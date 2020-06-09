Vẻ đẹp động lòng người thuở đôi mươi của các nam thần Hoa ngữ là tượng đài nhan sắc một thời

Sao quốc tế 09/06/2020 17:30

Tạ Đình Phong, Lương Triều Vỹ, Cổ Thiên Lạc, Kim Thành Vũ… đều là những mỹ nam Hoa ngữ từng lấy cắp trái tim của biết bao thiếu nữ.

Thập niên 80, 90 là thời kỳ đỉnh cao của làng giải trí Hong Kong. Thời điểm đó, những mỹ nam Hoa ngữ nổi đình đám có thể kể đến như Quách Phú Thành, Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vỹ, Cổ Thiên Lạc, Tạ Đình Phong...

Khi nhìn lại những bức ảnh thuở đôi mươi của họ, ai nấy đều phải trầm trồ xuýt xoa trước vẻ đẹp của những tường thành nhan sắc này.

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Nhan sắc Quách Phú Thành có thể đánh bại mọi tiểu sinh ở thời điểm hiện tại. Nam diễn viên sở hữu ngũ quan tinh tế như nam thần bước ra từ truyện tranh – Ảnh: Internet

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Đôi mắt hút hồn của nam diễn viên Lương Triều Vỹ từng khiến không biết bao cô gái đổ gục – Ảnh: Internet

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Trái ngược với vẻ nam tính hiện tại, Cổ Thiên Lạc thời trẻ lại mê hoặc khán giả với làn da trắng cùng gương mặt thư sinh – Ảnh: Internet

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Hình ảnh Kim Thành Vũ trong buổi lễ trưởng thành từng khiến người hâm mộ điêu đứng vì quá đẹp. Nhiều khán giả phải công nhận nam diễn viên là một trong những mỹ nam điển trai nhất nhì làng giải trí – Ảnh: Internet

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Thuở đôi mươi, Tạ Đình Phong trông khá đáng yêu và dễ thương, khác hẳn với hình ảnh phong trần hiện tại – Ảnh: Internet

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Hình tượng soái khí ngời ngời của Ngô Ngạn Tổ trong bộ quân phục đã trở nên kinh điển trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

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Trương Quốc Vinh được mệnh danh là ‘thịnh thế mỹ nam’ với vẻ đẹp man mác nỗi buồn, chất chứa nhiều ưu tư – Ảnh: Internet

Có thể nói, những mỹ nam Hoa ngữ hiện tại khó lòng đánh bại nhan sắc của dàn sao nam Hong Kong này.

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Từ khóa:   Quách Phú Thành Trương Quốc Vinh Lương Triều Vỹ

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