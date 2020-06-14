Những mỹ nhân Hoa ngữ được lòng non-fan nhất: Địch Lệ Nhiệt Ba ‘thất thế’, hạng nhất không thể chối cãi

Sao quốc tế 14/06/2020 12:50

Nổi tiếng là thế nhưng “Mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba lại lọt khỏi top 10 những mỹ nhân Hoa ngữ được lòng “người qua đường” nhất.

Mới đây, một trang web xứ Trung đã tiến hành bỏ phiếu để chọn ra “Những mỹ nhân được lòng người qua đường nhất năm 2020”. Theo đó, đây đều là những ngôi sao có đời tư trong sạch và hiếm khi gặp phải scandal.

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BXH 'Những mỹ nhân được lòng người qua đường nhất năm 2020' - Ảnh: Internet

Những người đẹp có tên trong danh sách này gồm có Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Đàm Tùng Vận, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử… Kết quả bình chọn dựa trên tổng số phiếu bầu của cư dân mạng cho các sao nữ ở các hạng mục gồm: Độ hảo cảm, độ phản cảm, độ vô cảm và độ tranh cãi.

Sau 1 tuần tiến hành bầu chọn, nữ diễn viên Lưu Thi Thi đã đứng đầu danh sách với 46,22%. Vị trí đầu bảng của bà xã Ngô Kỳ Long nhận được sự đồng tình của netizen xứ Trung vì quá xứng đáng.

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Lưu Thi Thi là nữ diễn viên được lòng non-fan nhất - Ảnh: Internet

Dừng chân ở vị trí 2, 3 và 4 lần lượt là Lưu Diệc Phi, Nghê Ni và Đàm Tùng Vận. Họ đều là những ngôi sao được chú ý bởi khả năng diễn xuất thay vì những ồn ào thị phi.

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Những mỹ nhân còn lại trong top 4 - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Angela Baby và Trịnh Sảng cùng “rủ nhau” rời khỏi top 10. Điều bất ngờ là nữ diễn viên Dương Tử dù vướng khá nhiều scandal vẫn xếp ở hạng 5. Còn Triệu Lệ Dĩnh chỉ dừng chân ở vị trí thứ 6.

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Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ xếp ở vị trí 16 - Ảnh: Internet
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Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh đứng ở vị trí an toàn - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng “Những mỹ nhân được lòng người qua đường nhất năm 2020”:

  1. Lưu Thi Thi
  2. Lưu Diệc Phi
  3. Nghê Ni
  4. Đàm Tùng Vận
  5. Dương Tử
  6. Triệu Lệ Dĩnh
  7. Châu Đông Vũ
  8. Lý Thấm
  9. Cổ Lực Na Trát
  10. Tống Thiến
  11. Triệu Lộ Tư
  12. Mạnh Mỹ Kỳ
  13. Đồng Lệ Á
  14. Âu Dương Na Na
  15. Đường Yên
  16. Địch Lệ Nhiệt Ba
  17. Dương Mịch
  18. Giang Sơ Ảnh
  19. Trương Thiên Ái
  20. Quan Hiểu Đồng
  21. Mã Tư Thuần
  22. Dương Siêu Việt
  23. Lý Nhất Đồng
  24. Dương Dĩnh (Angela Baby)
  25. Trịnh Sảng
  26. Lâm Duẫn
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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Dương Tử Angela Baby

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