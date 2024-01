Lộ diện chân dung ‘tiểu tam’ xấu nhất màn ảnh Hoa ngữ, cảnh tình tứ khiến netizen nổi da gà muốn tắt tivi

Thời gian gần đây, bộ phim Nếu Bôn Ba Là Định Mệnh Của Tôi đã trở thành chủ đề được bàn tán, thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng nhờ tình tiết “tiểu tam – chính thất” khá lạ.

Tiểu tam và chính thất gây sốt trong Nếu Bôn Ba Là Định Mệnh Của Tôi.

Bộ phim Nếu Bôn Ba Là Định Mệnh Của Tôi lấy chủ đề cuộc sống gia đình kể về hôn nhân của An Tâm (Chung Sở Hy đóng) là một giáo viên dạy múa trẻ xinh đẹp. Tuy nhiên, cô bị mất hai chân sau một tai nạn giao thông, khiến cuộc sống hoàn toàn đảo lộn. Trong khi An Tâm phải cố gắng vượt qua nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, chồng cô - Trần Phong (Tống Dương đóng) - lại trở nên yếu đuối và trốn tránh trách nhiệm. Anh ta bắt đầu nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ khác bên ngoài do Vương Ninh thủ vai.