Dương Tử bất ngờ bùng nổ nhan sắc tại sự kiện mới nhưng liệu có bị 'dìm hàng' qua sóng livestream?

Loạt hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Dương Tử tại sự kiện mới đây đã thu hút sự chú ý không nhỏ của netizen xứ Trung.
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Tối qua (26/7), nữ diễn viên Dương Tử đã có mặt tại 2 sự kiện livestream bán hàng và lập tức gây sốt mạng xã hội. Qua loạt hình ảnh đăng tải, nàng “Đồng Niên” bất ngờ bùng nổ nhan sắc cực phẩm khiến không ít fan phải trầm trồ, xuýt xoa với vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính.
Tuy nhận được nhiều lời khen ngợi nhưng Dương Tử vẫn bị anti-fan công kích ngoại hình. Nhiều người cho rằng những bức ảnh này đều đã được photoshop kỹ lưỡng.
Ngay sau đó, loạt ảnh chụp màn hình livestream tại sự kiện đã được cư dân mạng lan truyền trên mạng xã hội. Dù những hình ảnh này khá mờ nhòe và kém chất lượng nhưng nhan sắc của Dương Tử không hề bị “dìm hàng”, trái lại còn cực xinh xắn và đáng yêu.
Có thể thấy, trong 2 sự kiện mới đây, nhan sắc của Dương Tử xuất sắc hơn trước rất nhiều. Người hâm mộ chỉ ra rằng nữ diễn viên vô cùng phù hợp với những bộ cánh nhẹ nhàng, lối trang điểm dịu dàng, khoe được lợi thế nhan sắc như đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ cùng nụ cười khả ái.
Hiện tại, Dương Tử đang vô cùng bận rộn với những dự án phim ảnh và các hợp đồng quảng cáo.