Khi đứng chụp ảnh trước bàn nến tại tiệc sinh nhật người đại diện, tóc của diễn viên Ôn Bích Hà bị bắt lửa và bốc cháy. Sự cố khiến nữ diễn viên hốt hoảng, may mắn trợ lý nhanh tay dập lửa cứu nguy.

Xuất hiện tại một sự kiện cùng dàn sao nổi tiếng Hồng Kông vào hôm 27.3, Ôn Bích Hà tiết lộ rằng gần đây cô gặp phải một tai nạn "khủng khiếp". Nữ diễn viên phim Mối hận Kim Bình chia sẻ: "Mấy ngày trước, khi tôi đang tạo dáng chụp ảnh, một ngọn nến ở phía sau đã bén vào mái tóc của tôi và bốc cháy. Tôi đã rất sốc, hoảng sợ khi một phần tóc bị cháy khét. May mắn thay, trợ lý của tôi đã lập tức dập lửa nếu không tôi có khả năng sẽ bị bỏng". Phần đuôi tóc của cô bị bén lửa lớn nhưng may mắn không bỏng. Từ hình ảnh có thể thấy, Ôn Bích Hà mặc đồ gợi cảm, tóc làm xoăn, buông xõa. Khi đang chụp ảnh trước bàn nến, cô tựa lưng vào bàn, ngả đầu ra phía sau và... tai nạn xảy ra. Tóc của nữ diễn viên nhanh chóng bị bén lửa, rồi cháy bùng lên như đuốc.

Ôn Bích Hà sau đó cho biết rất sợ hãi vì không nhìn thấy ngọn lửa trên lưng lớn tới mức nào. Cô viết: "Tất cả những gì tôi biết là tóc đang cháy và tôi cũng ngửi thấy mùi khét. Vì tóc dày nên tôi không cảm thấy đau rát ngay lập tức. Tôi đã không phản ứng cho đến khi mọi người bắt đầu hét lên. Tóc tôi thực sự gần như bị biến dạng nhưng may mắn là trợ lý đã giúp tôi xử lý".

Không những vậy, ngôi sao 57 tuổi chia sẻ mái tóc cô mỏng đi đôi chút và cần dưỡng, tạo kiểu lại để khắc phục "hậu quả". Cô không bị thương gì vì ngọn lửa được dập kịp thời song sự việc khiến nghệ sĩ trải qua một phen khiếp vía và trở nên cẩn thận, chú ý hơn để không gặp những sự cố nguy hiểm như vậy trong những lần sau. Ở tuổi U60, Ôn Bích Hà vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ cùng vóc dáng mảnh mai, gợi cảm. Trên mạng xã hội, "bom sex" Hồng Kông thường chia sẻ những hình ảnh quyến rũ. Khi được hỏi liệu cô có để ý đến những bình luận khen chê từ khán giả không. Nữ diễn viên chỉ quan tâm đến khía cạnh tích cực, cô chia sẻ bản thân thường được khen biết cách giữ gìn sức khỏe, sắc vóc và cảm ơn những ai đã luôn ủng hộ mình trong nhiều năm qua. Ôn Bích Hà cực kỳ nổi tiếng trong những năm 1990 bởi vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ người đối diện. Cô được khán giả biết đến với nhiều tác phẩm đình đám như: Đát Kỷ - Trụ Vương, Biến Động Kinh Hồn, Bông Hồng Lửa, Mối Hận Kim Bình, Đọa Lạc Hoa… Ôn Bích Hà có cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Hà Tổ Quang. Hiện Ôn Bích Hà có cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Hà Tổ Quang. Cặp đôi kết hôn năm 2000, cùng trải qua nhiều thăng trầm trong hôn nhân và vẫn hạnh phúc cho đến hiện tại. Họ có một con trai nuôi tên Hà Quốc Luân (Xavier).

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