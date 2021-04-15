Giữa ồn ào, Hồ Quang Hiếu nhanh chóng đưa ra phản hồi với truyền thông: "Thật sự mọi người hiểu lầm và làm quá vấn đề lên thôi. Lúc ra về, tôi bắt tay chào anh Hiếu Hiền và lịch sự đưa tay chào các bạn quay phim. Đó là phép lịch sự tối thiểu, chẳng lẽ tôi phải khóc mới được. Tôi nghĩ khán giả nên hiểu rõ vấn đề trước khi phán xét".

Ngày 13/4 vừa qua, nhạc sĩ Đức Lang (tên thật Phạm Hiếu Đức) - bố ruột diễn viên Hiếu Hiền đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hưởng thọ 83 tuổi. Trước mất mát của gia đình Hiếu Hiền, nhiều nghệ sĩ thân thiết như NS Cát Tường, vợ chồng Ốc Thanh Vân, Tấn Bo, Tấn Beo, Tuyền Mập, Lâm Chấn Khang, Hồ Quang Hiếu... đã đến thăm gia quyến, thắp nhang đưa tiễn nhạc sĩ Đức Lang và gửi lời chia buồn đến diễn viên Hiếu Hiền. Diễn Viên Hiếu Hiền đau lòng khi bố ruột qua đời. Ảnh: Thanh Niên Tuy nhiên, mới đây, trong một clip được đăng tải trên mạng xã hội, ca sĩ Hồ Quang Hiếu có mặt từ sớm để chia buồn cùng gia đình Hiếu Hiền. Chuyện sẽ chẳng có gì khi Hồ Quang Hiếu nở nụ cười, thậm chí, nam ca sĩ còn đưa tay vẫn chào trước khi bước ra về. Ngay lập tức, hình ảnh của anh bị cộng đồng mạng lên án dữ dội vì nụ cười tươi rói giữa lúc gia đình diễn viên Hiếu Hiền đang có tang.

Hình ảnh Hồ Quang Hiếu tươi cười trong đám tang của bố diễn viên Hiếu Hiền khiến dư luận chỉ trích dữ dội - Ảnh cắt từ clip Chưa rõ sự việc ra sao, nhiều người đã để lại bình luận chê trách nam ca sĩ: "Đi đám ma mà cười vui thế, cạn lời với nghệ sĩ này", "Không hiểu là cậu ấy đi chia buồn kiểu gì mà vui thế, hành động đáng lên án"...

Hành động vẫy tay của ca sĩ Hồ Quang Hiếu bị cho là 'kém duyên' - Ảnh cắt từ clip Giữa ồn ào, Hồ Quang Hiếu nhanh chóng đưa ra phản hồi với truyền thông: "Thật sự mọi người hiểu lầm và làm quá vấn đề lên thôi. Lúc ra về, tôi bắt tay chào anh Hiếu Hiền và lịch sự đưa tay chào các bạn quay phim. Đó là phép lịch sự tối thiểu, chẳng lẽ tôi phải khóc mới được. Tôi nghĩ khán giả nên hiểu rõ vấn đề trước khi phán xét". Trước Hồ Quang Hiếu, bà xã Trấn Thành cũng từng vướng vào ồn ào tương tự khi tới đám tang của một người thân của quản lý Trấn Thành. Dù đã mặc trang phục tối màu và trang điểm giản dị nhưng hình ảnh Hari Won cười cũng đã nảy ra nhiều tranh cãi. Bà xã Trấn Thành cũng từng bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội khi tươi cười trong đám tang của người thân quản lý Trấn Thành - Ảnh: Internet Nhiều người bình luận chỉ trích ca sĩ Hari Won - Ảnh: Internet Theo đa số bình luận từ cư dân mạng, nghệ sĩ chính là người của công chúng, có tầm ảnh hưởng và được quan tâm nhiều hơn bất cứ ai. Vậy nên để tránh những ồn ào không đáng có, các nghệ sĩ trong showbiz cũng cần phải để tâm, chú ý hơn về những hành động của mình.

Bị tố PR lố và giả tạo, 'Gia đình Cam Cam' đáp trả cực gắt, ám chỉ người xem là 'lũ trẻ con' khiến CĐM dậy sóng Sau khi chia sẻ đang rơi vào trạng thái mất hứng thú với công việc và "chán" YouTube, Kiên Hoàng vô tình bị fan tố làm video PR lố, giả trân. Tuy nhiên, ông bố trẻ lại có màn đáp trả cực gắt khi gọi fan là "lũ trẻ con" khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chi-trich-kem-duyen-khi-cuoi-tuoi-trong-dam-tang-cua-bo-hieu-hien-ho-quang-hieu-noi-gi-402188.html