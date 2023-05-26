Tung MV mới chưa đầy 2 ngày, Văn Mai Hương nhận nhiều 'gạch đá' vì nghi vấn đạo nhạc

Sau thành công của "Một ngàn nỗi đau'' Văn Mai Hương tung hoành với sản phẩm mới ''Mưa tháng 6'', tuy nhiên cô nàng liên tục nhận nhiều chỉ trích về nghi vấn đạo nhạc.

Nữ ca sĩ Văn Mai Hương nổi danh từ VietNam Idol 2010 với vị trí là Á quân và dần khẳng định được vị thế của mình trong nền nhạc Việt nhờ sở hữu 1 giọng hát kỹ thuật và đầy tình cảm. Văn Mai Hương hiện là một trong những nữ ca sĩ đắt show của làng nhạc Việt. Ảnh minh họa: Internet Các ca khúc của nữ ca sĩ đã phát hành gây được chú ý phải kể đến như: Nếu như anh đến, Ngày chung đôi, Chuyện tình nhà thơ, Cầu Hồn, Nghe nói anh sắp kết hôn…

Văn Mai Hương tái xuất đường đua âm nhạc với ca khúc "Hương" Văn Mai Hương trong tác phẩm âm nhạc Nghe nói anh sắp kết hôn rồi Dù Văn Mai Hương không sinh ra trong gia đình nghệ thuật nhưng cô lại đam mê âm nhạc từ nhỏ. Cô sớm tham gia các lớp năng khiếu âm nhạc và đạt được nhiều thành tích. Mới đây, sau thời gian không tranh bảng xếp hạng âm nhạc, Văn Mai Hương đã bất ngờ trình làng ca khúc mới mang tên Mưa tháng sáu được sáng tác bởi nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Văn Mai Hương luôn nhận được sự chúc mừng và ủng hộ của người thân trong gia đình trên con đường nghệ thuật Bên cạnh những bình luận khen ngợi giọng hát hay và ca từ chan chứa nỗi buồn thì nữ ca sĩ cũng nhận về không ít ''gạch đá'' vì nghi vấn đạo nhạc. Trước nghi vấn đạo nhạc, Hứa Kim Tuyền cho biết thêm: “Bài Dạ khúc (một ca khúc đang được so sánh với Mưa tháng sáu) và Mưa tháng sáu chỉ có cảm giác “nhướng nhướng” lên vòng hòa thanh.

Cả hai ca khúc có giai điệu khác nhau, tempo khác nhau, tông khác nhau, giai điệu và cách phát triển cũng khác nhau. Hai bài không có sự liên quan gì ngoài mẫu số chung là vòng hòa thanh, đó là lý do khán giả thấy Mưa tháng sáu giống với nhiều bài khác. Đặc biệt, Văn Mai Hương cũng thể hiện sự tin tưởng với các sáng tác của Hứa Kim Tuyền. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Làm việc với Hứa Kim Tuyền mình cực kỳ yên tâm. Tuyền như một cảnh sát về âm nhạc. Tất cả những drama về âm nhạc hay ai đạo bài gì là mình sẽ được biết đầu tiên...'' Văn Mai Hương vướng nghi vấn đạo nhạc trong ca khúc mới Văn Mai Hương và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền Bên cạnh đó, trong buổi ra mắt sản phẩm mới, Văn Mai Hương đã không kìm được nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian gặp nhiều khó khăn cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Nữ ca sĩ cảm thấy bản thân may mắn khi người thân, ê-kíp, bạn bè và nhất là Hứa Kim Tuyền đã không "bỏ rơi" mình. Văn Mai Hương đã không kiềm chế mà bật khóc khi kể về hành trình gian nan vừa qua Có thể thấy, ngoài những lùm xùm về nghi vấn đạo nhạc, nữ ca sĩ Văn Mai Hương cũng sở hữu giọng ca đặc trưng không trùng với bất kỳ ca sĩ nào. Nữ ca sĩ được giới chuyên môn âm nhạc đánh giá cao về khả năng ca hát, đồng thời nhận được sự ưu ái từ phía người hâm mộ Không thể phũ nhận Văn Mai Hương là giọng ca hiếm có của làng nhạc Việt

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