Liên quan đến những chỉ trích lợi dụng hình ảnh của con để kiếm tiền, Hà Hồ đã có lời giải thích rõ ràng đến khán giả.
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Những ngày qua, ca sĩ Hồ Ngọc Hà liên tục bị cộng đồng mạng công kích vì cho rằng cô đang sử dụng hình ảnh của các con để kiếm tiền và thu hút sự quan tâm của khán giả. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc gần đây, trong các buổi livestream giới thiệu sản phẩm của mình, Hà Hồ đã cũng cho các con xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Việc này gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều và cho rằng nữ ca sĩ đã hành hạ con và để các con "kiếm tiền quá sớm".
Trước những chỉ trích của khán giả, Hà Hồ đã có lần bình luận đáp trả đanh thép rằng: "Leon và Lisa được cho lên sóng là cô chú yêu cầu chứ Hà không hành hạ các con nhé!". Thế nhưng, có lẽ một câu giải thích này vẫn không làm nguôi ngoai tình hình, mới đây, trên story cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã tiếp tục giải thích.
Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết cô cũng cân nhắc rất nhiều trước khi cho 2 con tham gia đóng quảng cáo vì phải lựa chọn tiêu chí phù hợp với hình ảnh của các con. Bên cạnh đó, bất ngờ hơn, nữ ca sĩ đã tiết lộ rằng một phần tiền cát-sê quay quảng cáo của Lisa - Leon được dùng để mua thực phẩm hỗ trợ cho các bà con tại bệnh viện giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng hiện nay
Cuối bài viết, nữ ca sĩ cũng không ngần ngại tuyên bố rằng nếu ai còn bình luận những ý kiến tiêu cực, xuyên tạc mọi việc thì cô sẽ thẳng tay "chặn cửa" hết trên mạng xã hội vì thời điểm hiện tại mọi người cần quan tâm đến việc chống dịch hơn là đi soi mói và phán xét người khác.
Trước động thái giải thích cặn kẽ và biết được tâm nguyện tích cực của bà mẹ 3 con, một số cư dân mạng đã tỏ ý cảm kích gia đình và vô cùng ủng hộ việc làm này. Đồng thời, người hâm mộ cũng khuyên nữ ca sĩ hãy bỏ ngoài tai những lời phán xét không hay để giữ tinh thần và sức khỏe tốt để còn tiếp tục hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trong tình hình dịch bệnh.