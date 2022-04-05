"Thiên thần đáng yêu" Choi Sooyoung diện áo cardigan xinh xắn, thân hình tỷ lệ vàng với chiều cao 1m72

Sao quốc tế 05/04/2022 19:42

Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng gương mặt hoàn hảo không góc chết, thiên thần Choi Soo Young mới đây khiến fan hâm mộ rụng tim với set ảnh quảng cáo trẻ trung, xinh xắn với style nhẹ nhàng, đầy nữ tính.

Vào ngày 5/4, Sooyoung đã đăng một loạt các bức ảnh lên Instagram của mình cùng với dòng trạng thái: "Sencia".

'Thiên thần đáng yêu' Choi Sooyoung diện áo cardigan xinh xắn, thân hình tỷ lệ vàng với chiều cao 1m72 - Ảnh 1

'Thiên thần đáng yêu' Choi Sooyoung diện áo cardigan xinh xắn, thân hình tỷ lệ vàng với chiều cao 1m72 - Ảnh 2

Trong ảnh, Choi Soo Young dường như đang trong quá trình quay quảng cáo. Cô nàng mặc một chiếc áo cardigan màu xanh nhạt và quần short màu trắng trẻ trung, khoe thân hình chuẩn người mẫu. Với chiều cao 1m72, cô nàng dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người, không những thế cô còn có gương mặt xinh xắn, ưa nhìn phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau. 

'Thiên thần đáng yêu' Choi Sooyoung diện áo cardigan xinh xắn, thân hình tỷ lệ vàng với chiều cao 1m72 - Ảnh 3

Được biết, Soo Young đã chọn bộ phim truyền hình "If You Say Your Wish" làm tác phẩm tiếp theo của mình. "If You Make a Wish" là tác phẩm được lấy mô-típ từ một nền tảng thực tế dành những điều ước cuối cùng của những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở Hà Lan. 

Ngoài ra, Choi Soo Young bắt đầu hẹn hò với nam diễn viên Jung Kyung Ho từ tháng 9/2012 và đến năm 2014, chuyện tình của cô nàng Soo Young và nam tài tử Jung Kyung Ho mới được người hâm mộ biết đến.

Soo Young và Jung Kyung Ho chọn cách công khai tình cảm dù nàng là thành viên của một trong các nhóm nhạc nữ nổi tiếng, còn chàng lại là diễn viên được nhiều fan nữ mến mộ. Từ khi hai người hẹn hò năm 2012 đến nay, khán giả đều mong sớm được nghe tin vui từ Soo Young và Jung Kyung Ho. 

Theo Sports Seoul

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Từ khóa:   Choi SooYoung sao Hàn body sao Hàn

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