Cuộc sống hạnh phúc hậu đám cưới của Hà Đức Chinh và cô dâu Mai Hà Trang

Sau khi kết thúc đám cưới, vợ của Hà Đức Chinh đã tiết lộ cuộc sống hôn nhân với nam cầu thủ bóng đá trên trang cá nhân của mình.

Từ khi nền bóng đá Việt Nam thành công vang dội năm 2018, không chỉ những người yêu thích bóng đá mà cả cộng đồng mạng trên cả nước đều quan tâm đến đời sống cá nhân của các cầu thủ đội bóng nước nhà. Hà Đức Chinh được cộng đồng mạng và người hâm mộ biết đến là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho Topenland Bình Định và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Mới đây, vào ngày đẹp nhất trong năm 22/02/2022, Hà Đức Chinh và bạn gái Hà Trang đã chính thức về chung một nhà. Dù khá kín tiếng và không quá công khai trên mạng xã hội, cả hai được biết đã hẹn hò với nhau gần 2 năm. Trước tin vui của nam cầu thủ, cư dân mạng và người hâm mộ đều gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cặp đôi “trai tài gái sắc” này.

Gần đây, trên story trang cá nhân bà xã của cầu thủ đã đăng tải mục giao lưu câu hỏi với người hâm mộ. Trong số các câu hỏi cô nàng nhận được có một câu hỏi liên quan đến cuộc sống hôn nhân hậu đám cưới với nội dung: “Sau khi lấy chồng thì chị có thay đổi gì nhiều trong đời sống không ạ?”. Mai Hà Trang đã tinh nghịch trả lời lại rằng: “Ngoài bố mẹ ra thì có thêm người chăm sóc mình này” và đăng kèm hình ảnh rất nhiều trái cây và sữa chua được cho là “anh xã” Đức Chinh chuẩn bị. Hà Đức Chinh vô cùng tâm lý và quan tâm đến vợ, có thể thấy đây chính là hình mẫu ông chồng lý tưởng trong mắt hội chị em. Nam cầu thủ cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc với vợ trước khi kết hôn và thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Sau đám cưới, anh chàng còn đăng hình ảnh ngọt ngào với vợ xinh đẹp khiến netizen không khỏi ngưỡng mộ.

Trái với chồng, dù là bóng hồng bên cạnh cầu thủ nổi tiếng, Mai Hà Trang khá khép kín trên mạng xã hội và hạn chế đăng tải hình ảnh. Với ngoại hình gợi cảm và gương mặt xinh đẹp, Hà Trang được rất nhiều người hâm mộ theo dõi và thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngoài ra, cô cũng sỡ hữu phong cách thời trang rất cả tính, trẻ trung và thời thượng.

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