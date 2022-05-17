Phân cảnh hành động trong Thả Thí Thiên Hạ tiếp tục là đề tài tranh cãi: 'Cầm cung của sai kỹ thuật thế mà cũng cho qua được thì chịu luôn'

Sao quốc tế 17/05/2022 14:46

Phân đoạn hành động của Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong Thả Thí Thiên Hạ tiếp tục là đề tài gây tranh cãi của CĐM xứ Trung.

Thả Thí Thiên Hạ đang là bộ phim nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo khán giả khắp Châu Á, dù có được lượng fan hùng hậu nhưng không thể phủ nhận một điều bộ phim cũng sở hữu lượng antifan với số lượng lớn. 

Mới đây, bộ phim tiếp tục nhận về nhiều lời chê bai sau khi những cảnh hành động được trình chiếu, nhận về nhiều ''gạch đá'' nhất chắc chắn phải là phân cảnh Dương DươngTriệu Lộ Tư bắn cung.

Cụ thể, phân cảnh bắn tên của Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư thủ vai) và Phong Lan Tức (Dương Dương thủ vai) khiến nhiều người xem hoang mang, bởi mũi tên của cả hai thật sự quá uy lực, đến mức làm nổ nòng pháo, binh lính bao người cũng trụ không được bị bay xa vạn dặm.

Phân cảnh hành động trong Thả Thí Thiên Hạ tiếp tục là đề tài tranh cãi: 'Cầm cung của sai kỹ thuật thế mà cũng cho qua được thì chịu luôn' - Ảnh 1
Dương Dương và Triệu Lộ Tư nhận phải nhiều gạch đá trong phân đoạn bắn cung - Ảnh: Internet

Sau khi phân cảnh này được lên sóng, nhiều khán giả đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng với đội ngũ sản xuất và dàn diễn viên của Thả Thí Thiên Hạ. Cụ thể, một số bộ phận netizen cho rằng tình tiết đó quá phi lý và thiếu logic hơn nữa động tác cầm cung của nữ chính còn không đúng kỹ thuật bắn cung nên đây là hạt sạn tương đôi lớn trong tập phim vừa rồi. 

Phân cảnh hành động trong Thả Thí Thiên Hạ tiếp tục là đề tài tranh cãi: 'Cầm cung của sai kỹ thuật thế mà cũng cho qua được thì chịu luôn' - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư thực hiện sai động tác bắn cung - Ảnh: Internet

Ngoài ra cặp đôi chính Dương Dương và Triệu Lộ Tư dù đã bước vào giai đoạn cuối của bộ phim nhưng vẫn không thể tạo nên kết nối trên màn ảnh khi lối diễn của cả 2 có phần rời rạc và không hề ăn ý với nhau.  

Một số bình luận của khán giả về cảnh bắn tên của Dương Dương và Triệu Lộ Tư:

- Tự hỏi đến đoạn này là đạo diễn với bên nhà sản xuất đã khó chịu nhau đến mức nào thì ông đạo diễn mới có những cảnh quay khiến người xem phải mở mang tầm mắt như thế này.

- Cho hỏi chỉ đạo võ thuật bộ này là ai vậy. Cái tư thế cầm cung của nữ chính sai kỹ thuật thế mà cũng cho qua được thì chịu luôn.

Thiên hạ chia làm bảy phần, hoàng tộc được tôn trọng, phía dưới là lục quốc do lệnh Huyền Thiết cai trị. Lúc đó trong thiên hạ xuất hiện 2 vị cao thủ kiệt xuất, một bên là Hắc Phong Tức – bang chủ của Ẩn Tuyền Thủy Tạ, một bên là nữ cao thủ Bạch Phong Tịch. Bạch Phong Hắc Tức hai người vừa là bằng hữu vừa là đối thủ, mỗi lần gặp gỡ là một lần giao đấu, ngang tài ngang sức khiến thiên hạ phải ngưỡng mộ.

Nhưng bản thân Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch đều giấu những bí mật riêng về thân thế của mình, cũng như mục đích họ bước chân vào giang hồ. Lúc này, Huyền Thiết Lệnh của hoàng tộc bị đánh cắp. Với câu nói lưu truyền dân gian: “Có được Huyền Thiết Lệnh sẽ có được thiên hạ” khiến lục quốc đều nóng lòng tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này. Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch cũng không thể đứng ngoài.

Hiện bộ phim đang sắp sửa bước vào hồi kết và vẫn được nhiều người ủng hộ dù gặp nhiều lùm xùm bên ngoài hậu trường

Triệu Lộ Tư kiệt sức, choáng váng trên phim trường sau khi thực hiện cảnh quay khó

Triệu Lộ Tư kiệt sức, choáng váng trên phim trường sau khi thực hiện cảnh quay khó

Triệu Lộ Tư khiến khán giả xót xa trước hình ảnh cố gắng ghi hình cho "Thả Thí Thiên Hạ" trong khi bản thân lộ rõ vẻ kiệt sức.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Dương Cbiz Thả thí thiên hạ sao Hoa Ngữ Drama Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư kiệt sức, choáng váng trên phim trường sau khi thực hiện cảnh quay khó

Triệu Lộ Tư kiệt sức, choáng váng trên phim trường sau khi thực hiện cảnh quay khó

Top nữ diễn viên đình đám cbiz vào vai nữ tướng ngầu nhất trên màn ảnh xứ Trung: Triệu Lệ Dĩnh 'đè bẹp' hoàn toàn Triệu Lộ Tư

Top nữ diễn viên đình đám cbiz vào vai nữ tướng ngầu nhất trên màn ảnh xứ Trung: Triệu Lệ Dĩnh 'đè bẹp' hoàn toàn Triệu Lộ Tư

Thả Thí Thiên Hạ: Cùng cảnh diễn bị chê 'ảo ma', Triệu Lộ Tư bị phán xét hết lời, còn Dương Dương được tha thứ, netizen bất bình 'Công bằng ở đâu?'

Thả Thí Thiên Hạ: Cùng cảnh diễn bị chê 'ảo ma', Triệu Lộ Tư bị phán xét hết lời, còn Dương Dương được tha thứ, netizen bất bình 'Công bằng ở đâu?'

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư lại bị 'gọi tên' trong danh sách 'diễn xuất bị ném đá' ở phân cảnh bi thương 'Diễn dở như thế mà fan vẫn cố bênh được'

Thả Thí Thiên Hạ: Triệu Lộ Tư lại bị 'gọi tên' trong danh sách 'diễn xuất bị ném đá' ở phân cảnh bi thương 'Diễn dở như thế mà fan vẫn cố bênh được'

Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này

Thả Thí Thiên Hạ: sau màn hợp tác với Dương Dương, Triệu Lộ Tư bày tỏ ước mơ cùng 'người ấy' làm điều này

Dương Dương có hành động soái ca với 'người tình tin đồn' Triệu Lộ Tư,netizen nhìn vào chỉ biết phát sốt vì quá ngọt ngào

Dương Dương có hành động soái ca với 'người tình tin đồn' Triệu Lộ Tư,netizen nhìn vào chỉ biết phát sốt vì quá ngọt ngào

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI