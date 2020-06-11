Vòng eo nhỏ đến không thực của Lisa (BLACKPINK) qua ảnh chụp vội: Body hoàn hảo, khó tìm được đối thủ trong Kbiz

Sao quốc tế 11/06/2020 17:15

Vốn nổi tiếng là idol sở hữu vóc dáng chuẩn từng milimet nhưng qua những bức ảnh không chỉnh sửa, Lisa (BLACKPINK) có thực sự hoàn hảo như lời đồn.

Bên cạnh tài năng thì ngoại hình nổi bật chính là sức hút của “Búp bê TháiLisa đối với người hâm mộ. Từ khi ra mắt đến nay, thành viên BLACKPINK đã nhanh chóng sở hữu một lượng fan lớn nhờ nhan sắc cực phẩm, hình thể hoàn hảo.

Tỉ lệ cơ thể siêu đỉnh 9:1 của nữ thần tượng từng là đề tài được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Không chỉ sở hữu chiều cao 1m67 cùng đôi chân dài miên man, Lisa còn gây ấn tượng với vòng eo “con kiến” vỏn vẹn 51cm.

Trong suốt 4 năm hoạt động nghệ thuật, chưa từng có một tấm ảnh nào có thể “dìm” được vòng eo của em út nhà BLACKPINK, kể cả những khoảnh khắc được fan chụp vội.

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Vòng eo siêu bé của Lisa gây sốt không ít lần – Ảnh: Internet

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Người đẹp sinh năm 1997 khiến dân tình choáng ngợp bởi vòng eo hoàn hảo trong mọi khung ảnh – Ảnh: Internet

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Cô nàng thường xuyên được stylist cho diện những mẫu thiết kế croptop khi biểu diễn trên sân khấu – Ảnh: Internet

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Ngoài đời, Lisa cũng rất biết cách lựa chọn trang phục giúp khoe khéo vòng 2 săn chắc – Ảnh: Internet

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Cơ thể không một chút mỡ thừa của nữ thần tượng – Ảnh: Internet

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Khi so kè với Jennie, Lisa chẳng hề lép vế chút nào – Ảnh: Internet

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Đâu chỉ gây sốt với đôi chân dài, thành viên BLACKPINK còn khiến người hâm mộ bấn loạn vì vòng eo ‘chuẩn không cần chỉnh’ – Ảnh: Internet

Có thể thấy, trong loạt ảnh mà người hâm mộ chia sẻ, vòng 2 của Lisa hoàn hảo trong mọi góc nhìn. Dù là ảnh tạp chí hay ảnh chụp bằng camera thường, vóc dáng của nữ thần tượng BLACKPINK quả thực khiến người khác phải “đỏ mắt” ghen tỵ.

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Sở hữu nhan sắc vạn người mê, xinh đẹp bất chấp ảnh không chỉnh sửa nên Lisa, Tzuyu, Won Young… được ví là những “thánh cam thường”.

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Từ khóa:   Lisa thành viên BLACKPINK Búp bê Thái

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