Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh lại khiến netizen 'lắc đầu ngao ngán' với mối quan hệ 'anh em tri kỉ' khó hiểu của cả 2

Sao Việt 22/04/2022 09:00

Mối quan hệ nhanh nở chóng tàn, nhưng vẫn tiếp tục làm ''anh em tri kỉ'' của Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh, không khỏi khiến người hâm mộ cảm thấy khó hiểu về mối quan hệ thực sự của 2 người là như thế nào.

Tuyên bố chia tay chỉ sau 3 ngày tìm hiểu nhau, Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh ngay sau đó cho biết, vẫn giữ mối quan hệ ở mức ''anh em tri kỷ''. Điều này càng khiến người hâm mộ tỏa ra khó hiểu, bởi lẽ chả có mối quan hệ anh em nào lại thân mật quá mức như cả hai. 

Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh lại khiến netizen 'lắc đầu ngao ngán' với mối quan hệ 'anh em tri kỉ' khó hiểu của cả 2 - Ảnh 1
Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh - Ảnh: Internet

Bằng chứng là nữ diễn viên, còn tự tay nấu đồ ăn cho anh trai tri kỉ một cách rất ngọt ngào, thậm chí để có buổi gặp mặt này, Cao Thái Sơn đã phải chạy xe suốt 6 tiếng từ Lâm Đồng:"Chạy 6 tiếng lái xe từ Lâm Đồng chỉ để được gặp gia đình. Vậy mà thấy đã có ai đó chuẩn bị đồ ăn cho mình trước lúc đi xa".

Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh lại khiến netizen 'lắc đầu ngao ngán' với mối quan hệ 'anh em tri kỉ' khó hiểu của cả 2 - Ảnh 2
Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh lại khiến netizen 'lắc đầu ngao ngán' với mối quan hệ 'anh em tri kỉ' khó hiểu của cả 2 - Ảnh 3
Cả hai không ngại trao nhau những câu nói ngọt ngào trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Sau đó, nữ diễn viên nhanh chóng chia sẻ bài đăng của Cao Thái Sơn kèm theo câu nói quyến luyến: "Không muốn xa anh".

Dưới phần bình luận, cả hai còn gây chú ý bởi màn tương tác ngọt ngào tựa đôi tình nhân mới yêu. Cụ thể, Angela Phương Trinh viết: "Em hạnh phúc lắm anh à".

Cao Thái Sơn ngay lập tức đáp lại bằng câu nói ngọt ngào: "Cảm ơn em. Dù chạy xa hơi mệt nhưng gặp là hết mệt liền".

 

Chứng kiến sự thân mật của cả 2, netizen liền ''đoán già,đoán non'' có thể cả hai đã quay lại với nhau sau 2 tháng nói lời chia tay với nhau. Tuy nhiên, đó mới chỉ là nhận định của người hâm mộ, bởi lẽ những nhân vật chính trong câu chuyện vẫn chưa hề có động thái lên tiếng gì về mối quan hệ này.

Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh lại khiến netizen 'lắc đầu ngao ngán' với mối quan hệ 'anh em tri kỉ' khó hiểu của cả 2 - Ảnh 4
Mối quan hệ ''anh em tri kỉ'' của cặp đôi đang nhận về vô số thắc mắc từ phía netizen - Ảnh: Internet

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng cả 2 đang cố tình gây sự chú ý từ phía khán giả, chứ không có thật sự yêu nhau. Tuy nhiên, như đã nói ở trên tất cả chỉ mới dừng lại ở mức nhận định từ người hâm mộ và vẫn chưa biết được mối quan hệ của Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh là như thế nào. 

Hiện cặp đôi đang nhận được rất nhiều sự chú ý và quan tâm từ phía người hâm mộ. 

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Từ khóa:   Cao Thái Sơn Angela Phương Trinh hẹn hò Sao Việt

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