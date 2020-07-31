Vừa được khen thăng hạng nhan sắc, Dương Tử đã lộ ảnh cằm nhọn hoắt, mặt cứng đờ khiến fan hốt hoảng

Nhan sắc của nữ diễn viên Dương Tử trong loạt ảnh quảng cáo mới nhất đang gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung.

Khoảng thời gian gần đây, tài nguyên của nữ diễn viên Dương Tử vô cùng dồi dào, cô liên tục trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu.

Mới đây, đoạn quảng cáo cho một nhãn hàng của Dương Tử đã được đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng. Ngay lập tức, nhan sắc của nàng “Đồng Niên” tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Gương mặt cứng đờ của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh chia sẻ, nhan sắc của Dương Tử có phần khác lạ hơn bình thường. Gương mặt của nữ diễn viên cứng đờ như búp bê, kèm theo đó là phần cằm dài “bất thường”. Nhiều cư dân mạng tiếp tục đặt ra nghi vấn Dương Tử đã “dao kéo” để thăng hạng nhan sắc.

Tuy nhiên, người hâm mộ lại cho rằng kiểu tóc mới của nữ diễn viên đã giúp gương mặt của cô trông thon gọn hơn chứ không phải vì phẫu thuật thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, trong tấm poster quảng bá cho nhãn hàng, gương mặt của mỹ nhân 9x cũng bị photoshop quá đà, hoàn toàn khác xa với những hình ảnh dự sự kiện trước đây của cô nàng.

Dương Tử lại lạm dụng photoshop - Ảnh: Internet

Hình ảnh tại sự kiện livestream mới đây của Dương Tử nhận được nhiều lời khen từ netizen xứ Trung – Ảnh: Internet

Mặc dù trong sự kiện vừa qua, Dương Tử đã khiến mạng xã hội “dậy sóng” vì màn bùng nổ nhan sắc đầy bất ngờ trên thảm đỏ. Cụ thể, nàng “Đồng Niên” được nhận xét là vô cùng phù hợp với hình tượng dịu dàng, nữ tính. Thậm chí, loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của người đẹp cũng được khen ngợi hết lời.

BXH sao Hoa ngữ tuần 4 tháng 7: Tiêu Chiến tụt hạng chóng mặt, Dương Tử vươn lên đứng nhất Sau nhiều tuần đứng đầu bảng xếp hạng ngôi sao Cbiz có chỉ số ảnh hưởng cao, nam diễn viên Tiêu Chiến đã phải ngậm ngùi lui về ở vị trí thứ 4.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-duoc-khen-thang-hang-nhan-sac-duong-tu-da-lo-anh-cam-nhon-hoat-mat-cung-do-khien-fan-hot-hoang-373636.html