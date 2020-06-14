Những mỹ nhân Hoa ngữ được lòng non-fan nhất: Địch Lệ Nhiệt Ba ‘thất thế’, hạng nhất không thể chối cãi

Mới đây, một trang web xứ Trung đã tiến hành bỏ phiếu để chọn ra “Những mỹ nhân được lòng người qua đường nhất năm 2020”. Theo đó, đây đều là những ngôi sao có đời tư trong sạch và hiếm khi gặp phải scandal.

BXH 'Những mỹ nhân được lòng người qua đường nhất năm 2020' - Ảnh: Internet

Những người đẹp có tên trong danh sách này gồm có Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Đàm Tùng Vận, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử… Kết quả bình chọn dựa trên tổng số phiếu bầu của cư dân mạng cho các sao nữ ở các hạng mục gồm: Độ hảo cảm, độ phản cảm, độ vô cảm và độ tranh cãi.