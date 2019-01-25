Hẹn hò cùng đại gia, Thái Trác Nghiên không vội kết hôn nhưng lại làm điều khiến ai cũng bất ngờ

Thái Trác Nghiên bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò là ca sĩ trong một nhóm nhạc, sau đó cô lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và gặt hái được nhiều thành công. Năm 2017, báo giới đồng loạt đưa tin cô hẹn hò cùng thiếu gia Thạch Hằng Thông - con trai của một gia đình chuyên kinh doanh sòng bài tại “xứ Cảng thơm”. Tuy xuất thân từ gia đình giàu có nhưng Hằng Thông lại có cuộc sống khá kín tiếng, không chơi bời như những cậu ấm khác.

Thái Trác Nghiên bắt đầu hẹn hò với Thạch Hằng Thông từ năm 2017 - Ảnh: Internet

Cặp đôi được rất nhiều người yêu thích, ai nấy đều mong chờ Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông sớm “về chung một nhà”.