Giữa ồn ào, Hồ Quang Hiếu nhanh chóng đưa ra phản hồi với truyền thông: "Thật sự mọi người hiểu lầm và làm quá vấn đề lên thôi. Lúc ra về, tôi bắt tay chào anh Hiếu Hiền và lịch sự đưa tay chào các bạn quay phim. Đó là phép lịch sự tối thiểu, chẳng lẽ tôi phải khóc mới được. Tôi nghĩ khán giả nên hiểu rõ vấn đề trước khi phán xét".
- Tang lễ nghệ sĩ Đức Lang: Hiếu Hiền thất thần 'bố ra đi không kịp nói lời trăng trối', dàn sao Việt đến viếng từ sớm
- NS Đức Lang - bố diễn viên Hiếu Hiền qua đời, dàn sao Việt ngậm ngùi xót thương
Ngày 13/4 vừa qua, nhạc sĩ Đức Lang (tên thật Phạm Hiếu Đức) - bố ruột diễn viên Hiếu Hiền đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 83 tuổi. Trước mất mát của gia đình Hiếu Hiền, nhiều nghệ sĩ thân thiết như NS Cát Tường, vợ chồng Ốc Thanh Vân, Tấn Bo, Tấn Beo, Tuyền Mập, Lâm Chấn Khang, Hồ Quang Hiếu... đã đến thăm gia quyến, thắp nhang đưa tiễn nhạc sĩ Đức Lang và gửi lời chia buồn đến diễn viên Hiếu Hiền.
Tuy nhiên, mới đây, trong một clip được đăng tải trên mạng xã hội, ca sĩ Hồ Quang Hiếu có mặt từ sớm để chia buồn cùng gia đình Hiếu Hiền. Chuyện sẽ chẳng có gì khi Hồ Quang Hiếu nở nụ cười, thậm chí, nam ca sĩ còn đưa tay vẫn chào trước khi bước ra về. Ngay lập tức, hình ảnh của anh bị cộng đồng mạng lên án dữ dội vì nụ cười tươi rói giữa lúc gia đình diễn viên Hiếu Hiền đang có tang.
Chưa rõ sự việc ra sao, nhiều người đã để lại bình luận chê trách nam ca sĩ: "Đi đám ma mà cười vui thế, cạn lời với nghệ sĩ này", "Không hiểu là cậu ấy đi chia buồn kiểu gì mà vui thế, hành động đáng lên án"...
Giữa ồn ào, Hồ Quang Hiếu nhanh chóng đưa ra phản hồi với truyền thông: "Thật sự mọi người hiểu lầm và làm quá vấn đề lên thôi. Lúc ra về, tôi bắt tay chào anh Hiếu Hiền và lịch sự đưa tay chào các bạn quay phim. Đó là phép lịch sự tối thiểu, chẳng lẽ tôi phải khóc mới được. Tôi nghĩ khán giả nên hiểu rõ vấn đề trước khi phán xét".
Trước Hồ Quang Hiếu, bà xã Trấn Thành cũng từng vướng vào ồn ào tương tự khi tới đám tang của một người thân của quản lý Trấn Thành. Dù đã mặc trang phục tối màu và trang điểm giản dị nhưng hình ảnh Hari Won cười cũng đã nảy ra nhiều tranh cãi.
Theo đa số bình luận từ cư dân mạng, nghệ sĩ chính là người của công chúng, có tầm ảnh hưởng và được quan tâm nhiều hơn bất cứ ai. Vậy nên để tránh những ồn ào không đáng có, các nghệ sĩ trong showbiz cũng cần phải để tâm, chú ý hơn về những hành động của mình.