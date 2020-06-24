Vắng bóng ông xã Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như xuất hiện bên người đàn ông lạ mặt, lại còn ôm ấp tình tứ

Sao quốc tế 24/06/2020 17:38

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như bị phóng viên bắt gặp có hành động thân mật với một người đàn ông lạ mặt sau bữa tiệc cùng đoàn phim.

Mới đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã có mặt tại một bữa tiệc với Khưu Trạch, Trần Ý Hàm, Lam Tâm Mi… Được biết, đây đều là những diễn viên góp mặt trong dự án phim “Alpha Girlz” do cô làm nhà sản xuất và đóng chính.

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Lâm Tâm Như cùng đồng nghiệp tụ họp để chúc mừng đoàn phim - Ảnh: Internet
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Nữ diễn viên gây chú ý khi xuất hiện bên một người đàn ông lạ mặt - Ảnh: Internet

Qua loạt ảnh được phóng viên chia sẻ, nàng “Hạ Tử Vy” diện áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp cùng quần jeans. Trong khi những đồng nghiệp của cô vẫn tiếp tục ăn mừng thì Lâm Tâm Như lại ra về sớm.

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, nữ diễn viên cẩn thận đeo khẩu trang để tránh bị chú ý. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhận ra bà xã Hoắc Kiến Hoa xuất hiện bên cạnh một người đàn ông lạ mặt. Cả hai trông vô cùng thân thiết, thậm chí nữ diễn viên còn thoải mái ôm ấp người đàn ông này.

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Nữ diễn viên bị bắt gặp có hành động thân mật với người khác phái - Ảnh: Internet

Không ít người hâm mộ đã đặt câu hỏi: Liệu Hoắc Kiến Hoa có nổi cơn ghen khi thấy vợ vô tư tiếp xúc thân mật cùng người khác giới? Theo đó, đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tâm Như lộ ảnh thân thiết bên đồng nghiệp nam.

Sau 4 năm kết hôn và chung sống, vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa liên tục vướng phải tin đồn rạn nứt, ly hôn. Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ lên tiếng về những đồn đoán này. Ở thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc bên cạnh công chúa nhỏ.

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Netizen hoang mang không thôi khi vợ chồng Lâm Tâm Như cố ý giữ khoảng cách khá xa trong cùng 1 khung hình.

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