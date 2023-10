Trầm trồ với bước tiến mới của Ngô Lỗi sau phim 'Tình yêu mà thôi'

Cụ thể, vai diễn Lương Hữu An do Ngô Lỗi thể hiện vẫn rất cao, thậm chí đứng hạng 1 trên bảnh xếp hạng diễn viên ngày do Vlinkage thống kê. Suốt những ngày qua, nam chính Tình yêu mà thôi - Ngô Lỗi vẫn là bước cản trở lớn khiến cặp đôi Bạch Lộc - La Vân Hi chưa thể vào top 1.

Đây là một bộ phim xoay quanh về nhân vật Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng) là một nhân viên ưu tú nhưng lại đang cảm thấy bế tắc trong sự nghiệp. Trong một lần tham gia câu lạc bộ quần vợt, cô tình cờ gặp một chàng trai trẻ nhỏ hơn mình 10 tuổi Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi). Vốn là một vận động viên cầu lông, Tống Tam Xuyên đột nhiên bị thuyên chuyển sang đội quần vợt và liên tục phải ngồi ghế dự bị trong các trận đấu.

Tại thời điểm cả hai đều gặp khó khăn trong sự nghiệp, họ đã vô tình tìm thấy nhau và nhanh chóng trở nên ăn ý dù làm việc trong hai lĩnh vực khác biệt. Trải qua nhiều khó khăn và thử thách, hai trái tim dần tiến lại gần nhau hơn, bất chấp khoảng cách tuổi tác để cùng hướng về một tương lai hạnh phúc.