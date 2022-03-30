Chứng kiến ‘’con gái rượu’’ làm điều này, Ông Cao Thắng và Đông Nhi không khỏi "nở mày, nở mặt"

Là con gái đầu lòng của cặp đôi hot nhất nhì showbiz Việt, nên “thế lực nhí” Winnie từ khi còn chưa chào đời đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Sở hữu gương đáng yêu, lém lỉnh từ cha mẹ nên mỗi lần xuất hiện Winnie luôn được rất nhiều người hâm mộ để mắt đến và dành những lời nói có cánh nhất cho cô bé.

Bé Winnie được bố mẹ dẫn đi chơi Đà Lạt

Mới đây nhất, NHM đã có được cơ hội trò chuyện cùng cô bé khi Winnie được bố mẹ dẫn đi Đà Lạt chơi. Trong buổi liveshow, nhân cơ hội được gặp gỡ gia đình Đông Nhi và Ông Cao Thắng, một khán giả đã tranh thủ làm một clip “đột nhập” gặp gỡ bé Winnie, dù còn khá nhỏ nhưng cô bé vẫn không tỏa ra rụt rè mà còn làm những biểu cảm vô cùng đáng yêu, trước khi về bên cạnh mẹ, cô bé còn vẫy tay chào tạm biệt "người lạ ơi".