Anh Tú pha trò 'bất ổn' giữa đêm, Diệu Nhi liền phán 2 chữ xanh rờn khiến dân tình phấn khích!

Sao Việt 09/05/2023 09:54

Động thái mới đây của cặp vợ chồng Anh Tú - Diệu Nhi khiến dân tình thích thú.

Anh Tú - Diệu Nhi là 1 trong những cặp đôi "vàng" tại làng giải trí Việt, cả hai chính thức "về chung nhà" vào tháng 10 năm ngoái. Cả hai đã chính thức khép lại mối tình kéo dài gần một thập kỷ bằng đám cưới đầy lãng mạn. Nếu như cô vợ nổi danh là "thánh lầy" thì anh chồng cũng là nam ca sĩ vừa điển trai vừa "mặn chát". Trên sóng truyền hình, cặp đôi này thường khiến dân tình "cười ra nước mắt".

Anh Tú pha trò 'bất ổn' giữa đêm, Diệu Nhi liền phán 2 chữ xanh rờn khiến dân tình phấn khích! - Ảnh 1
Anh Tú - Diệu Nhi đã chính thức về chung nhà

Gần đây, cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để cùng đi du lịch như bao cặp đôi khác nhưng Diệu Nhi và chồng có cách chia sẻ về đối phương vô cùng "độc lạ". Trong chuyến nghỉ dưỡng, Diệu Nhi đã đảm nhận vai trò "phó nháy" cho ông xã, nhưng 4 bức ảnh thì có đến 2 bức bị mờ. Còn Anh Tú lại bày trò vô cùng bất ổn giữa đêm, nam ca sĩ hết chơi cầu trượt dành cho trẻ con đến cả ke đầu trong lúc đi dạo cùng bà xã. Anh Tú hào hứng khoe với dân mạng: "Trông vậy đó chứ thật ra cũng 'hip hốp ne vờ đai'. Nửa đêm đi ra ngoài làm trò dở hơi, chết mất thôi"

Anh Tú pha trò 'bất ổn' giữa đêm, Diệu Nhi liền phán 2 chữ xanh rờn khiến dân tình phấn khích! - Ảnh 2
Diệu Nhi chụp ảnh cho Anh Tú

Anh Tú pha trò 'bất ổn' giữa đêm, Diệu Nhi liền phán 2 chữ xanh rờn khiến dân tình phấn khích! - Ảnh 3

Anh Tú bày trò bất ổn khi thực hiện động tác ke đầu giữa khu nghỉ dưỡng lúc nửa đêm

Chưa dừng lại ở đó, Diệu Nhi còn vui vẻ khoe hình ảnh Anh Tú chơi trò cầu trượt trong khu vui chơi. Sau khi chứng kiến khoảnh khắc này của chồng, cô nàng không ngần ngại gọi "nửa kia" là trẻ trâu. Bên cạnh đó, nữ diễn viên không khỏi bối rối khi Anh Tú tự tin "ke đầu" ở chốn đông người.

Anh Tú pha trò 'bất ổn' giữa đêm, Diệu Nhi liền phán 2 chữ xanh rờn khiến dân tình phấn khích! - Ảnh 4
Diệu Nhi gọi Anh Tú là "trẻ trâu"

Sau gần nửa năm kết hôn, Anh Tú ngày càng xứng đáng với tên gọi là "ông chồng quốc dân" khi hết mực cưng chiều vợ. Trong một buổi phỏng vấn với truyền thông, Anh Tú từng cho biết anh không cần Diệu Nhi phải nấu cơm, anh có thể thay bà xã làm nhưng mong muốn hai vợ chồng có thể sum họp, quây quần bên gia đình sau những bận rộn của công việc.

Không chỉ vậy, khi hộ tống vợ đi xem concert của BLACKPINK, Anh Tú không ngần ngại diện chiếc áo có thành viên thứ 5 của nhóm là vợ mình. Hành động ngọt ngào của Anh Tú "đốn tim" người hâm mộ.

Anh Tú pha trò 'bất ổn' giữa đêm, Diệu Nhi liền phán 2 chữ xanh rờn khiến dân tình phấn khích! - Ảnh 5
Anh Tú - Diệu Nhi đang có cuộc sống hạnh phúc bên nhau

Vướng nghi vấn mang thai sau nửa năm cưới, Diệu Nhi tung bộ ảnh mới khiến người hâm mộ bất ngờ

Vướng nghi vấn mang thai sau nửa năm cưới, Diệu Nhi tung bộ ảnh mới khiến người hâm mộ bất ngờ

Hậu kết hôn với nam ca sĩ Anh Tú, Diệu Nhi không ít lần bị netizen nghi ngờ mang thai, mới đây cô nàng đã đăng tải loạt ảnh khiến ai xem xong cũng phải ngỡ ngàng.

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Từ khóa:   Diệu Nhi Anh Tú - Diệu Nhi sao Việt

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