3 MV ra cùng 1 tối: Văn Mai Hương "thắng thế" trước Erik và Liz Kim Cương?

Sao Việt 26/05/2023 14:59

Bạn yêu thích sản phẩm của Văn Mai Hương, Erik hay Liz Kim Cương nhất?

Tối 24/5 có vẻ như là một ngày rất đẹp khi có đến 3 ekip nghệ sĩ chọn thời điểm này để tung sản phẩm âm nhạc. 3 sản phẩm âm nhạc được ra mắt trong cùng 1 tối gồm Mưa Tháng Sáu (Văn Mai Hương x Trung Quân x Grey D); Người Lạ Trong Danh Bạ (Erik x Phúc Du) và Khó Mở Dễ Đóng (Liz Kim Cương). Với 3 sản phẩm đều được đầu tư không nhỏ, đâu là sản phẩm đang thắng thế trong cuộc đua về thành tích sau 1 ngày lên sóng?

Erik và Liz Kim Cương trở lại khá "im ắng"?

Đầu tiên phải kể đến Người Lạ Trong Danh Bạ, sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Erik trong năm 2023. Ca khúc thuộc thể loại Pop R&B, sáng tác bởi TDK với sự góp mặt của rapper Phúc Du. MV gây chú ý với khung hình Erik không mặc áo, khoe cơ thể săn chắc được netizen thích thú chia sẻ. 

Erik cũng đã khắc phục tật dính chữ khi hát và thể hiện tương đối tốt những nốt "phiêu" cao, tạo được cảm xúc cho người nghe. Với ca khúc này, Erik còn đưa một "đặc sản" của chính mình là "Nố ô ồ" nhưng được biến tấu một cách mới hơn. Sau 24h ra mắt, Người Lạ Trong Danh Bạ mang về hơn 230 nghìn lượt view, một con số khiêm tốn.

3 MV ra cùng 1 tối: Văn Mai Hương 'thắng thế' trước Erik và Liz Kim Cương? - Ảnh 1
Erik trong MV Người Lạ Trong Danh Bạ

MV Khó Mở Dễ Đóng của Liz Kim Cương cũng ra mắt cùng tối 24/5 mang về khoảng hơn 180 nghìn lượt xem sau 24 giờ. MV là thông điệp nữ quyền mà Liz Kim Cương muốn truyền tải, đồng thời thể hiện nhiều khía cạnh khác trong âm nhạc của cô. 

Đây là sản phẩm solo được ra mắt khá bất ngờ của Liz Kim Cương chỉ ít ngày sau khi cô tuyên bố hủy dự án song ca cùng Trịnh Thăng Bình, thậm chí có rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ cô cũng "dứt áo ra đi" khỏi công ty quản lý cũ. Ca khúc Khó Mở Dễ Đóng với chất liệu dance do Đỗ Hiếu sản xuất, tuy nhiên lại bị không ít ý kiến từ netizen cho rằng màu sắc khá cũ kĩ, Liz Kim Cương hát cũng không rõ lời. 

3 MV ra cùng 1 tối: Văn Mai Hương 'thắng thế' trước Erik và Liz Kim Cương? - Ảnh 2
Liz Kim Cương trong MV Khó Mở Dễ Đóng

Văn Mai Hương "chiếm spotlight" mất rồi!

Và cuối cùng, người chiến thắng "áp đảo" trong "cuộc chiến âm nhạc" tối 24/5 không ai khác ngoài Mưa Tháng Sáu, sản phẩm có sự góp mặt của "combo hủy diệt" gồm Văn Mai Hương, Trung Quân, Grey D và nhạc sĩ Hứa Kin Tuyền. Có thể nói, sự có mặt của Mưa Tháng Sáu khiến cho những sản phẩm khác ra mắt cùng đêm đều bị lu mờ, sự chú ý của công chúng lẫn các trang cộng đồng đổ về phần lớn cho dự án này.

3 MV ra cùng 1 tối: Văn Mai Hương 'thắng thế' trước Erik và Liz Kim Cương? - Ảnh 3

Lấy cảm hứng từ những thước phim nổi tiếng của đạo diễn đình đám châu Á từ thập niên 1990 Vương Gia Vệ, MV Mưa Tháng Sáu là cảm xúc của cô gái ngồi trên chiếc xe taxi, lắng nghe ca khúc đầy tâm trạng và hồi ức về những hoài niệm đã qua khi trời đổ mưa lớn. Phần giai điệu mang đậm chất hoài niệm, với phần điệp khúc vô cùng bắt tai, hứa hẹn sẽ là bản hit lớn tiếp theo của Văn Mai Hương và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. 

Sau 24 giờ ra mắt, MV Mưa Tháng Sáu vươn lên vị trí top 7 thịnh hành âm nhạc với hơn nửa triệu lượt xem. Các nền tảng MXH cũng ngập tràn giai điệu của Mưa Tháng Sáu càng minh chứng cho sức hút của ca khúc ngay khi vừa được ra mắt.

Tung MV mới chưa đầy 2 ngày, Văn Mai Hương nhận nhiều 'gạch đá' vì nghi vấn đạo nhạc

Tung MV mới chưa đầy 2 ngày, Văn Mai Hương nhận nhiều 'gạch đá' vì nghi vấn đạo nhạc

Sau thành công của "Một ngàn nỗi đau'' Văn Mai Hương tung hoành với sản phẩm mới ''Mưa tháng 6'', tuy nhiên cô nàng liên tục nhận nhiều chỉ trích về nghi vấn đạo nhạc.

Xem thêm
Từ khóa:   Văn Mai Hương Erik Liz Kim Cương

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm