Loạt tạo hình của Điền Hi Vi trong Tử dạ quy ngay lập tức trở thành chủ đề 'hot' vì điều này

Mới đây, loạt tạo hình đẹp mãn nhãn của Điền Hi Vi trong phim Tử Dạ Quy đã ngay lập tức trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo với gần 20 triệu người đọc. Trong đó, khán giả hết lời khen ngợi cho nhan sắc vừa ngọt ngào đáng yêu, vừa kiêu sa của cô.

Điền Hi Vi gây ấn tượng với tạo hình trang điểm hoa điền đính trán màu xanh. Trước đó, trong phim cổ trang, các mỹ nhân thường điểm hoa điền màu đỏ, tạo cảm giác yêu mị, quyến rũ. Hoa điền màu xanh của Điền Hi Vi vừa mới mẻ lại hợp với trang phục của nữ diễn viên, nhận được đánh giá cao của công chúng.

Ngắm nhìn Điền Hi Vi và Hứa Khải trong trang phục cưới Đường triều, khán giả không khỏi chờ mong ngày được tận mắt chứng kiến cặp mỹ nam - mỹ nữ cổ đại kết hôn trong Tử Dạ Quy trên màn ảnh.

Đặc biệt, khán giả phát hiện ra sự chêch lệch ngoại hình thú vị giữa Hứa Khải và Điền Hi Vi. Sở hữu thân hình nhỏ nhắn có tiếng, "búp bê cổ trang" Điền Hi Vi trông nhỏ xíu trong vòng tay to lớn, vạm vỡ của Hứa Khải. Màn phô diễn này giúp 2 cái tên được săn tìm nồng nhiệt.

Trong bộ phim Tử dạ quy, Điền Hi Vi sẽ vào vai tiểu thư Vũ Trinh của phủ Dự Quốc công, nàng xinh đẹp lại mang thân phận quận chúa cao quý, nhưng tuổi đã 26 vẫn chưa bàn hôn sự. Vũ Trinh được sắp xếp để thành hôn với Mai Trục Vũ, là một lang quân tính cách chính trực.

Thực tế, Vũ Trinh là yêu miêu còn Mai Trục Vũ là một đạo sĩ chuyên trừ yêu. Ban ngày, họ là đôi phu thê bình thường quấn quýt ngọt ngào, nhưng đêm đến lại cùng nhau phá án. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình - huyền huyễn Mai phu nhân sủng phu hằng ngày của tác giả Phù Hoa.