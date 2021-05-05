'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga diện váy lưới ‘thủng thấu trời’ khoe vòng 3 ‘cong cớn’ làm dân tình khen nức nở

Quỳnh Nga ngày càng xinh đẹp và quyến rũ, tự tin diện những bộ cánh 'khoe da lộ thịt' đầy quyến rũ.

Quỳnh Nga là một trong những nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua các bộ phim nổi tiếng như Lập trình cho trái tim, Về nhà đi con, Sinh tử, Hoa trong bão...

Trong bức hình được Quỳnh Nga đăng tải mới đây, Quỳnh Nga "thả thính" nhẹ CĐM: "Hè về nắng gắt cháy da. Bên ai cũng nóng hay là bên em". Dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng nữ diễn viên vẫn thu hút khi diện váy xuyên thấu nhờ vòng eo "chuẩn không cần chỉnh" của mình.

Cô nàng càng ngày càng được công chúng yêu mến không chỉ nhờ khả năng diễn xuất trong các bộ phim, mà còn bởi sự xinh đẹp và quyến rũ.

Chiếc váy lưới khiến những đường cong cơ thể của cô nàng nổi bật và tôn lên vòng eo thon gọn - Ảnh FBNV

Nữ diên viên 'gây choáng' với thân hình nóng bỏng của mình - Ảnh FBNV

Sau khi những bức ảnh được đang tải, cô nàng khiến người hâm mộ và đồng nghiệp bất ngờ dành "cơn mưa" lời khen.

Không chỉ các đồng nghiệp nữ trầm trồ mà các đồng nghiệp nam cũng không ngớt lời khen - Ảnh chụp màn hình

Các đồng nghiệp nữ trầm trồ và không kém phần ghen tị nhan sắc của nguười đẹp - Ảnh chụp màn hình

Dù Quỳnh Nga xinh đẹp, giỏi giang, quyến rũ nhưng cô tùng khẳng định rằng hiện mình “không thuộc về ai”. Nữ diễn viên dành toàn bộ thời gian cho công việc, tận hưởng cuộc sống độc thân và chưa tính đến chuyện đi thêm bước nữa cho tới thời điểm hiện tại.

Chồng cũ 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga xuất hiện điển trai bên cạnh Ngọc Trinh, dự là sắp trở lại showbiz? Chồng cũ của "cá sấu chúa" Quỳnh Nga xuất hiện với ngoại hình bảnh bao bên cạnh Ngọc Trinh. Được biết, anh đang tham gia một dự án mới của Vũ Khắc Tiệp sau thời gian ở ẩn, CĐM dự đoán anh sắp trở lại showbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-sau-chua-quynh-nga-dien-vay-luoi-thung-thau-troi-khoe-vong-3-cong-con-lam-dan-tinh-khen-nuc-no-404112.html