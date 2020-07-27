Dương Tử bất ngờ bùng nổ nhan sắc tại sự kiện mới nhưng liệu có bị 'dìm hàng' qua sóng livestream?

Hình ảnh tại sự kiện livestream ngày hôm qua của Dương Tử nhận được vô số lời khen từ netizen – Ảnh: Internet

Tối qua (26/7), nữ diễn viên Dương Tử đã có mặt tại 2 sự kiện livestream bán hàng và lập tức gây sốt mạng xã hội. Qua loạt hình ảnh đăng tải, nàng “Đồng Niên” bất ngờ bùng nổ nhan sắc cực phẩm khiến không ít fan phải trầm trồ, xuýt xoa với vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính.

Vẻ đẹp ngọt ngào của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Tuy nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng Dương Tử vẫn bị anti-fan công kích ngoại hình. Nhiều người cho rằng những bức ảnh này đều đã được photoshop kỹ lưỡng.

Ngay sau đó, loạt ảnh chụp màn hình livestream tại sự kiện đã được cư dân mạng lan truyền trên mạng xã hội. Dù những hình ảnh này khá mờ nhòe và kém chất lượng nhưng nhan sắc của Dương Tử không hề bị “dìm hàng”, trái lại còn cực xinh xắn và đáng yêu.