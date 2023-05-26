3 MV ra cùng 1 tối: Văn Mai Hương "thắng thế" trước Erik và Liz Kim Cương?

Tối 24/5 có vẻ như là một ngày rất đẹp khi có đến 3 ekip nghệ sĩ chọn thời điểm này để tung sản phẩm âm nhạc . 3 sản phẩm âm nhạc được ra mắt trong cùng 1 tối gồm Mưa Tháng Sáu ( Văn Mai Hương x Trung Quân x Grey D); Người Lạ Trong Danh Bạ ( Erik x Phúc Du) và Khó Mở Dễ Đóng (Liz Kim Cương). Với 3 sản phẩm đều được đầu tư không nhỏ, đâu là sản phẩm đang thắng thế trong cuộc đua về thành tích sau 1 ngày lên sóng?

Erik cũng đã khắc phục tật dính chữ khi hát và thể hiện tương đối tốt những nốt "phiêu" cao, tạo được cảm xúc cho người nghe. Với ca khúc này, Erik còn đưa một "đặc sản" của chính mình là "Nố ô ồ" nhưng được biến tấu một cách mới hơn. Sau 24h ra mắt, Người Lạ Trong Danh Bạ mang về hơn 230 nghìn lượt view, một con số khiêm tốn.

Đầu tiên phải kể đến Người Lạ Trong Danh Bạ, sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Erik trong năm 2023. Ca khúc thuộc thể loại Pop R&B, sáng tác bởi TDK với sự góp mặt của rapper Phúc Du. MV gây chú ý với khung hình Erik không mặc áo, khoe cơ thể săn chắc được netizen thích thú chia sẻ.

Erik trong MV Người Lạ Trong Danh Bạ

MV Khó Mở Dễ Đóng của Liz Kim Cương cũng ra mắt cùng tối 24/5 mang về khoảng hơn 180 nghìn lượt xem sau 24 giờ. MV là thông điệp nữ quyền mà Liz Kim Cương muốn truyền tải, đồng thời thể hiện nhiều khía cạnh khác trong âm nhạc của cô.

Đây là sản phẩm solo được ra mắt khá bất ngờ của Liz Kim Cương chỉ ít ngày sau khi cô tuyên bố hủy dự án song ca cùng Trịnh Thăng Bình, thậm chí có rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ cô cũng "dứt áo ra đi" khỏi công ty quản lý cũ. Ca khúc Khó Mở Dễ Đóng với chất liệu dance do Đỗ Hiếu sản xuất, tuy nhiên lại bị không ít ý kiến từ netizen cho rằng màu sắc khá cũ kĩ, Liz Kim Cương hát cũng không rõ lời.

Liz Kim Cương trong MV Khó Mở Dễ Đóng

Văn Mai Hương "chiếm spotlight" mất rồi!

Và cuối cùng, người chiến thắng "áp đảo" trong "cuộc chiến âm nhạc" tối 24/5 không ai khác ngoài Mưa Tháng Sáu, sản phẩm có sự góp mặt của "combo hủy diệt" gồm Văn Mai Hương, Trung Quân, Grey D và nhạc sĩ Hứa Kin Tuyền. Có thể nói, sự có mặt của Mưa Tháng Sáu khiến cho những sản phẩm khác ra mắt cùng đêm đều bị lu mờ, sự chú ý của công chúng lẫn các trang cộng đồng đổ về phần lớn cho dự án này.

Lấy cảm hứng từ những thước phim nổi tiếng của đạo diễn đình đám châu Á từ thập niên 1990 Vương Gia Vệ, MV Mưa Tháng Sáu là cảm xúc của cô gái ngồi trên chiếc xe taxi, lắng nghe ca khúc đầy tâm trạng và hồi ức về những hoài niệm đã qua khi trời đổ mưa lớn. Phần giai điệu mang đậm chất hoài niệm, với phần điệp khúc vô cùng bắt tai, hứa hẹn sẽ là bản hit lớn tiếp theo của Văn Mai Hương và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Sau 24 giờ ra mắt, MV Mưa Tháng Sáu vươn lên vị trí top 7 thịnh hành âm nhạc với hơn nửa triệu lượt xem. Các nền tảng MXH cũng ngập tràn giai điệu của Mưa Tháng Sáu càng minh chứng cho sức hút của ca khúc ngay khi vừa được ra mắt.