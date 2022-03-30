Chứng kiến ‘’con gái rượu’’ làm điều này, Ông Cao Thắng và Đông Nhi không khỏi "nở mày, nở mặt"

Loạt khoảnh khắc đáng yêu của bé Winnie - ái nữ nhà Đông Nhi và Ông cao Thắng đang thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ
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Là con gái đầu lòng của cặp đôi hot nhất nhì showbiz Việt, nên “thế lực nhí” Winnie từ khi còn chưa chào đời đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Sở hữu gương đáng yêu, lém lỉnh từ cha mẹ nên mỗi lần xuất hiện Winnie luôn được rất nhiều người hâm mộ để mắt đến và dành những lời nói có cánh nhất cho cô bé.
Mới đây nhất, NHM đã có được cơ hội trò chuyện cùng cô bé khi Winnie được bố mẹ dẫn đi Đà Lạt chơi. Trong buổi liveshow, nhân cơ hội được gặp gỡ gia đình Đông Nhi và Ông Cao Thắng, một khán giả đã tranh thủ làm một clip “đột nhập” gặp gỡ bé Winnie, dù còn khá nhỏ nhưng cô bé vẫn không tỏa ra rụt rè mà còn làm những biểu cảm vô cùng đáng yêu, trước khi về bên cạnh mẹ, cô bé còn vẫy tay chào tạm biệt "người lạ ơi".
Loạt khoảnh khắc đáng yêu, tự nhiên của ái nữ nhà cặp đôi đình đám nhất nhì showbiz Việt đã khiến khán giả vô cùng thích thú. Đoạn video này nhanh chóng trở thành xu hướng trên nền tảng mạng xã hội.
Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục dành những lời khen dành cho cô bé, cũng như có lời khen về cách dạy con của cặp đôi Ông Cao Thắng và Đông Nhi.
Để con phát triển một cách toàn diện, cặp đôi luôn có cách dạy con vô cùng thông minh khiến nhiều bậc phụ huynh phải học hỏi. Không nuông chiều, Đông Nhi và Ông Cao Thắng chọn cho ái nữ một cuộc sống bình thường và luôn luôn chia sẻ mọi khoảnh khắc của con lên MXH. Cũng chính vì thế mà bé Winnie cũng sở hữu một lượng fan hâm mộ đông đảo không thua kém gì bố mẹ.