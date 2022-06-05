Cuộc sống hiện tại của dàn sao nhí đình đám một thời: Xuân Nghi xinh đẹp hết nấc, Xuân Mai yên bề gia thất nơi trời tây

Xuân Nghi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm 9 tuổi, cô ra mắt album Xuân Nghi – Tiếng Hát Thiên Thần Nhỏ và phát hành liên tục 5 album trong khoảng thời gian từ 2005 – 2010.

Xuân Nghi quyết định sang Mỹ vào năm 16 tuổi khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Nữ ca sĩ tâm sự: "Lúc đó tôi 16 tuổi, đang tìm hướng đi cho riêng mình nên được qua Mỹ tôi thấy rất vui và hào hứng. Qua đây mục đích của tôi là đi học, trau dồi thêm để ổn định sự nghiệp. Mấy năm đầu tiên qua Mỹ giống như là phim vậy, tôi được đi học văn hóa, học nhạc, chơi ban nhạc và đi diễn khắp nơi. Không ai biết tôi là ai, giống như bắt đầu một cuộc sống mới. Khi ra đường tôi muốn làm gì làm, không cần phải trang điểm hay mặc đẹp… tôi rất là thích điều đó.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn, nhưng cũng sợ mình sẽ dựa dẫm và ỷ y vào những cái trời ban đó, nên tự biết càng phải cố gắng hơn. Thời cấp 3, công việc đầu tiên của tôi là đi bưng phở, bán trà sữa, dạy tiếng Anh cho người già... tôi làm hết tất cả các việc. Thật sự khoảng thời gian mới qua gia đình cũng khó khăn lắm, tôi đều phải trải qua hết".





Sau ngần ấy nỗ lực, hiện Xuân Nghi đang là nhà sản xuất âm nhạc. Bên cạnh đó, cô cũng làm marketing cho nhiều nhãn hàng. Giọng ca sinh năm 1994 cho biết bản thân rất đam mê âm nhạc, tuy nhiên cô nhận ra sau nhiều năm đeo đuổi, Xuân Nghi lại thích trở thành người viết nhạc, làm bầu show và đào tạo các tài năng âm nhạc.

Bé Châu - "Thần đồng âm nhạc" một thời giờ sự nghiệp lao đao

Ca sĩ Nguyễn Huy (nghệ danh Bé Châu, sinh năm 1997) nổi lên như một hiện tượng âm nhạc trong những năm đầu thập niên 2000. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ là chủ gánh hát cải lương nổi tiếng nên từ năm lên 3 tuổi, Bé Châu đã tham gia biểu diễn ở nhiều sân khấu ở các tỉnh thành.

Sau 15 năm nổi tiếng, trải qua không ít biến cố và thăng trầm, Thần đồng âm nhạc 'Bé Châu' Nguyễn Huy giờ đây đã thay đổi khá nhiều, từ diện mạo đến cuộc sống.

Vài năm qua, anh trở lại hoạt động nhiều hơn qua các gameshow ca hát tuy nhiên không còn gây được nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, để trang trải cho gia đình nên nam ca sĩ vẫn phải gắng gượng dù hiện tại, do tình hình sức khỏe nên không thể hát được những dòng nhạc như xưa.

Nguyễn Huy thừa nhận mình đã hết thời, khán giả không còn quan tâm. Tuy nhiên, với tình yêu nghệ thuật, nam ca sĩ cho biết sẽ cố gắng theo đuổi và cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc nếu đủ điều kiện.

Xuân Mai và cuộc sống yên bề gia thất tại Mỹ

Từng được biết đến qua cái tên "thần đồng âm nhạc", Xuân Mai là ngôi sao nhí một thời với những ca khúc thiếu nhi nổi đình nổi đám những năm 2000 như Con Cò Bé Bé, Chị Ong Nâu, Con Heo Đất... "Bé Xuân Mai" như một cái tên thương hiệu, là nghệ danh được nhiều người biết đến, thậm chí cho đến bây giờ, nhiều trẻ em còn nghe những ca khúc do cô trình bày.

Vào năm 7 tuổi, vì muốn con tập trung vào việc học nên gia đình đã đưa Xuân Mai sang Mỹ định cư. Bất ngờ "biến mất" khỏi showbiz, không ít khán giả thắc mắc và nhắc về cái tên "bé Xuân Mai" và mong muốn cô quay trở lại với con đường nghệ thuật. Đáp lại tình cảm của mọi người,giọng ca "Con Cò Bé Bé" có ra mắt sản phẩm mới song trái ngược với sự mong đợi, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Xuân Mai. Khác với hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn từng cất thanh ca khúc Con Cò Bé Bé, nay nữ ca sĩ trở nên mũm mĩm hơn, giọng hát cũng thay đổi hẳn.

Kể từ đó, Xuân Mai không còn ra mắt bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. Mãi cho đến năm 2016, nữ ca sĩ khiến khán giả bất ngờ khi kết hôn và làm mẹ ở tuổi 21. Đến năm 2018, sau khi hạ sinh bé thứ 2, Xuân Mai quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Không còn cầm mic như trước, nay "thần đồng âm nhạc" comeback với vai trò diễn viên, tham gia phim truyền hình Cali Mùa Hoa Vàng. Nhiều khán giả dành sự khen ngợi trước lỗi diễn xuất tự nhiên của Xuân Mai, tuy nhiên cô cũng nhận không ít lời "cay đắng" với ngoại hình tăng cân quá đá. Cũng không thể trách được vì lúc này, Xuân Mai đã là mẹ 2 con.

cuối năm 2018, nhiều người ngỡ ngàng khi hay tin Xuân Mai đã sinh thêm một bé gái, là con thứ 3 của cô. Netizen cho rằng việc trong 3 năm sinh nở 3 lần liên tiếp sẽ rất nguy hiểm và khó khăn cho Xuân Mai, tuy nhiên một người bạn của cô từng chia sẻ: "Việc sinh con liên tiếp trong 3 năm có thể làm cả gia đình vất vả nhưng sau này đỡ cực trong việc đưa đón các bé đi học. Chăm 3 con nhỏ cùng lúc khiến Xuân Mai gặp không ít áp lực, căng thẳng nhưng nữ ca sĩ vượt qua được vì có sự hỗ trợ, chia sẻ của chồng và gia đình hai bên".

Hiện tại, Xuân Mai đang có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và 3 nhóc tỳ tại Mỹ. Vào đầu tháng 7 vừa rồi, giọng ca nhí một thời bất ngờ lộ diện sau thời gian dài vắng bóng. Cô xin lỗi khán giả vì không xuất hiện trên mạng trong thời gian vừa rồi, qua đó gửi lời động viên đến người hâm mộ trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trong hình ảnh được đăng tải, dễ dàng nhận thấy nữ ca sĩ có phần mũm mĩm hơn trước, làn da lộ rõ nhiều vết đồi mồi, dấu ấn thời gian hiện rõ trên gương mặt. Không khó tránh khỏi khi Xuân Mai đã trải qua 3 lần sinh nở, tuy vậy thần sắc của cô vẫn vô cùng rạng ngời, tươi tắn.

Việc nổi tiếng quá sớm cũng chính là lý do khiến sự nghiệp của những ca sĩ nhí này bị đánh giá "sớm nở chóng tàn", để giờ đây khi nhìn lại khán giả mới bất giác nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như thế.