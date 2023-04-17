Trầm trồ với bước tiến mới của Ngô Lỗi sau phim 'Tình yêu mà thôi'

Sau thời gian thành công với các tác phẩm cổ trang, Ngô Lỗi có sự chuyển mình sang dòng phim hiện đại với 'Tình yêu mà thôi'.

Sau thành công ngoài mong đợi của "Tinh hán xán lạn", Ngô Lỗi không được khán giả đánh giá cao vì bộ phim "Tình yêu mà thôi" theo mô tuýp nữ chính lớn tuổi hơn nam chính. Chủ đề này không còn mới mẻ và được các nhà sản xuất khác khai thác khá nhiều. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ nhất là từ khi phim lên sóng cho đến lúc kết thúc, "Tình yêu mà thôi" của Ngô Lỗi vẫn chưa "hạ nhiệt". Thậm chí, độ hot về vai diễn của anh hiện tại vẫn trụ hạng 1 trên các bảng xếp hạng phim ảnh Hoa ngữ dù phải đối đầu với Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi.

Theo Vlinkage, từ khi Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng đến nay, cả hai nam nữ chính La Vân Hi - Bạch Lộc đều gây ấn tượng với chỉ số nhiệt độ (độ hot) vượt mức 9. Sức hút lớn của bộ phim hiện tại đương nhiên giúp cho diễn viên, nhân vật có độ nhận diện cao.

Cụ thể, vai diễn Lương Hữu An do Ngô Lỗi thể hiện vẫn rất cao, thậm chí đứng hạng 1 trên bảnh xếp hạng diễn viên ngày do Vlinkage thống kê. Suốt những ngày qua, nam chính Tình yêu mà thôi - Ngô Lỗi vẫn là bước cản trở lớn khiến cặp đôi Bạch Lộc - La Vân Hi chưa thể vào top 1. Đây là một bộ phim xoay quanh về nhân vật Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng) là một nhân viên ưu tú nhưng lại đang cảm thấy bế tắc trong sự nghiệp. Trong một lần tham gia câu lạc bộ quần vợt, cô tình cờ gặp một chàng trai trẻ nhỏ hơn mình 10 tuổi Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi). Vốn là một vận động viên cầu lông, Tống Tam Xuyên đột nhiên bị thuyên chuyển sang đội quần vợt và liên tục phải ngồi ghế dự bị trong các trận đấu. Tại thời điểm cả hai đều gặp khó khăn trong sự nghiệp, họ đã vô tình tìm thấy nhau và nhanh chóng trở nên ăn ý dù làm việc trong hai lĩnh vực khác biệt. Trải qua nhiều khó khăn và thử thách, hai trái tim dần tiến lại gần nhau hơn, bất chấp khoảng cách tuổi tác để cùng hướng về một tương lai hạnh phúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tram-tro-voi-buoc-tien-moi-cua-ngo-loi-sau-phim-tinh-yeu-ma-thoi-573304.html