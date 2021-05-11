Sao nam Bollywood qua đời vì COVID-19, những chia sẻ cuối cùng khiến fan quặn lòng

Sao quốc tế 11/05/2021 14:19

Nam diễn viên nổi tiếng Ấn Độ Rahul Vohra vừa qua đời vì nhiễm COVID-19, trước khi ra đi Rahul Vohra đã từng chia sẻ rằng: “Nếu như được điều trị tốt hơn tôi đã có thể sống tiếp”.

Theo Sina, ngày 10/5 nam diễn viên kiêm blogger nổi tiếng Bollywood Rahul Vohra đã qua đời tại một bệnh viện tại Ấn Độ vì nhiễm COVID-19. Trước khi qua đời, trên trang cá nhân của mình Rahul Vohra đã từng đăng tải dòng trạng thái: “Nếu như được điều trị tốt hơn tôi đã có thể sống tiếp”.

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 Sự ra đi của nam diễn viên Rahul Vohra khiến fan hâm mộ xót xa

Ruhul Vohra nổi tiếng nhờ việc quay những bộ phim ngắn hài hước, anh có một lượng lớn fan hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội. Các video của Rahul Vohra thu hút hàng chục triệu người xem. Sự ra đi của nam diễn viên này nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Ấn Độ.

Vợ Rahul, Tiwari Walla đã đăng trên trang cá nhân của mình rằng: “Mọi người đều biết rằng Rahul đã qua đời, nhưng không ai biết anh ấy đã ra đi như thế nào”. Tiwari cho biết sẽ tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng của mình với việc chăm sóc sức khỏe người bệnh tại bệnh viện.

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 Vợ của Rahul sẽ tiếp tục tìm lại công lý cho cái chết của chồng

Trong video cuối cùng ghi lại trước khi qua đời, Rahul đã ghi lại quá trình điều trị mà anh nhận được trong bệnh viện. Do Ấn Độ đang phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng do dịch bệnh COVID-19 nên các bệnh viện đều bị quá tải, tình trạng thiếu thuốc men và oxy xảy ra ở khắp mọi nơi. Rahul cho biết, oxy rất quý nếu không được cung cấp oxy kịp thời, bệnh nhân sẽ chóng mặt và rất đau đớn. Tuy nhiên khi bệnh nhân muốn gọi thì nhân viên y tế không có mặt, thậm chí phải chờ hơn một tiếng đồng hồ.

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 Trước khi qua đời, Rahul đã viết: 'Nếu được điều trị tốt hơn tôi đã có thể sống tiếp'

Ngoài việc chỉ trích bệnh viện, trước khi qua đời, trong một bài đăng trước khác Rahul còn lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Ấn Độ khi anh nói rằng: “Nếu được điều trị tốt hơn tôi đã có thể sống tiếp”.

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Từ khóa:   dịch bệnh Covid-19 Bollywood truyền thông Ấn Độ

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