Mấy ai như Huỳnh Hiểu Minh, nổi tiếng là thế nhưng vẫn làm điều này vì người hâm mộ

Sao quốc tế 24/02/2019 16:59

Mới đây, một người hâm mộ của Huỳnh Hiểu Minh đã qua đời vì bạo bệnh. Ngay lập tức, nam diễn viên đã đăng bài lên trang cá nhân để bày tỏ sự thương tiếc khiến nhiều người cảm động.

Vừa qua, trên mạng xã hội Weibo bất ngờ đăng tải thông tin một thành viên trong fanclub của Huỳnh Hiểu Minh không may qua đời. Cụ thể, cô gái này sau một thời gian chống trọi với bệnh tật đã mất vào ngày 21/02/2019. Được biết, cô sinh năm 1990 và là một thành viên nhiệt tình trong fanclub. “Không ai biết cô ấy mắc bệnh khi nào, cô ấy đã giấu mọi người bằng nụ cười thường trực trên môi” – bài đăng chia sẻ.

Mấy ai như Huỳnh Hiểu Minh, nổi tiếng là thế nhưng vẫn làm điều này vì người hâm mộ - Ảnh 1
Fan nữ không may qua đời vì bạo bệnh từng chụp hình cùng Huỳnh Hiểu Minh - Ảnh: Internet
Mấy ai như Huỳnh Hiểu Minh, nổi tiếng là thế nhưng vẫn làm điều này vì người hâm mộ - Ảnh 2
Mấy ai như Huỳnh Hiểu Minh, nổi tiếng là thế nhưng vẫn làm điều này vì người hâm mộ - Ảnh 3
Cô rất tích cực tham gia các hoạt động cùng fanclub - Ảnh: Internet

Trước đó, cô ấy vẫn vui vẻ tham gia tiệc chúc mừng sinh nhật Huỳnh Hiểu Minh cùng các thành viên khác. Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, cô cũng đã chia sẻ lời chúc cầu an đến bé Tiểu Bọt Biển – con gái Huỳnh Hiểu Minh.

Mấy ai như Huỳnh Hiểu Minh, nổi tiếng là thế nhưng vẫn làm điều này vì người hâm mộ - Ảnh 4

Mấy ai như Huỳnh Hiểu Minh, nổi tiếng là thế nhưng vẫn làm điều này vì người hâm mộ - Ảnh 5
Bài đăng của cô gái trên trang cá nhân trước khi qua đời - Ảnh: Internet

Ngay sau khi biết được thông tin này, Huỳnh Hiểu Minh đã chia sẻ bài viết đó về trang cá nhân cùng dòng trạng thái thể hiện sự tiếc thương: “Nhớ rõ lúc gặp em, em luôn cười thật tươi. “Văn Cường” không thể tiếp tục nhìn thấy nụ cười của em rồi. Sau này, mọi người cùng nhau tụ hội, cùng làm công ích và mang một phần ấm áp đến cho em. Em, chúng ta mãi mãi là gia đình”.

Mấy ai như Huỳnh Hiểu Minh, nổi tiếng là thế nhưng vẫn làm điều này vì người hâm mộ - Ảnh 6
Bài đăng bày tỏ sự tiếc thương của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Ngay dưới bài đăng của Huỳnh Hiểu Minh, rất nhiều bình luận cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi ấy. Một số bình luận của cư dân mạng:

“Mong chị sẽ lên thiên đường”

“Huỳnh Hiểu Minh là người có tình cảm”

“Chị ơi, chúng em sẽ thay chị quan tâm anh ấy”

“Chị an nghỉ nhé”

“Chị đã chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi”…

Dù là một ngôi sao nổi tiếng nhưng Huỳnh Hiểu Minh luôn quan tâm đến từng người hâm mộ của mình. Hành động tuy nhỏ này của nam diễn viên đã chạm đến trái tim của nhiều người.

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