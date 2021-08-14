Diễn viên Hoàng Anh chia sẻ thẳng thắng về cuộc ly hôn ồn ào: 'Tôi bị triệt luôn đường buôn bán và còn mang tiếng vô trách nhiệm, không chu cấp cho con'

Diễn viên Hoàng Anh thừa nhận mất cả gia đình lẫn sự nghiệp ở Mỹ nhưng bình tĩnh đón nhận và không trách móc ai khi quyết định ly hôn.

Mới đây, trong talkshow trò chuyện với siêu mẫu Xuân Lan, diễn viên Hoàng Anh trong vai trò khách mời có những trải lòng trực tiếp về cuộc ly hôn ồn ào với vợ cũ Huỳnh Như. Anh cho biết, sau nhiều cuộc tố của vợ cũ, anh có nhiều lần vẫn giữ im lặng bởi vì không muốn mọi chuyện rùm beng hơn và đi quá xa. Diễn viên Hoàng Anh lần đầu có những chia sẻ về cuộc ly hôn ồn ào của mình - Ảnh: Cắt từ clip Nam diễn viên cho hay sau khi gác lại mọi công việc ở Việt Nam để sang Mỹ đoàn tụ với vợ và con nhỏ, anh cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Anh không ngại giúp vợ việc nhà, làm vườn và chơi cùng con.

Tuy khi, trong thời gian sống chung, cả hai nảy sinh những bất đồng trong quan điểm và đây chính là nguyên nhân khiến hôn nhân không thể cứu vãn. Vợ cũ bắt đầu nảy sinh nhiều nghi ngờ khiến Hoàng Anh không thể tập trung phát triển đam mê diễn xuất ở Mỹ. Anh tâm sự: "Lúc mới quen, cô ấy nói thông cảm với nghề diễn của tôi nhưng khi có với nhau một mặt con hoàn toàn người lại. Chính vì thế, tôi chọn ra đi vì cảm thấy nghề nghiệp của mình không được tôn trọng".

Hoàng Anh và vợ cũ xảy ra nhiều bất đồng quan điểm trong thời gian chung sống với nhau - Ảnh: Internet Đồng thời, nam diễn viên cũng cho biết anh rất muốn gặp vợ cũ để nói chuyện sau khi đề nghị ly hôn và chia tay trong êm đẹp nhưng Quỳnh Như dường như không giữ được bình tĩnh, có nhiều hành động khiến mọi việc trở nên mất kiểm soát. Hiện tại, mối quan hệ của cả hai không thể cứu vãn dù chỉ là bạn bè. Hoàng Anh cũng mong có thể tâm sự với con gái khi con đủ lớn vì đã phải chịu nhiều thiệt thòi, tình yêu thương từ bố mẹ khi còn nhỏ. Sau khi ly hôn, Hoàng Anh cho biết đã phải đối mặt với không ít khó khăn vì cuộc sống ở Mỹ cũng còn quá xa lạ. Hiện tại, nam diễn viên đang hợp tác, làm việc cùng Thắm BeBe để có tiền trang trải sinh hoạt phí hàng ngày. Anh tâm sự thêm rằng mình bị triệt luôn đường kinh doanh buôn bán và còn mang tiếng vô trách nhiệm, không chu cấp cho con. Gia đình nhỏ của Hoàng Anh trước khi ly hôn - Ảnh: Internet Do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và một phần gánh nặng kinh tế nên Hoàng Anh chưa thể trở về Việt Nam. Nếu có lời mời đóng phim, anh có thể sẽ về lại Việt Nam hoặc khi thành công, anh sẽ về trong tương lai. Trước đó, vào khoảng cuối năm 2020, showbiz Việt dậy sóng với thông tin Hoàng Anh đơn phương ly hôn vợ cũ Quỳnh Như. Sau đó là hàng loạt tố tụng từ vợ cũ như tố anh phụ bạc, ngoại tình, vô trách nhiệm với vợ và con,... Hai bên xảy ra nhiều xung đột, mỗi người chia sẻ nhiều chiều về cuộc sống hôn nhân nên đều phải trao đổi với luật sư và tòa án. Vì vậy, đơn ly hôn của Hoàng Anh và vợ cũ dự kiến sẽ được xử lý trong tháng 8.

Bị vợ cũ tố lấy cắp thông tin để cùng người tình mua bảo hiểm, diễn viên Hoàng Anh: 'Tôi mệt lắm rồi' Diễn viên Hoàng Anh và người tình tin đồn phủ nhận chuyện vợ cũ tố "lấy cắp "thông tin mua bảo hiểm. Quỳnh Như đăng trạng thái vạch mặt chồng cấu kết với người ngoài hại vợ con.

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