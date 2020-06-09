Vẻ đẹp động lòng người thuở đôi mươi của các nam thần Hoa ngữ là tượng đài nhan sắc một thời

Thập niên 80, 90 là thời kỳ đỉnh cao của làng giải trí Hong Kong. Thời điểm đó, những mỹ nam Hoa ngữ nổi đình đám có thể kể đến như Quách Phú Thành, Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vỹ, Cổ Thiên Lạc, Tạ Đình Phong...

Khi nhìn lại những bức ảnh thuở đôi mươi của họ, ai nấy đều phải trầm trồ xuýt xoa trước vẻ đẹp của những tường thành nhan sắc này.