Vòng eo nhỏ đến không thực của Lisa (BLACKPINK) qua ảnh chụp vội: Body hoàn hảo, khó tìm được đối thủ trong Kbiz

Vốn nổi tiếng là idol sở hữu vóc dáng chuẩn từng milimet nhưng qua những bức ảnh không chỉnh sửa, Lisa (BLACKPINK) có thực sự hoàn hảo như lời đồn.
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Bên cạnh tài năng thì ngoại hình nổi bật chính là sức hút của “Búp bê Thái” Lisa đối với người hâm mộ. Từ khi ra mắt đến nay, thành viên BLACKPINK đã nhanh chóng sở hữu một lượng fan lớn nhờ nhan sắc cực phẩm, hình thể hoàn hảo.
Tỉ lệ cơ thể siêu đỉnh 9:1 của nữ thần tượng từng là đề tài được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Không chỉ sở hữu chiều cao 1m67 cùng đôi chân dài miên man, Lisa còn gây ấn tượng với vòng eo “con kiến” vỏn vẹn 51cm.
Trong suốt 4 năm hoạt động nghệ thuật, chưa từng có một tấm ảnh nào có thể “dìm” được vòng eo của em út nhà BLACKPINK, kể cả những khoảnh khắc được fan chụp vội.
Có thể thấy, trong loạt ảnh mà người hâm mộ chia sẻ, vòng 2 của Lisa hoàn hảo trong mọi góc nhìn. Dù là ảnh tạp chí hay ảnh chụp bằng camera thường, vóc dáng của nữ thần tượng BLACKPINK quả thực khiến người khác phải “đỏ mắt” ghen tỵ.