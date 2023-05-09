Anh Tú pha trò 'bất ổn' giữa đêm, Diệu Nhi liền phán 2 chữ xanh rờn khiến dân tình phấn khích!

Anh Tú - Diệu Nhi là 1 trong những cặp đôi "vàng" tại làng giải trí Việt, cả hai chính thức "về chung nhà" vào tháng 10 năm ngoái. Cả hai đã chính thức khép lại mối tình kéo dài gần một thập kỷ bằng đám cưới đầy lãng mạn. Nếu như cô vợ nổi danh là "thánh lầy" thì anh chồng cũng là nam ca sĩ vừa điển trai vừa "mặn chát". Trên sóng truyền hình, cặp đôi này thường khiến dân tình "cười ra nước mắt".

Anh Tú - Diệu Nhi đã chính thức về chung nhà

Gần đây, cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để cùng đi du lịch như bao cặp đôi khác nhưng Diệu Nhi và chồng có cách chia sẻ về đối phương vô cùng "độc lạ". Trong chuyến nghỉ dưỡng, Diệu Nhi đã đảm nhận vai trò "phó nháy" cho ông xã, nhưng 4 bức ảnh thì có đến 2 bức bị mờ. Còn Anh Tú lại bày trò vô cùng bất ổn giữa đêm, nam ca sĩ hết chơi cầu trượt dành cho trẻ con đến cả ke đầu trong lúc đi dạo cùng bà xã. Anh Tú hào hứng khoe với dân mạng: "Trông vậy đó chứ thật ra cũng 'hip hốp ne vờ đai'. Nửa đêm đi ra ngoài làm trò dở hơi, chết mất thôi".