'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga diện váy lưới ‘thủng thấu trời’ khoe vòng 3 ‘cong cớn’ làm dân tình khen nức nở

Quỳnh Nga ngày càng xinh đẹp và quyến rũ, tự tin diện những bộ cánh 'khoe da lộ thịt' đầy quyến rũ.
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Quỳnh Nga là một trong những nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua các bộ phim nổi tiếng như Lập trình cho trái tim, Về nhà đi con, Sinh tử, Hoa trong bão...
Trong bức hình được Quỳnh Nga đăng tải mới đây, Quỳnh Nga "thả thính" nhẹ CĐM: "Hè về nắng gắt cháy da. Bên ai cũng nóng hay là bên em". Dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng nữ diễn viên vẫn thu hút khi diện váy xuyên thấu nhờ vòng eo "chuẩn không cần chỉnh" của mình.
Cô nàng càng ngày càng được công chúng yêu mến không chỉ nhờ khả năng diễn xuất trong các bộ phim, mà còn bởi sự xinh đẹp và quyến rũ.
Sau khi những bức ảnh được đang tải, cô nàng khiến người hâm mộ và đồng nghiệp bất ngờ dành "cơn mưa" lời khen.
Dù Quỳnh Nga xinh đẹp, giỏi giang, quyến rũ nhưng cô tùng khẳng định rằng hiện mình “không thuộc về ai”. Nữ diễn viên dành toàn bộ thời gian cho công việc, tận hưởng cuộc sống độc thân và chưa tính đến chuyện đi thêm bước nữa cho tới thời điểm hiện tại.