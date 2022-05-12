Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận được nhiều lời khen, netizen châm chọc: 'Nhìn sang cặp Thả Thí Thiên Hạ thấy mà chán'

Sao quốc tế 12/05/2022 15:02

An Lạc Truyện với sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đang nhận về nhiều lời khen ngợi vì độ tương tác ngọt ngào của cặp đôi trong phim.

An Lạc Truyện hiện đang là bộ phim nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Với sự góp mặt của hai diễn viên lưu lượng hiện nay là Địch Lệ Nhiệt BaCung Tuấn, bộ phim được dự đoán sẽ làm nên chuyện khi chính thức lên sóng. 

Mới đây, cặp đôi lại trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng khi những hình ảnh của cả hai trong An Lạc Truyện được đoàn làm phim tung ra. Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn khiến khán giả bất ngờ vì độ hợp đôi cùng nhan sắc đỉnh cao. 

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận được nhiều lời khen, netizen châm chọc: 'Nhìn sang cặp Thả Thí Thiên Hạ thấy mà chán' - Ảnh 1
Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận được nhiều lời khen, netizen châm chọc: 'Nhìn sang cặp Thả Thí Thiên Hạ thấy mà chán' - Ảnh 2
Những hình ảnh vừa được hé lộ đến khán giả trong An Lạc Truyện - Ảnh: Internet

Khán giả cũng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Mặc dù chỉ có một vài hình ảnh trong phim được tung ra nhưng phản ứng hóa học và nhan sắc của cặp đôi khiến khán giả không ngừng phấn khích vì quá ngọt ngào. Chính vì vậy, mà người hâm mộ đang mong chờ ngày bộ phim được ra mắt hơn bao giờ hết thậm chí nhiều người sau khi nhìn vào những gì mà Nhiệt Ba và Cung Tuấn thể hiện lại cảm thấy phát ngán với độ tương tác của Triệu Lộ Tư và Dương Dương. 

Cặp đôi của Thả Thí Thiên Hạ không những được netizen đánh giá là đóng không hay mà ngay cả cảnh tình cảm cũng cảm thấy giả trân hết sức. Nên CĐM xứ Trung đang hy vọng cặp đôi trong An Lạc Truyện sẽ mang đến cho khán giả một bộ phim xuất sắc. 

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận được nhiều lời khen, netizen châm chọc: 'Nhìn sang cặp Thả Thí Thiên Hạ thấy mà chán' - Ảnh 3
Dương Dương và Triệu Lộ Tư đang không tạo được sự kết nối đúng như kỳ vọng từ phía netizen - Ảnh: internet

An Lạc Truyện được cải biên từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh, kể về câu chuyện tình yêu đầy ngang trái, đau buồn của Tấn Nam Đại đương gia An Lạc trại Nhậm An Lạc và Thái tử Hàn Diệp. 

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