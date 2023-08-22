Hồ Ca 'gây sốc' vì nhan sắc lạ lẫm, khiến người hâm mộ phẫn nộ vì muốn 'giải nghệ'

Sao quốc tế 22/08/2023 15:59

Mới đây, Hồ Ca đã đăng tải bài viết mới lên trang cá nhân Weibo của mình, qua đó trở thành đề tài bàn tán xôn xao.

Mới đây, Hồ Ca đã đăng 2 bức ảnh cho thấy nhan sắc mới gần đây nhất của mình. Trong ảnh, Hồ Ca xuất hiện với dáng vẻ gầy gò, thiếu sức sống và còn để râu ria xồm xoàm.

Nhiều "người qua đường" không còn nhận ra đây chính là nam thần tiên hiệp vạn người mê, nam chính của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp lừng lẫy một thời. Hồ Ca viết: "Nếu 5 năm tới đây tôi không đóng phim nữa, ngược lại đi làm việc có ý nghĩa hơn, các bạn còn ủng hộ tôi không?". 

Hồ Ca 'gây sốc' vì nhan sắc lạ lẫm, khiến người hâm mộ phẫn nộ vì muốn 'giải nghệ' - Ảnh 1Hồ Ca 'gây sốc' vì nhan sắc lạ lẫm, khiến người hâm mộ phẫn nộ vì muốn 'giải nghệ' - Ảnh 2

Nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu, thậm chí bày tỏ sự tức giận khi Hồ Ca đòi "giải nghệ" một thời gian. Bởi lẽ, trong nhiều năm qua nam diễn viên rất ít khi đóng phim, vì thế không cho phép anh nghỉ diễn xuất.

Mặt khác, nhiều người còn trêu rằng nhiều khả năng Hồ Ca đăng dòng trạng thái khi đang say, không nhận thức được mình sẽ tạo nên "bão lớn" trên MXH. Tuy vậy, cũng có không ít ý kiến bênh vực Hồ Ca, cho rằng nam diễn viên đã cống hiến đủ và có quyền tận hưởng cuộc sống, huống chi giờ anh còn có vợ con.

Hồ Ca 'gây sốc' vì nhan sắc lạ lẫm, khiến người hâm mộ phẫn nộ vì muốn 'giải nghệ' - Ảnh 3

Trước đó, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước tin tài tử nổi tiếng Hồ Ca công khai mình đã có vợ và con gái. Trên trang Weibo chính thức của mình, sao phim Anh hùng xạ điêu viết: "Tôi đã làm ba rồi, vợ và con gái tôi đều bình an nên tôi xin báo cho mọi người tin vui này. Tôi đã ở trong ngành 20 năm, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và cùng tôi trưởng thành. Ngay giờ phút này, tôi sẽ cùng các bạn bước sang giai đoạn mới của cuộc đời mình, hy vọng mọi người có thể ủng hộ và thấu hiểu tôi nhiều hơn".

Đồng thời tài tử Tiên kiếm kỳ hiệp cũng trải lòng năm vừa qua là thời gian khó khăn với anh. Vợ anh không phải là người của công chúng, để đứa bé được ra đời suôn sẻ nên anh chưa thể công bố tin vui này sớm hơn, mong mọi người thông cảm.

Hồ Ca 'gây sốc' vì nhan sắc lạ lẫm, khiến người hâm mộ phẫn nộ vì muốn 'giải nghệ' - Ảnh 4

Trong thời gian qua, Hồ Ca gần như "bặt vô âm tín" và hiếm khi nhận lời tham gia phim ảnh. Dự án gần đây nhất anh đóng là Phồn Hoa - siêu phẩm truyền hình đang rất được trông chờ của Vương Gia Vệ. Ở tuổi ngoài 40, có lẽ Hồ Ca đã tìm thấy sở thích và hạnh phúc của riêng mình, không quá chấp niệm phải dốc sức vì diễn xuất nữa.

Thượng Hải Phồn Hoa của Hồ Ca đã chính thức đóng máy sau 3 năm khởi quay và chuẩn bị lên sóng

Thượng Hải Phồn Hoa của Hồ Ca đã chính thức đóng máy sau 3 năm khởi quay và chuẩn bị lên sóng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thượng Hải Phồn Hoa do Hồ Ca đóng chính đã chính thức đóng máy sau 3 năm quay không liên tục.

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