La Vân Hi toát tiên khí trong tạo hình phim mới, đẹp tới nỗi được netizen phong thần

Quá trình quay Thủy Long Ngâm sẽ do đạo diễn Trần Trụ Phi – người đứng sau Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong chỉ đạo, tạo hình được đảm nhận bởi đội ngũ của Hoàng Vi. Phim dự kiến có thời lượng tổng cộng 40 tập, lên sóng vào năm sau trên đài truyền hình Hồ Nam.

Hiện tại, dự án phim Thủy Long Ngâm đã chính thức khai máy tại Hoành Điếm. Đoàn làm phim đã đang tất bật chuẩn bị cho quá trình quay phim sắp tới, trước mắt có rất nhiều bối cảnh đã đựợc dựng lên. Thời gian quay dự kiến của Thủy Long Ngâm sẽ khoảng năm tháng.

Mới đây, tạo hình của nam chính La Vân Hi được công bố khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Nhiều khán giả cho rằng phong cách có nhiều điểm tương đồng với tạo hình trong Trường Nguyệt Tẫn Minh cũng do La Vân Hi đóng trước kia. Nhưng dù là vậy, nhưng tạo hình cổ trang kiểu này vô cùng phù hợp với ngoại hình của La Vân Hi, giúp tôn được những ưu điểm trên gương mặt mỹ nam sinh năm 1988.

Thủy Long Ngâm là dự án phim cổ trang được cải biên từ tiểu thuyết Thiên Kiếp Mi của Đằng Bình – tác giả của phim Liên Hoa Lâu từng làm mưa làm gió trong mùa hè 2023. Được biết, Thủy Long Ngâm là dự án cổ trang nam tần cấp S+ của Youku phối hợp với Thát Thát sản xuất.

Kịch bản phim thuộc thể loại võ hiệp giang hồ, phá án kèm yếu tố xuyên không, nội dung kể về hành trình sửa chữa sai lầm trong quá khứ của nhân vật chính Đường Lệ Từ, nguyên tác gốc không chỉ là một câu chuyện kiếm hiệp cổ đại hấp dẫn, mà còn kết hợp yếu tố trinh thám và tình cảm đầy xúc động.

Theo nội dung tiểu thuyết, các hiệp khách liên thủ tiêu diệt Giáo chủ Cực Lạc Giáo - Diệp Ma, kẻ làm hại giang hồ nhiều năm. Mười năm sau, bóng tối của các thế lực tà ác vẫn chưa tiêu tan, giang hồ trông như bình thản kỳ thực dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động.

Nhân vật nam chính Đường Lệ Từ (La Vân Hi) vốn ở ẩn nhưng lại vì dính dáng tới một vụ án diệt môn mà bị cuốn vào tranh chấp giang hồ. Không ngờ người tính kế sau lưng chính là Liễu Nhãn, sư huynh ngày trước của chàng.

Liễu Nhãn toan tính sáng lập Khóa Sinh Điện để dùng một loại độc dược đặc thù khống chế võ lâm nhưng bị Đường Lệ Từ phát hiện. Chàng hợp lực cùng võ lâm chính đạo diệt trừ Khóa Sinh Điện.

Trong quá trình này, sự cô độc và “dằm trong tim” của Đường Lệ Từ cũng dần dần được bạn bè hóa giải, đồng thời chàng cũng bị tinh thần bất chấp sinh tử bảo vệ thương sinh của các hiệp khách như Thiệu Diên Bình cảm hóa, lựa chọn sứ mệnh gánh vác giang hồ tương lai.

Đường Lệ Từ chung sức hợp tác với các hiệp khách giải phá nhiều tình thế nguy hiểm, bảo vệ chính nghĩa, cuối cùng phá vỡ âm mưu lật đổ giang hồ của thế lực tà ác.