La Vân Hi toát tiên khí trong tạo hình phim mới, đẹp tới nỗi được netizen phong thần

Sao quốc tế 07/12/2023 10:54

Tạo hình của La Vân Hi trong dự án Thủy Long Ngâm, đóng chính cùng Lâm Duẫn, được cư dân mạng khen không ngớt.

Hiện tại, dự án phim Thủy Long Ngâm đã chính thức khai máy tại Hoành Điếm. Đoàn làm phim đã đang tất bật chuẩn bị cho quá trình quay phim sắp tới, trước mắt có rất nhiều bối cảnh đã đựợc dựng lên. Thời gian quay dự kiến của Thủy Long Ngâm sẽ khoảng năm tháng.

Quá trình quay Thủy Long Ngâm sẽ do đạo diễn Trần Trụ Phi – người đứng sau Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong chỉ đạo, tạo hình được đảm nhận bởi đội ngũ của Hoàng Vi. Phim dự kiến có thời lượng tổng cộng 40 tập, lên sóng vào năm sau trên đài truyền hình Hồ Nam.

La Vân Hi toát tiên khí trong tạo hình phim mới, đẹp tới nỗi được netizen phong thần - Ảnh 1

Mới đây, tạo hình của nam chính La Vân Hi được công bố khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Nhiều khán giả cho rằng phong cách có nhiều điểm tương đồng với tạo hình trong Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng do La Vân Hi đóng trước kia. Nhưng dù là vậy, nhưng tạo hình cổ trang kiểu này vô cùng phù hợp với ngoại hình của La Vân Hi, giúp tôn được những ưu điểm trên gương mặt mỹ nam sinh năm 1988. 

La Vân Hi toát tiên khí trong tạo hình phim mới, đẹp tới nỗi được netizen phong thần - Ảnh 2

La Vân Hi toát tiên khí trong tạo hình phim mới, đẹp tới nỗi được netizen phong thần - Ảnh 3La Vân Hi toát tiên khí trong tạo hình phim mới, đẹp tới nỗi được netizen phong thần - Ảnh 4

Thủy Long Ngâm là dự án phim cổ trang được cải biên từ tiểu thuyết Thiên Kiếp Mi của Đằng Bình – tác giả của phim Liên Hoa Lâu từng làm mưa làm gió trong mùa hè 2023. Được biết, Thủy Long Ngâm là dự án cổ trang nam tần cấp S+ của Youku phối hợp với Thát Thát sản xuất. 

Kịch bản phim thuộc thể loại võ hiệp giang hồ, phá án kèm yếu tố xuyên không, nội dung kể về hành trình sửa chữa sai lầm trong quá khứ của nhân vật chính Đường Lệ Từ, nguyên tác gốc không chỉ là một câu chuyện kiếm hiệp cổ đại hấp dẫn, mà còn kết hợp yếu tố trinh thám và tình cảm đầy xúc động.

La Vân Hi toát tiên khí trong tạo hình phim mới, đẹp tới nỗi được netizen phong thần - Ảnh 5

Theo nội dung tiểu thuyết, các hiệp khách liên thủ tiêu diệt Giáo chủ Cực Lạc Giáo - Diệp Ma, kẻ làm hại giang hồ nhiều năm. Mười năm sau, bóng tối của các thế lực tà ác vẫn chưa tiêu tan, giang hồ trông như bình thản kỳ thực dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động. 

Nhân vật nam chính Đường Lệ Từ (La Vân Hi) vốn ở ẩn nhưng lại vì dính dáng tới một vụ án diệt môn mà bị cuốn vào tranh chấp giang hồ. Không ngờ người tính kế sau lưng chính là Liễu Nhãn, sư huynh ngày trước của chàng. 

Liễu Nhãn toan tính sáng lập Khóa Sinh Điện để dùng một loại độc dược đặc thù khống chế võ lâm nhưng bị Đường Lệ Từ phát hiện. Chàng hợp lực cùng võ lâm chính đạo diệt trừ Khóa Sinh Điện.

Trong quá trình này, sự cô độc và “dằm trong tim” của Đường Lệ Từ cũng dần dần được bạn bè hóa giải, đồng thời chàng cũng bị tinh thần bất chấp sinh tử bảo vệ thương sinh của các hiệp khách như Thiệu Diên Bình cảm hóa, lựa chọn sứ mệnh gánh vác giang hồ tương lai. 

Đường Lệ Từ chung sức hợp tác với các hiệp khách giải phá nhiều tình thế nguy hiểm, bảo vệ chính nghĩa, cuối cùng phá vỡ âm mưu lật đổ giang hồ của thế lực tà ác.

Tròn 1 năm tái hợp, Bạch Lộc và La Vân Hi chính thức nhận 'trái ngọt', fan chúc mừng không ngớt

Tròn 1 năm tái hợp, Bạch Lộc và La Vân Hi chính thức nhận 'trái ngọt', fan chúc mừng không ngớt

Sau 7 tháng kết thúc Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhận về thành quả xứng đáng khiến fan vỡ òa cảm xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   La Vân Hi Thủy Long Ngâm sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Tròn 1 năm tái hợp, Bạch Lộc và La Vân Hi chính thức nhận 'trái ngọt', fan chúc mừng không ngớt

Tròn 1 năm tái hợp, Bạch Lộc và La Vân Hi chính thức nhận 'trái ngọt', fan chúc mừng không ngớt

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc nhận thành tích mới, vượt luôn siêu phẩm Trường Tương Tư

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc nhận thành tích mới, vượt luôn siêu phẩm Trường Tương Tư

Siêu phẩm cổ trang Thủy Long Ngâm chính thức khai máy, hé lộ nữ chính xinh đẹp nên duyên cùng La Vân Hi

Siêu phẩm cổ trang Thủy Long Ngâm chính thức khai máy, hé lộ nữ chính xinh đẹp nên duyên cùng La Vân Hi

Hậu chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi xô đổ kỷ lục của ‘người yêu’ nhưng so với Trương Lăng Hách vẫn còn kém xa

Hậu chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi xô đổ kỷ lục của ‘người yêu’ nhưng so với Trương Lăng Hách vẫn còn kém xa

Dự án mới của La Vân Hi tưởng kém nhiệt, ai ngờ nhận về loạt thành tích ấn tượng vượt luôn phim của Vương Nhất Bác và Cung Tuấn

Dự án mới của La Vân Hi tưởng kém nhiệt, ai ngờ nhận về loạt thành tích ấn tượng vượt luôn phim của Vương Nhất Bác và Cung Tuấn

Đóng chung với Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ liền bị so sánh điều này với La Vân Hi

Đóng chung với Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ liền bị so sánh điều này với La Vân Hi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 17 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 15 giờ 0 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 15 giờ 3 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 15 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều