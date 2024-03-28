Ôn Bích Hà gặp tai nạn, tóc cháy 'như ngọn đuốc' khi đang chụp ảnh

Sao quốc tế 28/03/2024 23:38

Khi đứng chụp ảnh trước bàn nến tại tiệc sinh nhật người đại diện, tóc của diễn viên Ôn Bích Hà bị bắt lửa và bốc cháy. Sự cố khiến nữ diễn viên hốt hoảng, may mắn trợ lý nhanh tay dập lửa cứu nguy.

 

Xuất hiện tại một sự kiện cùng dàn sao nổi tiếng Hồng Kông vào hôm 27.3, Ôn Bích Hà tiết lộ rằng gần đây cô gặp phải một tai nạn "khủng khiếp". Nữ diễn viên phim Mối hận Kim Bình chia sẻ: "Mấy ngày trước, khi tôi đang tạo dáng chụp ảnh, một ngọn nến ở phía sau đã bén vào mái tóc của tôi và bốc cháy. Tôi đã rất sốc, hoảng sợ khi một phần tóc bị cháy khét. May mắn thay, trợ lý của tôi đã lập tức dập lửa nếu không tôi có khả năng sẽ bị bỏng".

Ôn Bích Hà gặp tai nạn, tóc cháy 'như ngọn đuốc' khi đang chụp ảnh - Ảnh 1
Phần đuôi tóc của cô bị bén lửa lớn nhưng may mắn không bỏng.

Từ hình ảnh có thể thấy, Ôn Bích Hà mặc đồ gợi cảm, tóc làm xoăn, buông xõa. Khi đang chụp ảnh trước bàn nến, cô tựa lưng vào bàn, ngả đầu ra phía sau và... tai nạn xảy ra. Tóc của nữ diễn viên nhanh chóng bị bén lửa, rồi cháy bùng lên như đuốc.

Ôn Bích Hà gặp tai nạn, tóc cháy 'như ngọn đuốc' khi đang chụp ảnh - Ảnh 2Ôn Bích Hà gặp tai nạn, tóc cháy 'như ngọn đuốc' khi đang chụp ảnh - Ảnh 3

Ôn Bích Hà sau đó cho biết rất sợ hãi vì không nhìn thấy ngọn lửa trên lưng lớn tới mức nào. Cô viết: "Tất cả những gì tôi biết là tóc đang cháy và tôi cũng ngửi thấy mùi khét. Vì tóc dày nên tôi không cảm thấy đau rát ngay lập tức. Tôi đã không phản ứng cho đến khi mọi người bắt đầu hét lên. Tóc tôi thực sự gần như bị biến dạng nhưng may mắn là trợ lý đã giúp tôi xử lý".

Không những vậy, ngôi sao 57 tuổi chia sẻ mái tóc cô mỏng đi đôi chút và cần dưỡng, tạo kiểu lại để khắc phục "hậu quả". Cô không bị thương gì vì ngọn lửa được dập kịp thời song sự việc khiến nghệ sĩ trải qua một phen khiếp vía và trở nên cẩn thận, chú ý hơn để không gặp những sự cố nguy hiểm như vậy trong những lần sau.

Ôn Bích Hà gặp tai nạn, tóc cháy 'như ngọn đuốc' khi đang chụp ảnh - Ảnh 4Ôn Bích Hà gặp tai nạn, tóc cháy 'như ngọn đuốc' khi đang chụp ảnh - Ảnh 5

Ở tuổi U60, Ôn Bích Hà vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ cùng vóc dáng mảnh mai, gợi cảm. Trên mạng xã hội, "bom sex" Hồng Kông thường chia sẻ những hình ảnh quyến rũ. Khi được hỏi liệu cô có để ý đến những bình luận khen chê từ khán giả không. Nữ diễn viên chỉ quan tâm đến khía cạnh tích cực, cô chia sẻ bản thân thường được khen biết cách giữ gìn sức khỏe, sắc vóc và cảm ơn những ai đã luôn ủng hộ mình trong nhiều năm qua.

Ôn Bích Hà cực kỳ nổi tiếng trong những năm 1990 bởi vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ người đối diện. Cô được khán giả biết đến với nhiều tác phẩm đình đám như: Đát Kỷ - Trụ Vương, Biến Động Kinh Hồn, Bông Hồng Lửa, Mối Hận Kim Bình, Đọa Lạc Hoa…

Ôn Bích Hà gặp tai nạn, tóc cháy 'như ngọn đuốc' khi đang chụp ảnh - Ảnh 6
Ôn Bích Hà có cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Hà Tổ Quang.

Hiện Ôn Bích Hà có cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Hà Tổ Quang. Cặp đôi kết hôn năm 2000, cùng trải qua nhiều thăng trầm trong hôn nhân và vẫn hạnh phúc cho đến hiện tại. Họ có một con trai nuôi tên Hà Quốc Luân (Xavier).

Vợ chồng 'Đát kỷ' Ôn Bích Hà vẫn mặn nồng sau 24 năm cưới, tiết lộ ý do tặng đồng hồ xa xỉ cho vợ

Vợ chồng 'Đát kỷ' Ôn Bích Hà vẫn mặn nồng sau 24 năm cưới, tiết lộ ý do tặng đồng hồ xa xỉ cho vợ

Gần 24 năm về chung nhà, Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang vẫn mặn nồng như thời mới yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Ôn Bích Hà sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng 'Đát kỷ' Ôn Bích Hà vẫn mặn nồng sau 24 năm cưới, tiết lộ ý do tặng đồng hồ xa xỉ cho vợ

Vợ chồng 'Đát kỷ' Ôn Bích Hà vẫn mặn nồng sau 24 năm cưới, tiết lộ ý do tặng đồng hồ xa xỉ cho vợ

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà khoe bộ sưu tập túi lấp đầy phòng khách, không ngần ngại khẳng định: 'Tuổi tác không ngăn tôi mặc thứ mình thích'

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà khoe bộ sưu tập túi lấp đầy phòng khách, không ngần ngại khẳng định: 'Tuổi tác không ngăn tôi mặc thứ mình thích'

Ôn Bích Hà khiến dân tình 'choáng váng' với bộ sưu tập túi lấp đầy phòng khách

Ôn Bích Hà khiến dân tình 'choáng váng' với bộ sưu tập túi lấp đầy phòng khách

Ôn Bích Hà gây tranh cãi khi 'cưa sừng' trở thành thiếu nữ ở tuổi U60

Ôn Bích Hà gây tranh cãi khi 'cưa sừng' trở thành thiếu nữ ở tuổi U60

'Đát kỷ' Ôn Bích Hà lần đầu tiết lộ hậu trường đóng 'cảnh nóng'

'Đát kỷ' Ôn Bích Hà lần đầu tiết lộ hậu trường đóng 'cảnh nóng'

Ôn Bích Hà đón tuổi 57 bên chồng con, nhan sắc trẻ trung khó ngờ

Ôn Bích Hà đón tuổi 57 bên chồng con, nhan sắc trẻ trung khó ngờ

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 34 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'