Tiết lộ về vẻ ngoài này, cô nàng cho hay làm vậy vì nghĩ "ngầu", chỉ vì thích.

Phản ứng của netizen trước hình ảnh cá tính của Trương Dư Hi

- Người đẹp cạo đầu vẫn đẹp

- Sao giống Hoàng Tử Thao quá

- Nét đẹp của cô ấy vẫn như vậy từ năm 18 tuổi đến tận bây giờ

- Cũng ngầu thiệt

....

Trương Dư Hi sinh ngày 29/1/1993, xuất thân từ nghề người mẫu. Cô sở hữu vẻ đẹp mong manh, thoát tục và đôi mắt phớt buồn.

Trương Dư Hi tốt nghiệp Học viện Công nghệ Thời trang Bắc Kinh. Tháng 10/2009, Trương Dư Hi ra mắt giới giải trí với vai trò người mẫu, sau khi thành Quán quân chương trình Cô gái ảnh bìa Rayli tại giải thưởng Kanebo Giai Lệ Bảo.

Trương Dư Hi chính thức lấn sân sang diễn xuất vào năm 2013 với vai diễn nhỏ Nhị Nữ trong bộ phim truyền hình cổ trang Mỹ nam Đường triều (Man Comes To Tang Dynasty). Trong 3 năm đầu của sự nghiệp, Trương Dư Hi tham gia khá nhiều phim nhưng không để lại ấn tượng.

Năm 2016, Trương Dư Hi bắt đầu nhận được sự quan tâm của công chúng sau khi đảm nhận vai nữ chính Lâm Tinh Thần trong phim Nàng công chúa tôi yêu (My Little Princess). Dư Hi đảm nhận vai thiên kim tiểu thư mắc bệnh “công chúa” khá nặng. Cô xinh đẹp, giàu có, tài năng nhưng lại trúng phải lời nguyền kỳ quái: Nếu thích ai thì người đó sẽ không thích cô. Bộ phim đã giúp Trương Dư Hi đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong một bộ phim truyền hình tại Lễ hội thời trang Sohu 2016.

Thừa thắng xông lên, Trương Dư Hi không ngại gian khổ, mà chăm chỉ tham gia mọi vai diễn, kể cả vai diễn khách mời, từ phim cổ trang cho đến hiện đại. Các tập phim có sự tham gia của Trương Dư Hi như: Chàng hoàng tử tôi yêu (Dear Prince, 2017), Không thể ôm lấy em 1 & 2 (I Can’t Hug You 1 & 2, 2017-2018), Lưu Ly mỹ nhân sát (Love And Redemption, 2018), Hậu cung như ý truyện (Ruyi’s Royal Love in the Palace, 2018), Đẹp trai là số 1 (Intense Love, 2020), Dữ quân ca (Dream of Chang’an, 2021), Khi màn đêm gợn sóng (Love At Night, 2021)…

Mỹ nhân này cũng vừa có 1 dự án đã thông qua vòng kiếm duyệt, sắp sửa lên sóng là Lời Nói Dối Của Em Thật Dễ Nghe, đóng cặp với Trần Tinh Húc.