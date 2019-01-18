Hơn 400 lá đơn tố vợ chồng Triệu Vy gian lận chứng khoán, đã có người thắng kiện đầu tiên

Sao quốc tế 18/01/2019 16:46

Giữa ồn ào gian lận chứng khoán và nhận về hàng trăm lá đơn khởi kiện, vợ chồng Triệu Vy – Huỳnh Hữu Long buộc phải bồi thường số tiền “khủng” vì đã có người thắng kiện.

Trong những năm gần đây, vợ chồng Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long liên tục dính vào bê bối gian lận chứng khoán. Cụ thể công ty của cặp đôi đã cung cấp thông tin sai lệch, làm nhiễu loạn thị trường chứng khoán. Ngày 20/11/2018, Sở giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đã công bố án phạt đối với vợ chồng nữ diễn viên Triệu Vy. Theo đó, cả hai đều bị xử phạt hành chính và cấm không được tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm.

Hơn 400 lá đơn tố vợ chồng Triệu Vy gian lận chứng khoán, đã có người thắng kiện đầu tiên - Ảnh 1
Vợ chồng Triệu Vy dính vào bê bối gian lận chứng khoán khiến công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, công ty của vợ chồng nữ diễn viên còn bị hơn 456 đơn vị khởi tố và yêu cầu bồi thường số tiền lên đến 57,7 triệu NDT (khoảng 194 tỷ VNĐ). Ngày 17/1 vừa qua, một nhà đầu tư đã giành thắng lợi đầu tiên trong vụ kiện đòi bồi thường này. Được biết, nhà đầu tư này đã khởi kiện và yêu cầu công ty của Triệu Vy bồi thường 96.203,29 NDT (khoảng 336 triệu VNĐ).

Tòa án Hàng Châu đã đưa ra phán quyết tại phiên nhất thẩm: “Tin tức do công ty công bố đã khiến cho nhà đầu tư hiểu sai và hành vi trái pháp luật này đã cấu thành tội, tổn thất của nguyên cáo và hành vi của công ty có liên quan với nhau nên Triệu Vy sẽ phải gánh vác trách nhiệm bồi thường thiệt hại này”. Theo phán quyết, Triệu Vy sẽ phải bồi thường cho nhà đầu tư 54535,83 NDT (khoảng 190 triệu VNĐ).

Hơn 400 lá đơn tố vợ chồng Triệu Vy gian lận chứng khoán, đã có người thắng kiện đầu tiên - Ảnh 2
Phía công ty của vợ chồng Triệu Vy vẫn chưa có bất kỳ động thái nào - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng việc nhà đầu tư này thắng kiện sẽ tác động ít nhiều đến những vụ kiện còn lại. Một vị luật sư cho biết: “Trước đây, chúng tôi áp dụng sách lược xử lý từng vụ một để vạch trần vụ kiện trước công chúng. Giờ đây, nhờ có chiến thắng này, chúng tôi sẽ tập trung các vụ kiện để khởi tố với quy mô lớn”.

Hiện tại, nữ diễn viên cùng chồng có thể tiến hành kháng án nhưng điều này sẽ phần nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Triệu Vy trong mắt công chúng. Bên cạnh đó, mọi động thái từ phía công ty của vợ chồng Triệu Vy đều bị chú ý và cả hai sẽ phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn sắp tới.

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