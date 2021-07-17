Những ngày qua, ca sĩ Hồ Ngọc Hà liên tục bị cộng đồng mạng công kích vì cho rằng cô đang sử dụng hình ảnh của các con để kiếm tiền và thu hút sự quan tâm của khán giả. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc gần đây, trong các buổi livestream giới thiệu sản phẩm của mình, Hà Hồ đã cũng cho các con xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Việc này gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều và cho rằng nữ ca sĩ đã hành hạ con và để các con "kiếm tiền quá sớm".

Từ khi sinh đến nay, Lisa - Leon trở thành những 'hot kid' trên MXH - Ảnh: Internet

Trước những chỉ trích của khán giả, Hà Hồ đã có lần bình luận đáp trả đanh thép rằng: "Leon và Lisa được cho lên sóng là cô chú yêu cầu chứ Hà không hành hạ các con nhé!". Thế nhưng, có lẽ một câu giải thích này vẫn không làm nguôi ngoai tình hình, mới đây, trên story cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã tiếp tục giải thích.