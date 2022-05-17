Mới đây, bộ phim tiếp tục nhận về nhiều lời chê bai sau khi những cảnh hành động được trình chiếu, nhận về nhiều ''gạch đá'' nhất chắc chắn phải là phân cảnh Dương Dương và Triệu Lộ Tư bắn cung.

Thả Thí Thiên Hạ đang là bộ phim nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo khán giả khắp Châu Á, dù có được lượng fan hùng hậu nhưng không thể phủ nhận một điều bộ phim cũng sở hữu lượng antifan với số lượng lớn.

Sau khi phân cảnh này được lên sóng, nhiều khán giả đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng với đội ngũ sản xuất và dàn diễn viên của Thả Thí Thiên Hạ. Cụ thể, một số bộ phận netizen cho rằng tình tiết đó quá phi lý và thiếu logic hơn nữa động tác cầm cung của nữ chính còn không đúng kỹ thuật bắn cung nên đây là hạt sạn tương đôi lớn trong tập phim vừa rồi.

Cụ thể, phân cảnh bắn tên của Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư thủ vai) và Phong Lan Tức (Dương Dương thủ vai) khiến nhiều người xem hoang mang, bởi mũi tên của cả hai thật sự quá uy lực, đến mức làm nổ nòng pháo, binh lính bao người cũng trụ không được bị bay xa vạn dặm.

Triệu Lộ Tư thực hiện sai động tác bắn cung - Ảnh: Internet

Ngoài ra cặp đôi chính Dương Dương và Triệu Lộ Tư dù đã bước vào giai đoạn cuối của bộ phim nhưng vẫn không thể tạo nên kết nối trên màn ảnh khi lối diễn của cả 2 có phần rời rạc và không hề ăn ý với nhau.

Một số bình luận của khán giả về cảnh bắn tên của Dương Dương và Triệu Lộ Tư:

- Tự hỏi đến đoạn này là đạo diễn với bên nhà sản xuất đã khó chịu nhau đến mức nào thì ông đạo diễn mới có những cảnh quay khiến người xem phải mở mang tầm mắt như thế này.

- Cho hỏi chỉ đạo võ thuật bộ này là ai vậy. Cái tư thế cầm cung của nữ chính sai kỹ thuật thế mà cũng cho qua được thì chịu luôn.

Thiên hạ chia làm bảy phần, hoàng tộc được tôn trọng, phía dưới là lục quốc do lệnh Huyền Thiết cai trị. Lúc đó trong thiên hạ xuất hiện 2 vị cao thủ kiệt xuất, một bên là Hắc Phong Tức – bang chủ của Ẩn Tuyền Thủy Tạ, một bên là nữ cao thủ Bạch Phong Tịch. Bạch Phong Hắc Tức hai người vừa là bằng hữu vừa là đối thủ, mỗi lần gặp gỡ là một lần giao đấu, ngang tài ngang sức khiến thiên hạ phải ngưỡng mộ.

Nhưng bản thân Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch đều giấu những bí mật riêng về thân thế của mình, cũng như mục đích họ bước chân vào giang hồ. Lúc này, Huyền Thiết Lệnh của hoàng tộc bị đánh cắp. Với câu nói lưu truyền dân gian: “Có được Huyền Thiết Lệnh sẽ có được thiên hạ” khiến lục quốc đều nóng lòng tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này. Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch cũng không thể đứng ngoài.

Hiện bộ phim đang sắp sửa bước vào hồi kết và vẫn được nhiều người ủng hộ dù gặp nhiều lùm xùm bên ngoài hậu trường.