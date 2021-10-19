Cơ ngơi mới sang trọng của Diva Hồng Nhung và hai con

Mới đây, Hồng Nhung tiết lộ cô và hai con đã chuyển sang nhà mới. Nữ ca sĩ bày tỏ sự lưu luyến với căn nhà cũ đồng thời cũng cho biết, cuộc sống ba mẹ con có nhiều thay đổi sau khi chuyển sang chỗ ở mới. Sau khi hoàn thành việc trang trí nội thất, Hồng Nhung còn bố trí không gian riêng cho 2 nhóc tỳ thay vì phòng chung như trước đó ở nhà cũ.

Là người yêu hoa, Hồng Nhung giữ thói quen cắm hoa tươi đủ màu sắc từ phòng khách tới phòng ngủ để điểm tô cho căn nhà thêm tươi mới. Căn nhà mới của nữ diva có tông màu trắng là chủ đạo, nội thất được tô điểm bằng màu vàng và kem đem lại sự ấm cúng, sang trọng cho chủ nhân.