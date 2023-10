Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn nhận được nhiều lời khen, netizen châm chọc: 'Nhìn sang cặp Thả Thí Thiên Hạ thấy mà chán'

Mới đây, cặp đôi lại trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng khi những hình ảnh của cả hai trong An Lạc Truyện được đoàn làm phim tung ra. Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn khiến khán giả bất ngờ vì độ hợp đôi cùng nhan sắc đỉnh cao.

An Lạc Truyện hiện đang là bộ phim nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Với sự góp mặt của hai diễn viên lưu lượng hiện nay là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, bộ phim được dự đoán sẽ làm nên chuyện khi chính thức lên sóng.

Cặp đôi của Thả Thí Thiên Hạ không những được netizen đánh giá là đóng không hay mà ngay cả cảnh tình cảm cũng cảm thấy giả trân hết sức. Nên CĐM xứ Trung đang hy vọng cặp đôi trong An Lạc Truyện sẽ mang đến cho khán giả một bộ phim xuất sắc.

Dương Dương và Triệu Lộ Tư đang không tạo được sự kết nối đúng như kỳ vọng từ phía netizen - Ảnh: internet

An Lạc Truyện được cải biên từ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tinh Linh, kể về câu chuyện tình yêu đầy ngang trái, đau buồn của Tấn Nam Đại đương gia An Lạc trại Nhậm An Lạc và Thái tử Hàn Diệp.