'Búp bê cổ trang thế hệ mới' Điền Hi Vi 'gây bão' khi đi quay show mà thoải mái như ở nhà

Điền Hi Vi không chỉ có chiều cao 1,68 m, cô còn có vòng eo thon gọn, vóc dáng thon gầy, tỷ lệ cân xứng dù mặc đồ cổ trang nhiều lớp vẫn thanh thoát nhẹ nhàng. Nữ diễn viên cũng được đánh giá là mỹ nhân cổ trang thế hệ mới.

Bên cạnh đó, Điền Hi Vi có gương mặt ngọt ngào. Sự tương phản giữa nhan sắc ngọt ngào cùng tính cách phóng khoáng giúp Điền Hi Vi thu hút khán giả. Điền Hi Vi còn là cô gái có sức mạnh thể chất tốt, đam mê các môn thể thao, giúp tạo nên cơ tay rắn chắc. Do đó, cô thể hiện nhiều phong cách thời trang khác nhau, khi trẻ trung tươi mới, lúc sang trọng.