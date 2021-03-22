Đàn chị Kim Ngân bị lợi dụng tên tuổi để PR, Thúy Nga liền lên tiếng dằn mặt ngay trên trang cá nhân

Sao Việt 22/03/2021 16:10

Thúy Nga và ca sĩ Kim Ngân bị lợi dụng tên tuổi để PR, nữ danh hài liền đăng bài dằn mặt gây chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, danh hài Thúy Nga không giấu được sự bức xúc khi đăng đàn dằn mặt một người cố tình mượn tên tuổi của cô và nghệ sĩ Kim Ngân để vụ lợi.

Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, Thúy Nga gay gắt cho biết: “Mượn ca sĩ Kim Ngân để PR cho cái tiệm của mình. Xong thấy Nga đưa ca sĩ Kim Ngân đi làm tóc tai cho gọn gàng thì bay vô cà khịa, mượn cả Thúy Nga và nhắc lại Kim Ngân để PR cho tiệm mình tiếp. Đấy là hành động tởm lợm để cho mọi người chú ý đến thương hiệu mình.

Nga nhìn người ra sao Nga biết, nên chị đã biết tại sao chị mời Nga quảng cáo giúp chị trước đây nhưng Nga đã từ chối rồi ha? Chắc vì Nga từ chối nên chị ghét Nga ha chị? Thực sự chỗ chị có hay thì khách tự đông, chứ không nhất thiết bay vô Facebook cà khịa em để thu hút chú ý của mọi người. Hữu xạ tự nhiên hương nha chị”.

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Bài đăng của Thúy Nga - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của nữ danh hài, nhân vật này từng vào tận trang cá nhân của cô để “cà khịa” nhằm gây chú ý. Trước đó, người này đã từng mời Thúy Nga quảng cáo cho tiệm nhưng đã bị nữ diễn viên từ chối.

Dưới bài đăng của Thúy Nga, cư dân mạng cho rằng cô đang muốn dằn mặt chủ tiệm tóc đã gội đầu cho ca sĩ Kim Ngân trong đoạn video đăng tải trước đó.

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Cách đây không lâu, Thúy Nga đã đưa đàn chị Kim Ngân đi gội đầu, làm tóc và nữ danh hài từng không ngớt lời khen ngợi sự nhiệt tình của chủ tiệm - Ảnh: Youtube

Tuy nhiên, Thúy Nga đã lập tức lên tiếng phủ nhận: “Vụ này em không phải nói về chị tiệm cắt tóc ạ, mọi người đừng hiểu nhầm nha, chị cắt tóc thì rất tốt bụng ạ! Nãy giờ mấy người hỏi em nên em tag thêm tin”.

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Từ khóa:   danh hài Thúy Nga nữ ca sĩ Kim Ngân Kim Ngân

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