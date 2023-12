La Vân Hi toát tiên khí trong tạo hình phim mới, đẹp tới nỗi được netizen phong thần

Mới đây, tạo hình của nam chính La Vân Hi được công bố khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Nhiều khán giả cho rằng phong cách có nhiều điểm tương đồng với tạo hình trong Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng do La Vân Hi đóng trước kia. Nhưng dù là vậy, nhưng tạo hình cổ trang kiểu này vô cùng phù hợp với ngoại hình của La Vân Hi, giúp tôn được những ưu điểm trên gương mặt mỹ nam sinh năm 1988.