'Tình tin đồn" Bạch Lộc làm netizen thất vọng toàn tập với nhan sắc 'thiếu filter'

Sao quốc tế 19/11/2022 15:51

Hình ảnh khác lạ của "tình tin đồn" Bạch Lộc gây chú ý vì nhan sắc lộ dấu hiệu lão hóa.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội rầm rộ tin đồn Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên được chọn là nam chính và nữ chính trong bộ phim ngôn tình chuyển thể Khó Dỗ Dành. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng và được thảo luận rộng rãi. 

'Tình tin đồn' Bạch Lộc làm netizen thất vọng toàn tập với nhan sắc 'thiếu filter' - Ảnh 1

Trước đó, dù nhiều cái tên được đưa ra để chọn làm diễn viên chính trong phim như Lâm Nhất, Hồ Nhất Thiên, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân. Nhưng xét về vẻ ngoài của nhân vật chính Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên trong truyện, netizen đã bình chọn 2 cái tên sáng giá nhất cho vai diễn là Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên.

Trương Lăng Hách trước đó từng tham gia vào nhiều bộ phim nhưng để được khán giá biết đến rộng rãi là nhờ vai nam phụ trong Thương Lan Quyết. Được đánh giá cao nếu được chọn vào vai nam chính tron tiểu thuyết Khó Dỗ Dành, nhiều fan còn ghép ảnh nam diễn viên và hình vẽ từ nguyên tác cho thấy sự giống nhau đến bất ngờ, mọi người khen anh chính là nhân vật Tang Diễn bước ra từ tiểu thuyết. 

'Tình tin đồn' Bạch Lộc làm netizen thất vọng toàn tập với nhan sắc 'thiếu filter' - Ảnh 2

Tuy nhiên, gần đây nhan sắc của Trương Lăng Hách trở thành đề tài gây tranh cãi lớn vì khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, khi cười lên lộ rõ dấu hiệu lão hóa. Nam diễn viên chỉ đẹp khi không cười và có bộ lọc chỉnh ảnh chứ sự thật thì khiến dân mạng vô cùng thất vọng. 

'Tình tin đồn' Bạch Lộc làm netizen thất vọng toàn tập với nhan sắc 'thiếu filter' - Ảnh 3

'Tình tin đồn' Bạch Lộc làm netizen thất vọng toàn tập với nhan sắc 'thiếu filter' - Ảnh 4

 

Theo nguyên tác, Khó Dỗ Dành của tác giả Trúc Dĩ  là một câu chuyện mang màu sắc hài hước lãng mạn xoay quanh chuyện tình của cặp đôi chính là Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên. Nữ chính Ôn Dĩ Phàm trong một lần thuê nhà đã vô tình gặp lại người bạn thuở cấp 3 là nam chính Tang Diên, người trước đây từng bị cô từ chối. 

Sống chung trong một mái nhà, hai người họ tưởng chừng như nước sông chẳng phạm nước giếng cho đến một ngày nọ, Ôn Dĩ Phàm bỗng thấy mình thức dậy trên giường của Tang Diên. Nguyên nhân dẫn đến điều này là vì Ôn Dĩ Phàm bị mộng du. Cô sau đo đã chủ động xin lỗi anh nhưng mọi chuyện cứ như cũ tiếp diễn, đến bản thân cô cũng không thể kiểm soát được, từ đó khiến cho mối quan hệ của cả hai thay đổi.

 

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Tuy chỉ là một chủ đề được netizen mang ra thảo luận nhưng được bàn tán vô cùng sôi nổi trên mạng xã hội.

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