Hẹn hò cùng đại gia, Thái Trác Nghiên không vội kết hôn nhưng lại làm điều khiến ai cũng bất ngờ

Theo một nguồn tin, sao nữ nổi tiếng Hồng Kông - Thái Trác Nghiên quyết định trữ đông trứng thay vì lên kế hoạch kết hôn cùng bạn trai tỷ phú.
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Thái Trác Nghiên bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò là ca sĩ trong một nhóm nhạc, sau đó cô lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và gặt hái được nhiều thành công. Năm 2017, báo giới đồng loạt đưa tin cô hẹn hò cùng thiếu gia Thạch Hằng Thông - con trai của một gia đình chuyên kinh doanh sòng bài tại “xứ Cảng thơm”. Tuy xuất thân từ gia đình giàu có nhưng Hằng Thông lại có cuộc sống khá kín tiếng, không chơi bời như những cậu ấm khác.
Cặp đôi được rất nhiều người yêu thích, ai nấy đều mong chờ Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông sớm “về chung một nhà”.
Mới đây, cả hai được phóng viên bắt gặp đang cùng nhau đi mua sắm tại một trung tâm thương mại. Mặc dù Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông đều diện trang phục giản dị để tránh thu hút sự chú ý nhưng nhiều người vẫn nhận ra cặp đôi.
Qua những hình ảnh được báo giới ghi lại, có thể thấy Hằng Thông luôn dành cho Trác Nghiên những cử chỉ ngọt ngào, tình cảm. Theo một nguồn tin, cả hai chưa tính đến chuyện kết hôn nhưng Thái Trác Nghiên đã trữ đông trứng và lên kế hoạch sinh con khi thích hợp.
Tuy nhiên, trước đó đã có tin đồn cho rằng Thái Trác Nghiên và tỷ phú sòng bài Thạch Hằng Thông đã lên kế hoạch làm đám cưới vào năm 2019. Gia đình Thạch Hằng Thông cũng rất quý mến Trác Nghiên và mong cặp đôi sớm kết hôn.