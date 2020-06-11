Vòng eo nhỏ đến không thực của Lisa (BLACKPINK) qua ảnh chụp vội: Body hoàn hảo, khó tìm được đối thủ trong Kbiz

Bên cạnh tài năng thì ngoại hình nổi bật chính là sức hút của “Búp bê Thái” Lisa đối với người hâm mộ. Từ khi ra mắt đến nay, thành viên BLACKPINK đã nhanh chóng sở hữu một lượng fan lớn nhờ nhan sắc cực phẩm, hình thể hoàn hảo.

Tỉ lệ cơ thể siêu đỉnh 9:1 của nữ thần tượng từng là đề tài được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Không chỉ sở hữu chiều cao 1m67 cùng đôi chân dài miên man, Lisa còn gây ấn tượng với vòng eo “con kiến” vỏn vẹn 51cm.