễn viên Phương Oanh khiến nhiều người choáng ngợp với tạo hình kiều nữ đầy sang chảnh, khí chất "hút hồn".

Xem thêm
Từ khóa:   Du Uyên tình cũ Đạt G Nữ ca sĩ Việt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 42 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"