Đệ tử của Lưu Thi Thi trong Nhất Niệm Quan Sơn có tạo hình cổ trang được phong thần, đẹp lấn át La Vân Hi, Thành Nghị

Tạo hình của Thường Hoa Sâm khiến cư dân mạng liên tưởng đến La Vân Hi trong dự án Thuỷ Long Ngâm vì có nhiều nét tương đồng. Dù được mệnh danh là mỹ nam cổ trang đẹp nhất nhì Cbiz, nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh với Thường Hoa Sâm, La Vân Hi bị đánh giá thua đồng nghiệp.