Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của nữ thần tượng nhà BLACKPINK – Jennie trên mạng xã hội đang khiến người hâm mộ không ngừng bấn loạn.

Vốn là “cây hút fan” của BLACKPINK, Jennie không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng mà còn được yêu thích vì ngoại hình. Sở hữu vẻ đẹp không trộn lẫn với bất kỳ ai cùng thần thái đỉnh cao, giọng ca “Solo” luôn trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện ở bất cứ đâu.

Thần thái đỉnh cao trên sân khấu của Jennie - Ảnh: Internet

Thường xuyên được ca ngợi về nhan sắc nhưng ngoài đời thực, liệu nữ thần tượng có giữ được sức hút của mình?

Mới đây, loạt ảnh cũ ghi lại những khoảnh khắc đời thường của Jennie bất ngờ bị đào lại. Ngay lập tức, hình ảnh này đã trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Ảnh chất lượng thấp qua ống kính một người bạn của Jennie – Ảnh: Internet

Qua hình ảnh đăng tải, “công chúa YG” diện đầm sọc caro xinh xắn, để mặt mộc và thả tóc dài. Dù bức ảnh được chụp trong điều kiện thiếu sáng, thậm chí bị mờ nhòe nhưng visual đỉnh cao của Jennie lại vô cùng nổi bật.

Cận cảnh nhan sắc của nữ thần tượng - Ảnh: Internet

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, body của Jennie cũng cực phẩm không kém – Ảnh: Internet

Diện trang phục đơn giản, Jennie vẫn thu hút mọi ánh nhìn – Ảnh: Internet

Chỉ diện trang phục đơn giản nhưng nữ thần tượng nhà BLACKPINK đủ để khiến một góc phố sáng bừng. Quả không hổ danh biểu tượng thời trang hàng đầu Kbiz, mọi trang phục khoác lên người Jennie đều có thể trở thành hàng hiệu.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà nữ thần tượng được hàng loạt nhà mốt nổi tiếng thế giới “chọn mặt gửi vàng”, tất cả đều nhờ khả năng mặc gì cũng đẹp, cân được mọi kiểu trang phục.

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