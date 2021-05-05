Chiêu ‘giữ chồng như không giữ’ của giọng ca Đồng Xanh: Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ chờ đợi tình yêu từ chồng

Sao Việt 05/05/2021 21:39

Sau thời gian “ở ẩn”, Vy Oanh gây chú ý khi chia sẻ chia sẻ “bí kíp” giữ chồng.

Từ một cô ca sĩ có khởi đầu không mấy thuận lợi với âm nhạc, rồi khi đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp với album Fly được phát hành vào năm 2012 thì Vy Oanh lại bất ngờ rút khỏi showbiz. Cô quyết định tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật để dành toàn bộ thời gian chăm sóc mái ấm nhỏ của mình.

Mới đây, Vy Oanh “tái xuất” với chia sẻ về người phụ nữ thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ cho rằng: “Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ chỉ chờ đợi tình yêu từ chồng, họ biết cách biến mình thành người được chồng yêu thương chiều chuộng, khiến mọi người phải "ngó nghiêng" về mình.”

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'Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ chỉ chờ đợi tình yêu từ chồng'

Cụ thể hơn, theo chia sẻ của giọng ca “Đồng xanh”, cô cho rằng sắc đẹp là “vũ khí” tối ưu mà phụ nữ sở hữu: “Một người phụ nữ biết chăm chút vẻ bề ngoài xinh đẹp, không chỉ khiến chồng mình mà còn khiến nhiều người đàn ông khác khao khát muốn có được, vì thế chồng cũng trân trọng muốn giữ bạn hơn.”

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Nữ ca sĩ cho rằng nhan sắc chính là vũ khí tối ưu của phụ nữ

Ngoài ra, Vy Oanh cũng quan niệm điều quan trọng hơn việc giữ cái sắc diện bề ngoài là phụ nữ còn phải biết chăm chút cả vẻ đẹp nội tâm cho hoàn thiện. Muốn giữ được chồng, phụ nữ phải biết sống sao cho tâm hồn tươi đẹp, từ đó sẽ khiến người chồng muốn mãi mãi ở bên. Muốn như vậy thì các chị em cần phải thanh lọc bản thân khỏi những rối ren của cuộc sống, xử lý nhẹ nhàng, êm thỏa mọi chuyện.

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Bên cạnh nhan sắc, tâm hồn đẹp chính là cái khiến chồng lưu luyến nhất, là cách để giữ chồng chắc nhất

Tuy nhiên, dù là chồng thì vẫn giữ nhưng quan trọng nhất vẫn là giữ bản thân mình được hạnh phúc. Vy Oanh chia sẻ: “Với tôi, phụ nữ quyến rũ khi họ xinh đẹp, nhẹ nhàng, không cáu gắt. Hãy luôn ghi nhớ rằng, ngoài bản thân bạn ra, không ai thương mình tuyệt đối, bởi ai cũng có thể rời bỏ mình. Bạn nên hiểu rằng nếu mình trân trọng bản thân mình, những người khác cũng sẽ làm điều tương tự với bạn.”

Tuy là ca sĩ “ở ẩn” nhưng chia sẻ của Vy Oanh đã thu hút nhiều sự chú ý, nhiều người còn cho đây là bài học đáng để chị em phụ nữ học theo.

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Dù 'ở ẩn', nhan sắc 'mướt mắt' của Vy Oanh ở tuổi 35 vẫn khiến dân mạng ngưỡng mộ

Với chặng đường 15 năm theo đuổi nghệ thuật không ít khó khăn, trắc trở nhưng cũng đầy thành công khiến Vy Oanh mãn nguyện. Bởi lẽ, cô đã có khoảng thời gian đỉnh cao, thăng hoa hết mình cùng với nghệ thuật.

Ở tuổi 35, Vy Oanh không chỉ sở hữu một sự nghiệp âm nhạc thành công, một mái ấm hạnh phúc, khối tài sản nhiều người ao ước, mà nhan sắc không tuổi của cô cũng khiến không ít người ghen tỵ.

Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ Vy Oanh diện váy ren 'khoe' bụng bầu gợi cảm

Nữ ca sĩ Vy Oanh diện váy ren 'khoe' bụng bầu gợi cảm

Vy Oanh mới đây đã đăng tải trên trang cá nhân hai bộ ảnh mang thai 8 tháng, khác với 2 lần sinh đầu khá kín tiếng, nữ ca sĩ 8X lần này đã chủ động tuyên bố sắp có thêm em bé thứ 3 và diện trang phục bầu vô cùng gợi cảm.

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Từ khóa:   Vy Oanh Vy Oanh và chồng bí kíp giữ chồng

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