Bị Thương Tín tố ngược nhập nhằng tiền từ thiện, Trịnh Kim Chi lên tiếng: 'Vẫn ổn, nhưng buồn, buồn nhiều lắm'

Sao Việt 21/12/2021 15:39

Trịnh Kim Chi đã có phản hồi mới nhất sau khi bị Thương Tín "tố" nhập nhằng tiền bảo hiểm.

Vào đầu tháng 3/2021, giữa lúc nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ không có tiền chữa trị, đích thân Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi quyên góp, giúp đỡ. Bên cạnh đó, cô còn trích ra một khoản nhỏ từ tổng số tiền từ thiện nhận được để mua bảo hiểm cho con gái của nam tài tử. Đến tháng 12/2021, sau khi nhận được yêu cầu muốn nhận lại số tiền bảo hiểm trên, Trịnh Kim Chi đã bàn giao lại toàn bộ số tiền một cách công khai, minh bạch.

Bị Thương Tín tố ngược nhập nhằng tiền từ thiện, Trịnh Kim Chi lên tiếng: 'Vẫn ổn, nhưng buồn, buồn nhiều lắm' - Ảnh 1

Thế nhưng, vào ngày 20/12, nam nghệ sĩ "quay xe" tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền bạc: "Cô ấy nói đóng một cục thì phía bảo hiểm không cho, mặc dù trước đây cô ấy nói đóng rồi. Bây giờ phải trả lại tiền bảo hiểm để chúng tôi muốn mua bảo hiểm cho con tôi ở đâu thì kệ chúng tôi. Đây là tiền cộng đồng mạng cho tôi chứ đâu phải cho Trịnh Kim Chi đâu", Thương Tín cho biết.

Thái độ của Thương Tín khiến không ít người bức xúc khi trước đó, nữ nghệ sĩ từng giúp đỡ ông giữa lúc gặp khó khăn.

Liên tục bị gọi tên và bàn tán làm ảnh hưởng đến danh dự, trưa ngày 21/12, Trịnh Kim Chi đã chính thức viết tâm thư trên Facebook cá nhân để lên tiếng làm rõ. Theo đó, nữ nghệ sĩ đã tung bằng chứng là clip, hình ảnh, status trong quá trình kêu gọi cho Thương Tín để "sao kê" công khai trước công chúng.

Bị Thương Tín tố ngược nhập nhằng tiền từ thiện, Trịnh Kim Chi lên tiếng: 'Vẫn ổn, nhưng buồn, buồn nhiều lắm' - Ảnh 2

Nói về khoản tiền hơn 400 triệu đồng, Trịnh Kim Chi nhấn mạnh: "Một lần nữa Chi xin nhắc lại là từ khi đứng ra giúp anh Tín, Chi chỉ công bố duy nhất số tiền mạnh thường quân quyên góp phần bên Chi là: 406.756.000, chi tiết đã được Chi chia sẻ lại trên trang cá nhân sáng nay. Ngoài số tiền này ra Chi hoàn toàn không biết gì về số tiền nào nữa".

Giúp đỡ đàn anh nhưng lại bị tố ngược, Trịnh Kim Chi thổ lộ: "Chi vẫn ổn, nói là ổn nhưng buồn, buồn nhiều lắm, nhưng thôi Chi sẽ không nói gì nhiều để phiền lòng mọi người và làm câu chuyện thêm phức tạp".

Bị Thương Tín tố ngược nhập nhằng tiền từ thiện, Trịnh Kim Chi lên tiếng: 'Vẫn ổn, nhưng buồn, buồn nhiều lắm' - Ảnh 3

Sau khi làm rõ rất cả mọi chuyện, Trịnh Kim Chi còn gửi lời đến NS Thương Tín: "Anh Tín là đồng nghiệp và cũng là đàn anh trong nghề, Chi luôn tôn trọng và muốn giữ hình ảnh cho anh ấy. Mong anh ấy ổn định cuộc sống với gia đình. Mọi người xem xong, xin hãy khép câu chuyện này lại, để tất cả được bình yên". Ngoài ra, Trịnh Kim Chi cũng mong dân mạng đừng buông lời mỉa mai, xúc phạm NS Thương Tín. 

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